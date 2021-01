Neue Beratergruppe der WHO die schon 9/11-Skeptiker unterwandern wollte, soll nun Impfbereitschaft fördern

Auf der Webseite der WHO wurde letzten Monat ein Artikel publiziert mit dem Titel:

Impfstoff-Akzeptanz ist die nächste Hürde

In einem Abschnitt am Ende des Artikels wird festgehalten:

„Die WHO Technical Advisory Group (TAG) on Behavioural Insights and Sciences for Health hat einen Bericht veröffentlicht, in dem die Faktoren beschrieben werden, die das Verhalten der Menschen in Bezug auf Impfstoffe bestimmen: ein ermöglichendes Umfeld, soziale Einflüsse und Motivation. (…) Indem wir die Impfung für andere ’sichtbar‘ machen, durch Kliniken an prominenten öffentlichen Orten oder indem wir den Menschen Möglichkeiten bieten, zu signalisieren, dass sie geimpft wurden, wie Bsp. in den sozialen Medien, in den Nachrichtenmedien oder persönlich. So können wir dazu beitragen, die soziale Norm stärker hervorzuheben. (…) Die Menschen sind unweigerlich Fehlinformationen, Gerüchten und falschen Verschwörungstheorien ausgesetzt, die ihr Vertrauen in die Impfung untergraben können.“

Schlusssatz des Artikels:

Dieser Artikel fasst die wichtigsten Empfehlungen aus dem Bericht „Behavioural considerations for Acceptance and Uptake of COVID-19 Vaccines“ zusammen, der von Mitgliedern der WHO Technical Advisory Group (TAG) on Behavioural Insights and Sciences for Health unter dem Vorsitz von Professor Cass Sunstein und mit Unterstützung von Elena Altieri und Melanie Kim vom TAG-Sekretariat erarbeitet wurde.

Anmerkung Paul Schreyer: Leiter der hier erwähnten WHO-Beratergruppe ist der Harvard-Jurist Cass Sunstein, ein Spezialist für „verhaltensökonomische Analysen“ (Wikipedia) und Vordenker des sogenannten „Nudging“ (neudeutsch für manipulative Maßnahmen zur Lenkung der Bevölkerung). 2008 schlug er vor, die US-Regierung solle Gruppen von 9/11-Skeptikern mit staatlichen Spitzeln unterwandern, um ihren Einfluss auf die öffentliche Meinung zu vermindern. Nun sorgt er sich im Auftrag der WHO um die globale Impfbereitschaft.