Netanjahu bettelte „315 Mal“ für eine günstige Berichterstattung in den Medien

Die israelische Staatsanwaltschaft hat am Sonntag eine geänderte Anklageschrift gegen Premierminister Benjamin Netanjahu veröffentlicht, die Details zu den vielen Anfragen enthält, die er für eine vorteilhafte Medienberichterstattung an den Eigentümer eines großen Telekommunikationsunternehmens gestellt hat.

Netanjahu ist in drei separaten Korruptionsfällen wegen Betrugs, Untreue und Annahme von Bestechungsgeldern angeklagt worden: Im Fall 1000 geht es um Vorwürfe, dass der Premierminister und seine Frau illegale Geschenke von Geschäftsleuten angenommen haben; im Fall 2000 wird Netanjahu beschuldigt, versucht zu haben, sich günstige Berichterstattung in den Zeitungen zu erkaufen; im Fall 3000, der auch als „U-Boot-Skandal“ bekannt ist, hätte Israel Marineschiffe und U-Boote von einer deutschen Firma gekauft, wobei angeblich Millionen von Schekeln von der Oberseite der Geschäfte für den persönlichen Profit „abgeschöpft“ wurden; und im Fall 4000, in dem ein enger Mitarbeiter Netanjahus verdächtigt wird, vertrauliche Informationen an Israels größtes Telekommunikationsunternehmen weiterzugeben.

Laut Ynet News wird in einem dieser Fälle behauptet, dass Netanjahu dem Besitzer des Telekommunikationsunternehmens Bezeq, Shaul Elovitch, Regelungen im Wert von Hunderten von Millionen Dollar im Austausch für positive Berichterstattung auf dessen beliebter Nachrichtenseite Walla angeboten hat.

Als Reaktion auf die Forderung von Netanyahus Anwälten, mehr Details zu erfahren, veröffentlichten die Staatsanwälte am Sonntag einen Brief, in dem behauptet wird, dass es 315 Vorfälle gegeben habe, in denen Walla aufgefordert wurde, seine Berichterstattung für Netanyahu und seine Familie günstiger zu gestalten. Die Staatsanwälte, so berichtet Ynet, sagten, dass es Hinweise darauf gebe, dass Netanyahu in 150 dieser Vorfälle persönlich involviert war.

Eine positive Berichterstattung für den Ministerpräsidenten und seine Familie, so wird behauptet, sollte mit einer negativen Berichterstattung für seine Rivalen und deren Familien einhergehen. Als Beispiel wird angeführt, dass ein Netanjahu-Mitarbeiter Elovitch 2013 angeblich überredete, Geschichten zu veröffentlichen, in denen behauptet wurde, dass die Frau von Naftali Bennett, dem Chef der rivalisierenden Jamina-Partei, in einem nicht-koscheren Restaurant arbeitete.

Netanjahu soll Walla auch gedrängt haben, eine kritische Geschichte über seine Frau zu entfernen und durch positive Artikel zu ersetzen. Ynet News glaubt, dass beiden Bitten stattgegeben wurde. In einem anderen Fall soll Netanjahu im Jahr 2015 darum gebeten haben, dass eine Live-Übertragung über Proteste gegen ihn gestoppt wird, was auch geschehen ist.