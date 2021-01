Nachdem Trump sein Amt verlassen hat, bietet Amazon bei der Einführung des Impfstoffs seine Hilfe an

An Joe Bidens erstem Tag hat Aamazon angeboten, seiner Regierung zu helfen, die Einführung des Impfstoffs COVID-19 zu beschleunigen, was Fragen aufwirft, warum dies nicht unter Trump geschehen ist.

„Amazon ist bereit, Sie bei der Erreichung Ihres Ziels zu unterstützen, 100 Millionen Amerikaner in den ersten 100 Tagen Ihrer Amtszeit zu impfen,“ Das schrieb Dave Clark, CEO von Amazons Verbrauchereinheit am Mittwoch in einem Brief an Biden.

NEW @NBCNews: Amazon has extended offer to President Joe Biden to assist with national Covid vaccine distribution.



In letter to @POTUS, Amazon Consumer CEO Dave Clark says „Amazon stands ready to assist you…”https://t.co/1DZ7apVy4H pic.twitter.com/DPoGi9yT4G — Dylan Byers (@DylanByers) January 20, 2021

Das Unternehmen forderte Biden außerdem auf, seine 800.000 US-Mitarbeiter auf der Prioritätenliste nach oben zu setzen, wenn es um die Einnahme des Impfstoffs geht, und wies darauf hin, dass die Amazon-Verteilungszentren bereit sind, als Verabreichungsstellen für die Impfung genutzt zu werden.

Angesichts der weltweit anerkannten Effizienz von Amazon in der Logistik fragten sich viele, warum das Angebot nicht irgendwann gemacht wurde, bevor insgesamt 400.000 Amerikaner an dem Virus gestorben waren.

„Amazon bot plötzlich an, der Biden-Administration beim Rollout des Impfstoffs zu helfen… weil der „Böse Orangenmann “ wichtiger war als die Fürsorge für die Mitbürger in Amerika“, bemerkte Tim Young.

Amazon suddenly offered to help the Biden Administration with the rollout of the vaccine… because „Orange man bad“ was more important than caring for fellow Americans. — Tim Young (@TimRunsHisMouth) January 20, 2021

„Amazon hat mit der CDC / Task Force zusammengearbeitet, um bei der Verteilung von Impfstoffen während des Trump-Administrators zu helfen“, twitterte ein anderer Befragter. „sie waren fertig und bereit, die Hilfe anzukündigen, aber sie warteten darauf, dass Biden eingeweiht wurde. Also könnte Biden die Lorbeeren ernten.. “

So… let me connect the dots for you:



Amazon was working with the CDC / Task Force to help with vaccine distribution during the Trump admin.



It finally finished and was ready to announce the help, but they waited for Biden to be inaugurated.



So Biden could take credit. — RBe (@RBPundit) January 20, 2021

„Amazon bietet jetzt China Joe Hilfe an, um den Impfstoff nach Amerika zu bringen. Mit anderen Worten, Amazon hat sich entschieden, Amerikaner sterben zu lassen, anstatt dies während der Trump-Administration zu tun“, kommentierte ein anderer Benutzer.

Amazon is now offering China Joe help to get the vaccine out to America. So, in other words, Amazon chose to let Americans die instead of doing this during the Trump Admin. — 🚂🇺🇸TheRealJaxon🇺🇸🚂 (@wolffshadow) January 20, 2021

„Wo waren Sie vor einem Monat?“, fragte ein anderer.

Dies ist nicht das erste Mal, dass potenziell lebenswichtige Entwicklungen bei der Bekämpfung von COVID-19 verzögert wurden, ohne einen anderen ersichtlichen Grund als den, Donald Trump schlecht aussehen zu lassen.

Nancy Pelosi wurde beschuldigt, ein COVID-19-Hilfsgesetz absichtlich monatelang zu verzögern, um Biden zu helfen.

Ein Experte der Biotech-Branche war einer von vielen, die ebenfalls spekulierten, dass Pfizer die Ankündigung und Freigabe seines Coronavirus-Impfstoffs absichtlich bis nach der Wahl verzögerte, um Trumps Chancen zu schaden.

Amazon-CEO Jeff Bezos und Trump befanden sich seit 2015 in einer Dauerfehde und die klare Mehrheit der politischen Spender von Amazon favorisiert die Demokraten.