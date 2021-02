Nach der Impfung: Mehrere Fälle von post-vakzinaler Enzephalitis auf Intensivstationen in Murcia werden verheimlicht

Geschrieben von Juan Mariano Pérez Abad

Originalveröffentlichung in VEGAMEDIA PRESS

Die Enzephalitis ist eine sehr ernste Erkrankung, aber glücklicherweise sehr selten. Ich weiß das aus erster Hand, weil ich im Gesundheitswesen tätig bin, und nicht, weil es in irgendwelchen Medien erschienen ist. Das Regionalministerium hat es nicht öffentlich gemacht und wird es sicher auch nicht tun, denn sie behaupten immer noch, dass sie nach der Ursache für die (mindestens) 4 Fälle schwerer Enzephalitis suchen, die in Krankenhäusern in der Region Murcia aufgetreten wurden.

Die Enzephalitis ist eine sehr ernste Erkrankung, aber glücklicherweise sehr selten. In den Fällen, die auftreten, ist in der Regel ein prädisponierender Faktor erkennbar, aber bei diesem Ausbruch waren sie nur bei einem von ihnen vorhanden. Aber sie alle haben einen gemeinsamen Nenner: Sie gehörten zur ersten Gruppe der COVID-Geimpften in der ersten Phase der Pflegeheime.

Trotz der Tatsache, dass Enzephalitis als eine der unerwünschten Wirkungen dieses Impfstoffs beschrieben wird, wollten die Behörden bisher keinen direkten Zusammenhang zwischen den beiden annehmen. Daher wird das Ereignis nicht bekannt gegeben, um keinen “sozialen Alarm” zu provozieren.

Es ist paradox, so vorsichtig mit unserer emotionalen Labilität umzugehen, nachdem uns täglich durch alle Medien wiederholt wird, wie viele Tote es gibt und wie viele Särge die Bestattungsinstitute für jede Welle der Belastungen, die uns heimsuchen, brauchen werden.

Ich habe auch nichts in den Nachrichten von Fällen wie dem folgenden gehört: Die Mutter einer Freundin meiner Schwägerin die Gesund war, bekam nach der zweiten Impfung Fieber und starke Kopfschmerzen und starb. Wenn ich von diesem Fall weiß, gibt es wahrscheinlich noch viele andere. Dies wird auch als unerwünschte Wirkung des Impfstoffs beschrieben, aber unsere Behörden müssen den Zusammenhang des Impfstoffs mit solchen Fällen noch untersuchen, um sicher zu sein, bevor sie uns alarmieren.

Und Sie hören nicht viel über andere therapeutische Alternativen wie APLIDÍN, das spanische Antivirusmittel, das bereits für die Anwendung beim Menschen zugelassen wurde. Im Gegensatz zum Impfstoff muss er das langwierige Experimentierprotokoll vollständig erfüllen, um ihn in dieser „neuen Indikation“ für COVID verwenden zu können.

In Wirklichkeit gibt es keinen Grund, alarmiert zu sein oder etwas zu verheimlichen: Alle Medikamente haben unerwünschte Wirkungen und früher oder später treten sie auf. Sie sind in der Packungsbeilage beschrieben, und wenn Sie sie einnehmen, gehen Sie ein Risiko ein, über das Sie informiert wurden. Die geimpften Leute, die ich kenne, haben nicht darum gebeten, es vor der Injektion zu lesen, aber ich verstehe, dass sie als verantwortungsbewusste Erwachsene es wahrscheinlich vorher im Internet nachgeschlagen haben.

Im Fall dieses Impfstoffs ist es viel wichtiger, über diese Risiken gut informiert zu sein, denn im Gegensatz zu allen anderen bekannten Medikamenten ist dieser von den Labors, die ihn herstellen, und den Regierungen, die ihn zulassen, von Entschädigungen für Todesfälle und Folgeerkrankungen ausgenommen.

Beunruhigend ist, dass die Institutionen und die Medien sich so sehr auf die Panikmache über COVID konzentrieren, aber so zurückhaltend und vorsichtig sind, wenn es um die unerwünschten Wirkungen von Impfungen geht.

Zweifelsohne ist es diese Art von okkultistischer Einstellung, die die Verbreitung von “Verschwörungstheorien” provoziert, die in Wirklichkeit nichts anderes darstellen als den Versuch, eine rationale Erklärung für diese Situation zu finden.