Nach der Covid-Impfung werden 509 Todesfälle und 10’748 andere Verletzungen gemeldet

childrenshealthdefense.org: Diese Zahlen spiegeln die neuesten Daten wider, die bis zum 29. Januar auf der CDC-Website zum Vaccine Adverse Event Reporting System verfügbar waren. Von den 501 gemeldeten Todesfällen stammten 453 aus den USA. Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 77 Jahren, das jüngste bei 23 Jahren.

Bis zum 29. Januar wurden dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 501 Todesfälle – eine Teilmenge von insgesamt 11.249 unerwünschten Ereignissen – nach COVID-19-Impfungen gemeldet. Die Zahlen spiegeln Meldungen wider, die zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 29. Januar 2021 eingereicht wurden.

VAERS ist der primäre Mechanismus für die Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA. An VAERS übermittelte Berichte erfordern weitere Untersuchungen, bevor bestätigt werden kann, dass ein unerwünschtes Ereignis mit einem Impfstoff in Verbindung steht.

Bis zum 29. Januar hatten etwa 35 Millionen Menschen in den USA eine oder beide Dosen eines COVID-Impfstoffs erhalten. Bisher haben nur die Impfstoffe von Pfizer und Moderna eine Notfallzulassung in den USA von der US Food and Drug Administration (FDA) erhalten. Nach der eigenen Definition der FDA gelten die Impfstoffe bis zur vollständigen Zulassung noch als experimentell.

Nach den neuesten Daten waren 453 der 501 gemeldeten Todesfälle in den USA zu beklagen. 53 Prozent der Verstorbenen waren männlich, 43 Prozent weiblich, die restlichen Todesmeldungen enthielten keine Angaben zum Geschlecht der Verstorbenen. Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 77 Jahren, der jüngste gemeldete Todesfall war ein 23-Jähriger. Der Impfstoff von Pfizer wurde von 59% der Verstorbenen eingenommen, der von Moderna von 41%.

Die neuesten Daten enthalten auch 690 Berichte über anaphylaktische Reaktionen auf den Pfizer- oder Moderna-Impfstoff. Von den entfielen, 76% auf den Pfizer-Impfstoff und 24% auf den Moderna-Impfstoff .

Wie The Defender heute berichtete, starb eine 56-jährige Frau in Virginia im Jan. 30, Stunden nach Erhalt ihrer ersten Dosis des Pfizer-Impfstoffs. Ärzte sagten Drene Keyes’ Tochter, dass ihre Mutter an einem blitzartigen Lungenödem starb, wahrscheinlich verursacht durch Anaphylaxie. Der Tod ist unter der Untersuchung von Virginia’s Office of the Chief Medical Examiner und der CDC.

Letzte Woche sagte die CDC gegenüber USA TODAY, dass basierend auf “frühen Sicherheitsdaten aus dem ersten Monat” der COVID-19-Impfung die Impfstoffe “so sicher sind, wie es die Studien vermuten ließen” und dass “jeder, der eine allergische Reaktion erlebt hatte, erfolgreich behandelt wurde und keine anderen ernsthaften Probleme unter den ersten 22 Millionen Geimpften aufgetaucht sind.

Andere Berichte über Impfstoffverletzungen, die diese Woche auf VAERS aktualisiert wurden, umfassen 139 Fälle von Gesichtsasymmetrie oder Bell’s palsy type symptoms und 13 Fehlgeburten.

Die Staaten, die die meisten Todesfälle meldeten, waren: Kalifornien (45), Florida (22), Ohio (25), New York (22) und KY (22).

Die Moderna-Impfstoff-Chargennummern, die mit den meisten Todesfällen in Verbindung gebracht wurden, waren: 025L20A (20 Todesfälle), 037K20A (21 Todesfälle) und 011J2A (16 Todesfälle), 025J20A (16 Todesfälle) . Für Pfizer waren die Chargennummern mit den meisten gemeldeten Todesfällen: EK5730 (10 Todesfälle), EJ1685 (23 Todesfälle), EL0140 (19 Todesfälle), EK 9231 (17 Todesfälle) und EL1284 (13 Todesfälle). Bei 135 der gemeldeten Todesfälle waren die Chargennummern unbekannt.

Die klinischen Studien legten nahe, dass fast alle Vorteile der COVID-Impfung und die überwiegende Mehrheit der Todesfälle mit der zweiten Dosis in Verbindung gebracht wurden.

Während die Zahlen der VAERS-Datenbank ernüchternd sind, ist die tatsächliche Zahl der unerwünschten Ereignisse laut einer Studie des U.S. Department of Health and Human Services wahrscheinlich deutlich höher. VAERS ist ein passives Überwachungssystem, das sich auf die Bereitschaft von Einzelpersonen stützt, freiwillig Meldungen abzugeben.

Laut der VAERS-Website sind Gesundheitsdienstleister gesetzlich verpflichtet, an VAERS zu berichten:

Jedes unerwünschte Ereignis, das in der VAERS-Tabelle der meldepflichtigen Ereignisse nach einer Impfung aufgeführt ist und innerhalb des angegebenen Zeitraums nach der Impfung auftritt

Ein unerwünschtes Ereignis, das vom Impfstoffhersteller als Kontraindikation für weitere Dosen des Impfstoffs aufgeführt ist

Die CDC sagt, dass Gesundheitsdienstleister dringend aufgefordert sind, dies zu melden:

Jedes unerwünschte Ereignis, das nach der Verabreichung eines in den USA zugelassenen Impfstoffs auftritt, unabhängig davon, ob es klar ist, dass ein Impfstoff das unerwünschte Ereignis verursacht hat oder nicht

Fehler bei der Verabreichung des Impfstoffs

Allerdings bedeutet “innerhalb der angegebenen Zeit”, dass Reaktionen, die außerhalb dieses Zeitrahmens auftreten, möglicherweise nicht gemeldet werden, zusätzlich zu den Reaktionen, die Stunden oder Tage später von Personen erlitten werden, die diese Reaktionen nicht an ihren medizinischen Betreuer melden.

Impfstoffhersteller sind verpflichtet, VAERS “alle unerwünschten Ereignisse zu melden, die ihnen zur Kenntnis gelangen”.

Historisch gesehen wurden weniger als 1% der unerwünschten Ereignisse jemals an VAERS gemeldet, ein System, das Children’s Health Defense zuvor als “eklatantes Versagen” bezeichnet hat, unter anderem in einem Brief vom Dezember 2020 an Dr. David Kessler, ehemaliger FDA-Direktor und jetzt Co-Vorsitzender des COVID-19-Beirats und Präsident Bidens Version der Operation Warp Speed.

Ein Kritiker, der mit den Unzulänglichkeiten von VAERS vertraut ist, verurteilte VAERS in The BMJ unverblümt als “nichts weiter als Augenwischerei und ein Teil der systematischen Bemühungen der US-Behörden, uns in Bezug auf die Sicherheit von Impfstoffen zu beruhigen/zu täuschen.”

CHD fordert vollständige Transparenz. Die Kindergesundheitsorganisation fordert Kessler und die Bundesregierung auf, alle Daten aus den klinischen Studien freizugeben und die Verwendung des Impfstoffs COVID-19 bei allen Gruppen auszusetzen, die in den klinischen Studien nicht angemessen vertreten waren, einschließlich älterer und gebrechlicher Menschen sowie Personen mit Begleiterkrankungen.

CHD fordert außerdem volle Transparenz bei den Daten nach der Markteinführung, die alle gesundheitlichen Folgen, einschließlich neuer Diagnosen von Autoimmunerkrankungen, unerwünschter Ereignisse und Todesfälle durch COVID-Impfstoffe, aufzeigen.

Children’s Health Defense bittet jeden, der eine unerwünschte Reaktion erlebt hat, auf jeden Impfstoff, einen Bericht nach diesen drei Schritten einzureichen.