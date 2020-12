Nach der Corona-Impfung war mein halbes Gesicht gelähmt!

Derzeit kursieren Filmaufnahmen einer Frau im Internet, die behauptet, dass ihr halbes Gesicht nach der Einnahme des Corona-Impfstoffs gelähmt wurde. Die Frau, die nach eigenen Angaben Krankenschwester aus Nashville im Bundesstaat Tennessee ist, behauptet, dass nach der Injektion zunächst nichts passierte, sie sich aber nach 3 Tagen entschloss, zum Arzt zu gehen, weil die linke Seite ihres Gesichts gelähmt war.

Khalila Mitchell litt offenbar an der Bell’schen Gesichtslähmung, einer meist heilbaren Lähmung, bei der ein Mundwinkel und ein Augenlid herunterhängen. „Diese Impfung ist wirklich furchtbar. Ich würde es niemandem empfehlen, nicht einmal meinem schlimmsten Feind“, sagt die Krankenschwester. „Bitte – die kümmern sich nicht um uns – lassen Sie sich nicht impfen.“

Der italienische Journalist Cesare Sacchetti teilte das Filmmaterial auf Twitter:

She's Khalila Mitchell. She's a nurse in Nashville. After the vaccine, she got an illness called Bell's palsy. The Bell's palsy paralyzes the muscles of your face. The Covid vaccine has ruined Khalila's life. This is the truth that the vaccine worshippers do not want you to see. pic.twitter.com/Q36Hs0w5Ly