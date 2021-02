Myanmars Militär übernimmt die Macht – was kommt als Nächstes

Die Schlagzeilen überschlagen sich mit der Ankündigung des Militärs in Myanmar, die Macht für ein Jahr zu übernehmen, unter Berufung auf Unregelmässigkeiten bei den Wahlen, die einen erdrutschartigen Sieg für die De-facto-Führerin des Landes, Aung San Suu Kyi und ihre Partei, die National League for Democracy, brachten.

Westliche Analysten schwanken zwischen der Beschuldigung, dass die USA und China hinter dem Putsch stehen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass keiner von beiden es war.

Die Regierung von Aung San Suu Kyi wurde mit US-Unterstützung installiert

In Wirklichkeit war Aung San Suu Kyis Machtübernahme das Ergebnis jahrzehntelanger US-Finanzierung und politischer Unterstützung, sowohl für sie und ihre Partei als auch für ein gigantisches Netzwerk von parallelen Institutionen, die von der US-Regierung durch das National Endowment for Democracy (NED) finanziert werden.

Die Website des US NED listet etwa 80 Programme auf, die zugegebenermassen von der US-Regierung in Myanmar finanziert werden. Es gibt auch Programme, Organisationen, Einzelpersonen und Bewegungen, die nicht aufgelistet sind, aber trotzdem Geld von der US-Regierung erhalten.

Diese Gruppen umfassen das ganze Spektrum gesellschaftspolitischer Aktivitäten, von Menschenrechtsfronten über juristische Organisationen bis hin zu Medienarbeit und umweltpolitischen Befürwortern.

Trotz der Vielfalt der Aktivitäten, die die USA in Myanmar finanzieren, dienen sie alle mehreren gemeinsamen Zwecken.

Erstens dienen sie dazu, Aung San Suu Kyi und ihre NLD-Partei zu stützen.

Zweitens dienen sie einer viel umfassenderen Agenda, die Zusammenarbeit zwischen Myanmar und China sowohl direkt als auch indirekt anzugreifen, zu untergraben und umzukehren.

Zu den direkten Aktivitäten gehören ganze Organisationen, die sich gegen bestimmte Projekte wie den Bau von Staudämmen, Pipelines, Häfen und Transportinfrastruktur wenden.

Zu den indirekten Aktivitäten gehört das Schüren von Separatismus, der wiederum Instabilität und Sicherheitsbedrohungen schafft, die den Bau von Projekten chinesischer Firmen verlangsamen oder ganz stoppen oder den Betrieb von Minen in chinesischem Besitz unterbinden.

Ein Beispiel dafür ist die Ronhingya-Krise im Bundesstaat Rakhine, wo China den Tiefseehafen Kyaukphyu bauen will, eine Schlüsselkomponente seiner breiteren regionalen One Belt, One Road-Initiative.

Die Instabilität entlang der Grenze Myanmars zu China, die bewaffneten separatistischen Bewegungen geschuldet ist, wird absichtlich durch von den USA finanzierte Medienorganisationen und “Menschenrechts”-Gruppen verschlimmert, die einseitig über “Missbräuche” der Regierung berichten, während sie die bewaffneten Kämpfer als Opfer darstellen, nicht unähnlich dem, was von den USA unterstützte “Rechts”-Gruppen in Ländern wie Syrien getan haben.

Ein Unrecht korrigieren?

Während die Regierung von Aung San Suu Kyi seit 2015 mehr als bereit schien, mit China zusammenzuarbeiten, wahrscheinlich weil Myanmar es sich nicht leisten konnte, es nicht zu tun, blieb die Tatsache bestehen, dass Aung San Suu Kyi und ihre NLD-Partei fast vollständig von westlicher Unterstützung abhingen und somit letztendlich eher westliche Interessen widerspiegeln als die Myanmars.

Zusammen mit der Tatsache, dass die immensen parallelen Institutionen, die von der US-Regierung durch die US NED in Myanmar aufgebaut wurden, es den Gegnern der NLD praktisch unmöglich machten, an den Wahlen teilzunehmen, die mit Sicherheit durch ausländische Einmischung beeinflusst wurden, könnte dies der letzte Strohhalm gewesen sein, der Myanmars Militär dazu veranlasste, der von der NLD geführten Regierung den Stecker zu ziehen.

Was kommt als Nächstes?

Es ist unklar, was das Militär in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten tun wird.

Nur einen Tag nach der Machtübernahme durch das Militär gingen im benachbarten Thailand von den USA finanzierte Oppositionsgruppen auf die Straße.

Das Weiße Haus reagierte ebenfalls mit einer Erklärung, in der es hieß:

Die Vereinigten Staaten sind gegen jeden Versuch, das Ergebnis der jüngsten Wahlen zu verändern oder den demokratischen Übergang in Myanmar zu behindern, und werden gegen die Verantwortlichen vorgehen, wenn diese Schritte nicht rückgängig gemacht werden.

Diese Erklärung klingt noch dringlicher, wenn man die Jahrzehnte und zig Millionen Dollar bedenkt, die die USA für diesen “demokratischen Übergang” ausgegeben haben und die politische Partei und die Netzwerke, die Washington in Myanmar geschaffen hat, um auf der anderen Seite dieses “Übergangs” herauszukommen.

So wie wir es bei den Unruhen in Hongkong und Thailand in den Jahren 2019 und 2020 gesehen haben, werden die USA wahrscheinlich versuchen, Synergien zwischen den noch andauernden Unruhen in Thailand und jetzt in Myanmar zu schaffen.

Falls und wenn die Proteste in Myanmar auf die Strasse gehen, ist es fast sicher, dass Gewalt folgen wird.

Die westlichen Medien werden wahrscheinlich die letzten Jahre vergessen, in denen sie die Anhänger von Aung San Suu Kyi als gewalttätig und anfällig für ethnische Übergriffe entlarvt haben und sie wieder als “pro-demokratische” Demonstranten darstellen, die von einer “brutalen Militärdiktatur” zum “Opfer” gemacht werden.

Die Machtergreifung des Militärs und die ausländische Einmischung so früh im Jahr 2021 verheisst nichts Gutes für Myanmar , sondern auch für das benachbarte Thailand und möglicherweise für andere Länder der ASEAN.

Die US-Aussenpolitik scheint auf dem besten Weg zu sein, den Druck und den Konflikt mit China nicht nur direkt, sondern entlang der gesamten Peripherie zu verstärken, wobei es in Südostasien bereits zu Flächenbränden kommt.