Mitarbeiter im Gesundheitswesen schlägt Alarm: 48 Stunden nach der Pfizer-Impfung gab es drei Todesfälle

Niederlanden: Pflegekraft Miranda postete am Sonntagabend einen bemerkenswerten Tweet. “Ich arbeite in der Pflege und meine Bewohner werden mit dem Pfizer-Impfstoff geimpft. Diese müssen kalt gehalten werden. Wir haben sie in aufgetautem Zustand bekommen, haben eineinhalb Stunden nach dem Eintreffen des Impfstoffs mit dem Stechen begonnen und jetzt gibt es drei Todesfälle. Wie kann das sein?”, fragte sie.

Sie fügte hinzu: “Die Bewohner starben innerhalb von 48 Stunden, ohne an etwas anderem zu leiden. Ist es in Ordnung, den Pfizer-Impfstoff zu verabreichen, wenn er nicht kühl gelagert wird?”

Miranda stellte lediglich eine Frage, wurde dann aber beschuldigt, “Aufmerksamkeit zu suchen” und “Ärger zu schüren”. “Liebe Leute, ich wundere mich gerade über ein paar Dinge”, erklärte sie. “Ich finde die Situation seltsam und hätte gerne eine Antwort auf meine Frage, ob der Impfstoff auch nach 48 Stunden noch eine allergische Reaktion mit tödlichem Ausgang auslösen kann.”

Die Betreuerin sagte, sie habe schreckliche Anschuldigungen an den Kopf geworfen bekommen – “wappy”, “liar” – und sich schließlich entschieden, ihren Tweet zu löschen. Sie hat einen Bericht erstellt.

Mehr allergische Reaktionen als erwartet

Ähnliche Vorfälle werden auch aus unseren östlichen Nachbarländern berichtet. Zum Beispiel wurden am 31. Dezember 40 Bewohner eines deutschen Pflegeheims geimpft. Bis zum 26. Januar waren bereits 13 von ihnen gestorben. Die Behörden bestreiten, dass es einen Zusammenhang mit der Impfung gibt.

Kurz nachdem Miranda ihren Tweet gepostet hatte, berichteten die Medien über schwere allergische Reaktionen auf die Corona-Impfstoffe. Agnes Kant, Leiterin des Lareb-Nebenwirkungszentrums, sagte, dass bisher bereits sechs dieser Meldungen eingegangen sind.

“Das ist mehr, als wir bisher bei Impfstoffen gesehen haben”, sagte Kant in der SBS6-Sendung Het Grootste Coronasreekuur. “Normalerweise würde man bei Impfstoffen mit einer in einer Million rechnen, jetzt sind es ein paar in ein paar Hunderttausend.”

Kant fügte hinzu: “Es könnte sein, dass etwas Spezifisches in dem Impfstoff ist, das wird man noch herausfinden.” Fortsetzung folgt.