Militarisierung »Indopazifik« Berlin droht China

Verteidigungsministerium baut militärische Kooperationen in indopazifischem Raum aus. Gemeinsame Marineübungen geplant

Annegret Kramp-Karrenbauer macht Druck. Seit die Bundesregierung am 2. September offiziell ihre neuen »Indopazifik-Leitlinien« verabschiedete, hat die CDU-Verteidigungsministerin den Austausch mit ihren Amtskollegen und auf diplomatischer Ebene spürbar intensiviert. Die Leitlinien sehen neben der Verstärkung der allgemeinen deutschen Einflussarbeit in den Anrainerstaaten des Indischen und des Pazifischen Ozeans auch neue Aktivitäten der Bundeswehr in der riesigen Region rings um China vor.