Militärische und politische Trends des Jahres 2020, die das Jahr 2021 prägen werden

2020 war ein Jahr voller Überraschungen. Es markiert den Beginn einer neuen Realität, die die Menschheit mit gleicher Wahrscheinlichkeit in ein neues dunkles Zeitalter oder in eine globale digitale Dystopie führen kann. In diesem Kontext gibt es wenig Raum für ein positives Szenario einer nachhaltigen Entwicklung, die den Menschen im Allgemeinen zugute käme und nicht nur einer Gruppe ausgewählter Individuen und spezieller Interessengruppen. Das Ausmaß der Verschiebungen im Jahr 2020 ist vergleichbar mit dem, was die europäischen Bürger am Vorabend eines weiteren Wandels der sozioökonomischen Bildung im frühen 17. und 20. Jahrhundert empfanden.

Das vergangene Jahr begann mit der Ermordung des iranischen Militärgenies General Qasem Soleimani durch die USA, und es endete mit der Ermordung des prominenten Gelehrten Mohsen Fakhrizadeh durch die Israelis. Anfang Januar schoss der Iran in Erwartung einer weiteren aggressiven Aktion des Westens versehentlich ein ukrainisches Zivilflugzeug ab, das unerklärlicherweise ohne Anfrage und Genehmigung seinen Kurs über Teheran geändert hatte. Etwa zur gleichen Zeit bestätigte die Türkei den Einsatz ihres Militärs in Libyen und leitete damit eine neue Phase der Konfrontation in der Region ein, woraufhin Ägypten mit Luftangriffen und zusätzlichen Machtdemonstrationen reagierte. Die Lage im Jemen entwickelte sich rasant: Die moralische Schwäche der sunnitischen Koalition ausnutzend, erzielte Ansar Allah in vielen Regionen erhebliche Fortschritte bei der Verdrängung der Saudis aus dem Land. Der Kriegszustand im Nordwesten Syriens hat sich deutlich verändert und ging in die formale Abgrenzung von Einflusszonen der Türkei und der russisch-iranischen-syrischen Koalition über. Dies geschah inmitten und größtenteils aufgrund der Schwächung des Einflusses der USA in der Region. Ankara erhöht stetig seine militärische Präsenz in den Gebieten unter seiner Verantwortung und entlang der Kontaktlinie. Es hat Maßnahmen ergriffen, um Gruppen abzuschrecken, die mit Al-Qaida und anderen Radikalen in Verbindung stehen. Infolgedessen stabilisiert sich die Lage in der Region, was es der Türkei ermöglicht hat, zunehmend die Kontrolle über den größten Teil von Groß-Idlib auszuüben.

ISIS-Zellen sind weiterhin in den östlichen und südlichen Regionen Syriens aktiv. Besondere Prozesse finden in den Provinzen Quneitra und Daraa statt, wo russische Friedensinitiativen aufgrund des direkten zerstörerischen Einflusses Israels in diesen Gebieten Syriens ergebnislos blieben. Die Ermordung von Qasem Soleimaniin wiederum führte zu einem starken Anstieg der Angriffe auf amerikanisches Personal, militärische und zivile Infrastruktur im Irak. Die US-Armee war gezwungen, ihre Kräfte neu zu gruppieren, eine Reihe von Militäreinrichtungen aufzugeben und die verfügbaren Kräfte auf wichtige Stützpunkte zu konzentrieren. Gleichzeitig wies Washington Forderungen aus Bagdad nach einem vollständigen Abzug der US-Truppen rundweg zurück und versprach, mit umfassenden Sanktionen zu reagieren, sollte der Irak dieses Thema weiterhin ansprechen. Afghanistan bleibt in seiner Instabilität stabil. Beunruhigende Nachrichten kommen aus Lateinamerika. Die Konfrontation zwischen China und Indien flammte in diesem Jahr auf und führte zu sporadischen Grenzkonflikten. Die Situation scheint noch lange nicht vorbei zu sein, da beide Länder ihre militärische Position entlang der umstrittenen Grenze verstärkt haben. Das aggressive Vorgehen der Trump-Administration gegen China vertieft die globalen Krisen, was nicht nur für Fachleute, sondern auch für die breite Öffentlichkeit offensichtlich geworden ist. Das Verhältnis zwischen dem kollektiven Westen und der Russischen Föderation wurde in den Zustand des Kalten Krieges“ zurückversetzt, der wieder auferstanden zu sein scheint.

Die Turbulenzen des ersten Quartals 2020 wurden von einem neuen gesellschaftspolitischen Prozess überschattet – der Corona-Krise, in deren Rahmen verschiedene Phänomene aus der Sars-Cov2-Epidemie selbst und der anschließenden Verschärfung der Weltwirtschaftskrise integriert sind. Die Offenlegung erheblicher sozialer Unterschiede, die sich in der modernen kapitalistischen Gesellschaft angesammelt haben, führte zu einer Reihe von unaufhörlichen Protesten auf der ganzen Welt. Das Jahr 2020 wurde von heftigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten, die sich zu verschiedenen Ursachen bekannten, und Ordnungskräften in zahlreichen Ländern begleitet. Obwohl diese gesellschaftlichen Zusammenstöße mit dem Staat oberflächlich betrachtet unzusammenhängend erscheinen, haben viele von ihnen verwandte Grundursachen. Eine wachsende, immense Wohlstandsungleichheit, Korruption der Regierung auf allen Ebenen, das Fehlen jeglichen sinnvollen Inputs in die politische Entscheidungsfindung und die Entlarvung massiver Zensur durch große Tech-Konzerne und die Mainstream-Medien spielten alle eine Rolle bei der Entfachung gesellschaftlicher Unruhen.

Ende 2019 und Anfang 2020 gab es wenig Grund für optimistische Prognosen für die nahe Zukunft. Allerdings konnte kaum jemand die Anzahl der krisenhaften Ereignisse und Entwicklungen vorhersehen, die in diesem Jahr stattgefunden hatten. Diese Phänomene betrafen in gewissem Maße jede Region der Welt.

Nichtsdestotrotz ist der Nahe Osten die Hauptquelle für Instabilität geblieben, da er ein Schauplatz ist, an dem globale und regionale Machtinteressen ineinandergreifen und aufeinanderprallen. Die wichtigste Konfrontationslinie verläuft zwischen den von den USA und Israel geführten Kräften auf der einen Seite und dem Iran und seiner so genannten Achse des Widerstands. Die gegnerischen Seiten sind in einer endlosen Spirale aus gegenseitigen Anschuldigungen, Sanktionen, militärischen Zwischenfällen und Stellvertreterkriegen gefangen und haben kürzlich sogar die Schwelle zu einem begrenzten Schlagabtausch überschritten, da sich der Zustand der regionalen Konfrontation verschärft hat. Russland und die Türkei, von denen sich letztere aufgrund wachsender Meinungsverschiedenheiten mit den „NATO-Partnern“ und veränderter globaler Trends von Washington distanziert hat, spielen ebenfalls eine wichtige Rolle in der Region, ohne direkt in die Konfrontation zwischen pro-israelischen Kräften und dem Iran einzugreifen.

Wie in den letzten Jahren bleiben Syrien und der Irak die größten Krisenherde. Die Zerstörung von ISIS als Terrorstaat und die scheinbare Tötung seines Anführers Abu Bakr al-Baghdadi haben seine Existenz als Terrorgruppe nicht beendet. Viele ISIS-Zellen und unterstützende Elemente nutzen die regionale Instabilität aktiv als Chance, das Erbe des Khalifats zu bewahren. Sie bleiben vor allem entlang der syrisch-irakischen Grenze und am Ostufer des Euphrat in Syrien aktiv. Lager für vorübergehend Vertriebene und für die Familien und Verwandten von ISIS-Kämpfern auf dem von den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) kontrollierten Gebiet im Nordosten Syriens sind ebenfalls Brutstätten für terroristische Ideologie. Bemerkenswerterweise befinden sich diese Regionen auch dort, wo es eine direkte Präsenz von US-Streitkräften gibt, oder, wie im Fall der SDF-Lager, eine Präsenz von Streitkräften, die von den USA unterstützt werden.

Der Nährboden für Radikalismus besteht auch in der Unfähigkeit, eine umfassende diplomatische Lösung zu erreichen, die den Syrienkonflikt auf eine für alle Parteien akzeptable Weise beenden würde. Washington ist nicht daran interessiert, Syrien zu stabilisieren, denn selbst wenn Assad gehen sollte, würde dies die Regierung in Damaskus stärken, die natürlich mit Russland und dem Iran verbündet ist. Sich gegen den Iran zu stellen und Israel zu unterstützen, wurde zum Eckpfeiler der US-Politik während der Trump-Administration. Folglich unterstützt Washington separatistische Gesinnungen der kurdischen SDF-Führung und erlaubte ihr sogar, sich an der Plünderung syrischer Ölquellen in der Kontrollzone der US-Koalition zu beteiligen, an der US-Firmen mit Verbindungen zum Pentagon und US-Geheimdiensten beteiligt sind. Die US-Geheimdienste unterstützen Israel auch bei seinen Operationen zur Informations- und psychologischen Kriegsführung sowie bei Militärschlägen, die darauf abzielen, Syrien und die im Land befindlichen iranischen Kräfte zu unterminieren. Trotz der Propagandasiege hatten die israelischen Bemühungen im Jahr 2020 in der Praxis nur begrenzten Erfolg, da der Iran seine Positionen und militärischen Fähigkeiten auf dem Territorium seines Verbündeten weiter ausbauen konnte. Der Erfolg des Irans bei der Einrichtung und Unterstützung eines Landkorridors, der den Libanon, Syrien und den Irak verbindet, spielt eine wichtige Rolle. Der ständige Ausbau der iranischen Militärpräsenz und Infrastruktur in der Nähe der Stadt al-Bukamal an der Grenze zwischen Irak und Syrien zeigt, wie wichtig das Projekt für Teheran ist. Tel-Aviv behauptet, dass der Iran diesen Korridor nutzt, um pro-iranische Kräfte im Süden Syriens und im Libanon mit modernen Waffen auszustatten.

Die Palästinenserfrage ist auch für die israelische Führung und ihre Lobby in Washington ein wichtiges Thema. Der hoch angepriesene „Deal des Jahrhunderts“ entpuppte sich als nicht mehr als ein Angebot an die Palästinenser, ihren Kampf um Staatlichkeit aufzugeben. Wie erwartet, führte diese Initiative nicht zu einem Durchbruch in den israelisch-palästinensischen Beziehungen. Eher im Gegenteil, sie gab dem palästinensischen Widerstand gegen die aufgestellten Forderungen einen zusätzlichen Ansporn. Gleichzeitig erzielte die Trump-Administration einen diplomatischen Erfolg, indem sie die VAE und Bahrain zwang, ihre Beziehungen zu Israel zu normalisieren, und Saudi-Arabien, seine Zusammenarbeit mit Israel öffentlich zu machen. Das war ein historischer Sieg für die US-Israelpolitik im Nahen Osten. Die öffentliche Annäherung der arabischen Monarchien an Israel stärkte die Position des Iran als einziges Land, das sich nicht nur als Verteidiger Palästinas und der islamischen Welt deklariert, sondern den Worten auch tatsächlich Taten folgen lässt. Die Führung Saudi-Arabiens wird vor allem unter dem Popularitätsverlust in der eigenen Bevölkerung leiden, der durch den gescheiterten Krieg im Jemen und die sich verschärfende Konfrontation mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) bereits geschädigt ist, die beide die Schwäche des Nachbarn nutzen, um einen Führungsanspruch auf der arabischen Halbinsel zu erheben.

Auf der Liste der Akteure, die ihre Positionen im Roten Meer stärken, steht auch Russland. Ende 2020 wurde bekannt, dass Russland mit dem Sudan eine Vereinbarung über die Errichtung einer Marineunterstützungseinrichtung getroffen hat, die alle Möglichkeiten hat, ein vollwertiger Marinestützpunkt zu werden. Dieses Standbein wird es der russischen Marine ermöglichen, ihre Präsenz auf wichtigen maritimen Energieversorgungsrouten am Roten Meer selbst und im Gebiet zwischen den Meerengen von Aden und Oman zu erhöhen. Für Russland, das seit dem Zerfall der UdSSR keine Marine-Infrastruktur in dieser Region hat, ist dies ein bedeutender diplomatischer Durchbruch. Für seinen Teil. Die sudanesische Führung betrachtet Russlands militärische Präsenz offenbar als Sicherheitsfaktor, der es ihr erlaubt, mögliche schädliche Maßnahmen des Westens auszugleichen.

Während des gesamten Jahres 2020 setzten Moskau und Peking ihre Zusammenarbeit bei Projekten in Afrika fort und verdrängten die traditionellen postkolonialen Mächte allmählich in mehreren Schlüsselbereichen. Die Präsenz russischer Militärspezialisten in der Zentralafrikanischen Republik, wo sie die Zentralregierung bei der Stärkung ihrer Kräfte, der Eskalation lokaler Konflikte und der Gewährleistung der Sicherheit russischer Wirtschaftssektoren unterstützen, ist inzwischen allgemein bekannt. Russische Diplomatie und Spezialisten sind auch in Libyen aktiv, wo die VAE und Ägypten, die Feldmarschall Khaftar unterstützen, und die Türkei, die die Regierung in Tripolis unterstützt, aufeinanderprallen. Unter dem Deckmantel von Erklärungen, die zu Frieden und Stabilität aufrufen, sind ausländische Akteure damit beschäftigt, Libyens Energieressourcen zu zerlegen. Für Ägypten ist auch der Kampf gegen den Terrorismus und die Präsenz von Gruppen, die der Muslimbruderschaft nahestehen, entscheidend, die Kairo als direkte Bedrohung der nationalen Sicherheit sieht.

Die Sahelzone und die Umgebung des Tschadsees sind weiterhin Gebiete, in denen Terrorgruppen mit Verbindungen zu al-Qaida und ISIS sehr aktiv sind. Frankreichs begrenzter Militäreinsatz in der Sahara-Sahel-Region ist gescheitert und konnte keine ausreichende Unterstützung für die regionalen Kräfte sicherstellen, um die Lage zu stabilisieren. ISIS und Boko-Haram verbreiten weiterhin Chaos in den Grenzgebieten zwischen Niger, Nigeria, Kamerun und Tschad. Trotz aller Bemühungen der Regierungen der Region kontrollieren die Terroristen weiterhin beträchtliche Gebiete und stellen eine erhebliche Bedrohung für die regionale Sicherheit dar. Ein separates Problem stellt der erneute Konflikt in Äthiopien dar, in dem die Bundesregierung in einen Bürgerkrieg gegen die Nationale Front zur Befreiung von Tigray hineingezogen wurde, die diese Provinz kontrolliert. Der ethno-feudale Konflikt zwischen föderalen und regionalen Eliten droht das ganze Land zu destabilisieren, wenn er anhält.

Die explosive Situation in Afrika zeigt, dass die postkolonialen europäischen Mächte und der „Global Policeman“, der diesen Kontinent jahrzehntelang dominierte, nicht daran interessiert waren, das eigentliche Problem des Kontinents anzugehen. Ausländische Akteure konzentrierten sich vor allem darauf, Ressourcen zu extrahieren und die Interessen einer kleinen Gruppe von Politikern und Einrichtungen zu sichern, die mit ausländischen Hauptstädten verbunden sind. Jetzt sind sie gezwungen, mit dem informellen China-Russland-Block zu konkurrieren, der einen anderen Ansatz verfolgt, der sich wie folgt beschreiben lässt: Stärkung der regionalen Stabilität, um Investitionen in wirtschaftliche Projekte zu schützen. So ist es nicht verwunderlich, dass einflussreiche Akteure allmählich an neue, aber konstruktivere Kräfte verlieren.

Die Spannungen innerhalb der europäischen Länder haben in den letzten Jahren zugenommen, was sowohl auf die Krise des zeitgenössischen Wirtschaftsparadigmas als auch auf spezifische regionale Probleme wie die Migrationskrisen und das Scheitern der Multikulturalismus-Politik mit der darauf folgenden Radikalisierung der Gesellschaft zurückzuführen ist.

Zu den unangenehmen Überraschungen gehörte die Unfähigkeit des Gesundheitswesens und der sozialen Sicherungsnetze mehrerer Länder, die große Zahl der COVID-19-Patienten zu bewältigen. Ganze Regierungssysteme in einer Reihe von europäischen Ländern erwiesen sich als unfähig, die sich schnell entwickelnden Krisen zu bewältigen. Dies gilt insbesondere für südeuropäische Länder wie Italien, Spanien, Portugal und Griechenland. Unter den osteuropäischen Ländern waren die Volkswirtschaften Ungarns und Rumäniens besonders stark betroffen. Gleichzeitig zeigten die staatlichen Institutionen und die Wirtschaft Polens eine beachtliche Widerstandsfähigkeit gegenüber der Krise. Während die Bundesrepublik Deutschland im zweiten Quartal 2020 erhebliche wirtschaftliche Schäden erlitt, nutzte die Regierung Merkel die Situation, um enorme Summen an Liquidität in die Wirtschaft zu pumpen, die Position Deutschlands innerhalb Europas zu verbessern, und darüber hinaus erwiesen sich die deutschen Institutionen des Gesundheitswesens und des sozialen Schutzes als leistungsfähig und ausreichend widerstandsfähig.

Coronavirus und die nachfolgenden gesellschaftlichen Entwicklungen führten zur Entstehung der sogenannten „Macron-Doktrin“, die auf das Argument hinausläuft, dass die EU strategische Souveränität erlangen muss. Dies deckt sich mit den Zielen eines erheblichen Teils der deutschen nationalen Eliten. Dennoch hat Berlin die Äußerungen Macrons offiziell kritisiert und Bereitschaft gezeigt, eine strategische Partnerschaft mit den USA der Biden-Administration als Juniorpartner einzugehen. Doch auch die derzeitige Führung der BRD versteht die Gefahren mangelnder strategischer Souveränität in einer Zeit des Niedergangs Amerikas als Weltpolizist. Vor dem Hintergrund einer globalen Wirtschaftskrise driften die Beziehungen zwischen den USA und der EU unweigerlich von einem Zustand der Partnerschaft zu einem der Konkurrenz oder gar Rivalität. Generell hat die erste Hälfte des Jahres 2020 gezeigt, dass die Weiterentwicklung der europäischen Institutionen dringend notwendig ist.

Die zweite Hälfte des Jahres 2020 war geprägt von heftigen Massenprotesten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und anderen europäischen Ländern. Das Ausmaß der Gewalt, die sowohl von den Demonstranten als auch von den Strafverfolgungsbehörden eingesetzt wurde, war beispiellos und ist nicht vergleichbar mit dem Ausmaß der Gewalt, das bei den Protesten in Russland, Weißrussland und sogar Kirgisistan zu beobachten war. Die Mainstream-Medien taten ihr Bestes, um das Ausmaß des Geschehens herunterzuspielen und zu verschleiern. Wenn sich die Situation weiterhin so entwickelt, besteht die Möglichkeit, dass sich in Zukunft in Europa eine Realität bildet, die man als digitales Konzentrationslager bezeichnen kann.

Die Weltmedien widmeten ihrerseits der Situation in Weißrussland besondere Aufmerksamkeit, wo die Proteste nach den Präsidentschaftswahlen vom 9. August 2020 in den vierten Monat gegangen sind. Die weißrussischen Proteste zeichnen sich dadurch aus, dass sie von außerhalb des Landes gesteuert werden und choreografiert sind. Die Kommandozentrale der Protestaktivitäten befindet sich offiziell in Polen. Diese Tatsache ist an und für sich beispiellos in der zeitgenössischen Geschichte Europas. Selbst während des ukrainischen Euromaidan weigerten sich externe Kräfte formell, als Marionettenspieler aufzutreten.

Die real existierenden sozioökonomischen Probleme Weißrusslands haben zu einer Spaltung der Gesellschaft geführt, die nun in zwei unversöhnliche Lager gespalten ist: Befürworter von Reformen vs. Anhänger der aktuellen Regierung. Die Strafverfolgungskräfte, die sich aus den Anhängern von Präsident Lukaschenko rekrutieren, sind mit Gewalt und gelegentlich auch mit Härte vorgegangen. Dennoch ist die Zahl der Opfer weitaus geringer als beispielsweise bei Protesten in Frankreich oder den Vereinigten Staaten.

Die Ukraine selbst, wo die vom Westen unterstützten „demokratischen Kräfte“ bereits gesiegt haben, bleibt der Hauptpunkt der Instabilität in Osteuropa. Die Zelenskiy-Regierung kam unter Slogans über die Notwendigkeit, den Konflikt in der Ostukraine zu beenden und das Land wieder aufzubauen, an die Macht. In der Praxis setzte die neue Regierung die Politik fort, die auf die Aufrechterhaltung der militärischen Spannungen in der Region im Interesse ihrer externen Sponsoren und der persönlichen Bereicherung abzielt.

Für die Vereinigten Staaten erwies sich das Jahr 2020 sowohl innen- als auch außenpolitisch als ein Wendepunkt. Die Ereignisse dieses Jahres waren ein Spiegelbild der protektionistischen Außenpolitik der Trump-Administration und eines national orientierten Ansatzes in der Innen- und Wirtschaftspolitik, der für einen intensiven Zusammenstoß mit der Mehrheit des Washingtoner Establishments sorgte, das im Interesse des globalen Kapitals handelt.

Zusätzlich zu den ungelösten traditionellen Problemen wurden die Probleme Amerikas durch zwei Krisen, die Ausbreitung von COVID-19 und die Proteste der BLM-Bewegung, verschärft. Sie sorgten dafür, dass Amerikas Probleme einen Zustand der kritischen Masse erreichten.

Man kann und sollte dem Handeln von Präsident Trump kritisch gegenüberstehen, aber man sollte nicht an der Aufrichtigkeit seiner Bemühungen zweifeln, den Slogan „Make America Great Again“ in die Realität umzusetzen. Man sollte auch nicht daran zweifeln, dass sein Nachfolger an anderen Werten festhalten wird. Ob es nun „Black Lives Matter“ heißt oder „Make Global Moneymen Even Stronger“ oder „Russia Must Be Destroyed“ oder etwas noch Exotischeres, es wird nichts an der Tatsache ändern, dass das Amerika, das wir im letzten halben Jahrhundert kannten, im Jahr 2020 gestorben ist. Ein bezeichnendes Zeichen für seinen Todeskampf ist der Einsatz von Technologien der „orangenen Revolution“, die gegen unbequeme politische Regime entwickelt wurden. Dies zeigt, dass die Vereinigten Staaten derzeit nicht von nationalen Eliten, sondern von globalen Investoren regiert werden, denen die Interessen der einfachen Amerikaner fremd sind.

Das rückt die erschreckenden Folgen von COVID-19 in ein neues Licht. Die Krankheit hat die verletzlichsten Schichten der US-Gesellschaft getroffen. Offiziellen Statistiken zufolge gab es in den Vereinigten Staaten bisher etwa 20 Millionen Fälle und über 330.000 Todesfälle. Die überwiegende Mehrheit sind einkommensschwache Bewohner von Megastädten. Gleichzeitig haben die wohlhabendsten Amerikaner ihren Reichtum stark vermehrt, indem sie die sich entfaltende Krise zu ihrem persönlichen Vorteil ausnutzten. Der Grad der Polarisierung der US-Gesellschaft hat erschreckende Ausmaße angenommen. Konservative gegen Liberale, Schwarze gegen Weiße, LGBT gegen Traditionalisten – alles, was früher in den Bereich der öffentlichen Debatte und des friedlichen Protests gehörte, hat sich in direkte, oft gewalttätige Auseinandersetzungen verwandelt. Man kann ein noch nie dagewesenes Maß an Aggression und Gewalt von allen Seiten beobachten.

In der Außenpolitik haben die Vereinigten Staaten das auf internationalen Verträgen basierende internationale Sicherheitssystem weiter untergraben. Es gibt jetzt Anzeichen dafür, dass eine der letzten rechtlichen Bastionen der internationalen Sicherheit, der New START-Vertrag, angegriffen wird. Das internationale Verhalten der USA hat die Kritik der NATO-Verbündeten auf den Plan gerufen. Es gibt wachsende Meinungsverschiedenheiten in politischen Fragen mit Frankreich und in wirtschaftlichen Fragen mit Deutschland. Der Dialog mit dem mächtigsten militärischen Akteur im östlichen Mittelmeer, der Türkei, zeigte zeitweise einen scharfen Interessengegensatz.

Vor diesem Hintergrund haben die Vereinigten Staaten im Jahr 2020 ihre militärische Präsenz in Osteuropa und im Schwarzmeerraum kontinuierlich erhöht. Zusätzliche US-Streitkräfte und -Vermögenswerte wurden in unmittelbarer Nähe zu Russlands Grenzen stationiert. Die Zahl der offensiven Militärübungen unter US-Führung oder mit US-Beteiligung hat erheblich zugenommen.

In der Arktis agieren die USA als Spielverderber, unzufrieden mit dem aktuellen Stand der Dinge. Sie sind bestrebt, ihre Kontrolle über die natürlichen Ressourcen in der Region auszuweiten, eine ständige Präsenz in den ausschließlichen Wirtschaftszonen (AWZ) anderer Länder durch den Einsatz sogenannter „freedom of navigation operations“ (FONOPs) zu etablieren und Russland weiterhin mit Anlagen und Plattformen zur Abwehr ballistischer Raketen (BMD) einzukreisen.

Angesichts der dringenden und offensichtlichen Vorbereitungen der USA, in der Lage zu sein, in einem Krieg gegen einen nuklearen Gegner zu kämpfen und zu obsiegen, indem das nukleare Arsenal des Gegners durch die Kombination von nicht-nuklearen Präzisionsschlägen besiegt wird, wird die Arktis zu einer Schlüsselregion in dieser militärischen Planung. Der Einsatz von BMD-fähigen AEGIS-Zerstörern der US-Marine im Jahr 2020 in der Barentssee, der erste Einsatz dieser Art seit dem Ende des Kalten Krieges vor mehr als zwei Jahrzehnten, zeigt das Interesse der Vereinigten Staaten daran, BMD-Fähigkeiten in Regionen nördlich der russischen Küste zu projizieren, wo sie in der Lage sein könnten, russische ballistische Raketen, die in Vergeltungsschlägen gegen die Vereinigten Staaten abgefeuert würden, in der Startphase abzufangen. Die US-Einsatzplanung für die Arktis ähnelt aller Wahrscheinlichkeit nach der für das Südchinesische Meer, mit nur ein paar Korrekturen für das Klima.

In Lateinamerika war das Jahr 2020 durch die Intensivierung der Bemühungen Washingtons gekennzeichnet, die darauf abzielen, die politischen Regime zu untergraben, die es als in Opposition zur bestehenden Weltordnung stehend betrachtet.

Venezuela blieb einer der Hauptpunkte auf der außenpolitischen Agenda der USA. Während des gesamten Jahres war die Regierung von Nicolas Maduro einem zunehmenden Sanktions-, politischen und klandestinen Druck ausgesetzt. Im Mai neutralisierten venezolanische Sicherheitskräfte sogar eine Gruppe von US-Söldnern, die sich ins Land geschlichen hatten, um den Putsch im Interesse der von Washington gesteuerten Opposition und ihres öffentlichen Führers Juan Guaido zu inszenieren. Doch trotz der Anerkennung Guaidos als Präsident Venezuelas durch die USA und ihre Verbündeten, Regimewechselversuchen und der tiefen Wirtschaftskrise überlebte die Regierung Maduro.

Dieser Fall hat gezeigt, dass eine entschlossene Führung, die die Unterstützung eines beachtlichen Teils der Bevölkerung hat, und funktionierende Verbindungen zu alternativen globalen Machtzentren es jedem Land ermöglichen können, den Angriffen der Globalisten zu widerstehen. Die US-Führung selbst behauptet, dass Venezuela, anstatt zu kapitulieren, sich in einen Stützpunkt seiner geopolitischen Gegner verwandelte: China, Russland, Iran und sogar der Hisbollah. Während diese Bewertung der aktuellen Situation in Venezuela zumindest teilweise eine propagandistische Übertreibung ist, um das „antidemokratische Regime“ von Maduro zu dämonisieren, beleuchtet sie Teile der tatsächlich existierenden Situation.

Die Turbulenzen in Bolivien endeten auf ähnliche Weise, als die rechte Regierung, die durch den Putsch im Jahr 2019 an die Macht kam, ihre Unfähigkeit demonstrierte, das Land zu regieren und 2020 die Macht verlor. Der abgesetzte Präsident Evo Morales kehrte ins Land zurück und die Bewegung für den Sozialismus sicherte sich dank der breiten Unterstützung durch die indigene Bevölkerung ihre dominante Position in Bolivien. Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass diese Entwicklungen in Venezuela und Bolivien eine Umkehrung des allgemeinen Trends zur Destabilisierung in Südamerika ermöglichen würden.

Die regionalen wirtschaftlichen und sozialen Turbulenzen werden durch das hohe Niveau der organisierten Kriminalität und die sich entwickelnde globale Krise verstärkt, die die bestehenden Widersprüche zwischen den wichtigsten globalen und regionalen Akteuren verschärft hat. Dies schafft Bedingungen für die Verschärfung bestehender Konflikte. So steht beispielsweise der Friedensprozess zwischen der FARC und der Bundesregierung in Kolumbien kurz vor dem Scheitern. Lokale Quellen und Medien beschuldigen die Regierung und ihr nahestehende Milizen, Anführer lokaler Gemeinden und ehemalige FARC-Mitglieder in Verletzung des bestehenden Friedensabkommens zu verhaften und zu töten. Diese Gewalt untergräbt den zerbrechlichen Friedensprozess und schafft die Voraussetzungen für die Wiederaufnahme des bewaffneten Kampfes durch die FARC und ihre Unterstützer. Mexiko bleibt die Drehscheibe für illegale Migration, Drogen- und Waffenhandel direkt an der Grenze zu den Vereinigten Staaten. Große Teile des Landes befinden sich im Zustand des Chaos und werden faktisch von gewalttätigen Drogenkartellen und ihren Söldnern kontrolliert. Brasilien befindet sich in einem permanenten Zustand der politischen und wirtschaftlichen Krise bei gleichzeitigem Anstieg der Straßenkriminalität.

Diese negativen Tendenzen betreffen fast alle Staaten der Region. Die sich verschärfende Weltwirtschaftskrise und die Coronavirus-Panik gießen Öl ins Feuer der Instabilität.

Nicht nur die Länder Südamerikas leiden unter der Krise. Sie prägt auch die Beziehungen zwischen den Weltmächten. Die Folgen des anhaltenden Coronavirus-Ausbruchs und der Weltwirtschaftskrise trugen zur Verhärtung der Fronten zwischen den Vereinigten Staaten und China bei.

Washington und Peking haben unlösbare Widersprüche. Der wichtigste davon ist, dass China langsam aber stetig das Rennen um die wirtschaftliche und technologische Dominanz gewinnt und gleichzeitig die eigenen militärischen Fähigkeiten ausbaut, um im Falle einer militärischen Eskalation den Sieg zu verteidigen. Die Sanktions-, Zoll- und diplomatische Druckkampagne, die das Weiße Haus seit Beginn der Trump-Präsidentschaft auf China ausübt, ist ein Ergebnis des Verständnisses dieser Widersprüche durch die Trump-Administration und ihrer Bemühungen, die führende Position der USA angesichts der globalen wirtschaftlichen Rezession zu garantieren. Die Haltung der USA zu den Fragen des Südchinesischen Meeres, der politischen Situation in Hongkong, den Menschenrechtsfragen in Xinjiang, den beispiellosen Waffenverkäufen an Taiwan, der Unterstützung der Militarisierung Japans und vielen anderen Fragen ist ein Teil des andauernden Pattes. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Washington versucht hat, China durch ein Netzwerk lokaler Militärallianzen zu isolieren und seine wirtschaftliche Expansion durch Sanktionen, Propaganda und geheime Operationen einzudämmen.

Die Widersprüche zwischen Peking und Washington in Bezug auf Nordkorea und dessen Nuklear- und ballistisches Raketenprogramm sind Teil derselben Ereigniskette. Trotz der öffentlichen Rhetorik sind die Vereinigten Staaten nicht an einer vollständigen Beilegung des Korea-Konflikts interessiert. Ein solches Szenario, das die Wiedervereinigung des Nordens und des Südens beinhalten könnte, würde die formale Rechtfertigung für die militärische Aufrüstung der USA beseitigen. Deshalb hat sich das Weiße Haus dafür entschieden, seinen Teil der Abmachung mit dem Norden nicht zu erfüllen, indem es der nordkoreanischen Führung noch einmal versichert, dass sie ihre Entscheidung zur Entwicklung ihrer Atom- und Raketenprogramme weiter voran treiben.

Aussagen chinesischer Diplomaten und Spitzenbeamter zeigen, dass Peking die Position Washingtons voll versteht. Gleichzeitig hat China bewiesen, dass es seine Politik nicht aufgeben wird, die darauf abzielt, die Position der wichtigsten Führungsmacht in der post-unipolaren Welt zu erlangen. Deshalb wird der Konflikt zwischen den beiden Seiten in den kommenden Jahren weiter eskalieren, unabhängig von der Administration im Weißen Haus und der Zusammensetzung von Senat und Kongress. Joe Biden und die Kräfte, die hinter seinem manipulierten Sieg bei den Präsidentschaftswahlen stehen, werden sich wahrscheinlich von Trumps national orientierter Wirtschaftspolitik abwenden und die Beziehungen zu China „normalisieren“, wobei sie Russland wieder als Feind Nr. 1 betrachten. Dies wird nicht dazu beitragen, die unlösbaren Widersprüche mit China zu beseitigen und den Trend zur Konfrontation umzukehren. Allerdings wird es der Biden-Administration mit Hilfe der Mainstream-Medien wahrscheinlich gelingen, diese Tatsache vor der Öffentlichkeit zu verbergen, indem sie die altehrwürdige antirussische Hysterie anheizt.

Was Russland selbst betrifft, so beendete es das Jahr 2020 auf die für die letzten Jahre übliche Weise: erfolgreiche und relativ erfolgreiche außenpolitische Aktionen inmitten der komplizierten wirtschaftlichen, sozialen und politischen Situation im Lande. Der Sanktionsdruck, die Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus und die globale Wirtschaftskrise bremsten die russische Wirtschaft und trugen zur Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der internen Wirtschafts- und Sozialpolitik der Regierung bei. Die Krise wurde auch von externen Akteuren genutzt, die eine Reihe von Provokationen und Propagandakampagnen durchführten, die darauf abzielten, die Stabilität im Land vor den für September 2021 angesetzten Parlamentswahlen zu untergraben. Der Trend zur Erhöhung des Sanktionsdrucks, einschließlich der Einstellung großer Infrastrukturprojekte wie Nord Stream 2, und die Ausweitung öffentlicher und heimlicher Destabilisierungsbemühungen innerhalb Russlands war das ganze Jahr über sichtbar und wird sich 2021 wahrscheinlich noch verstärken. Im Erfolgsfall werden diese Bestrebungen nicht nur die außenpolitischen Errungenschaften Russlands der vergangenen Jahre rückgängig machen, sondern könnten auch die Existenz der russischen Staatlichkeit in ihrer jetzigen Form gefährden.

Zu den wichtigen außenpolitischen Entwicklungen des Jahres 2020, über die in den Mainstream-Medien zu wenig berichtet wird, gehört die Vereinbarung über die Errichtung einer russischen Marineeinrichtung an der Küste des Roten Meeres im Sudan. Wenn dieses Projekt vollständig umgesetzt wird, wird dies zum schnellen Wachstum des russischen Einflusses in Afrika beitragen. Die russischen Seestreitkräfte werden auch in der Lage sein, ihre Präsenz im Roten Meer und in dem Gebiet zwischen dem Golf von Aden und dem Golf von Oman zu erhöhen. Beide Gebiete sind der Kern der derzeitigen maritimen Energieversorgungsrouten. Die neue Basis wird auch als Stützpunkt Russlands im Falle einer Auseinandersetzung mit den Seestreitkräften der NATO-Mitgliedsstaaten dienen, die ihre militärische Infrastruktur in Dschibuti aktiv zur Machtprojektion in der Region nutzen. Es ist zu erwarten, dass die Vereinigten Staaten (unabhängig von der Administration im Weißen Haus) versuchen werden, die russische Expansion in der Region um jeden Preis zu verhindern. Für eine aktive Außenpolitik Russlands übertrifft die Errichtung der Marineanlage im Sudan alle öffentlichen und heimlichen Aktionen in Libyen in den letzten Jahren. Unter dem Gesichtspunkt des Schutzes der russischen nationalen Interessen in den Weltmeeren ist dieser Schritt sogar noch wichtiger als die Schaffung der permanenten Luft- und Marinestützpunkte in Syrien.

Ebenso wie seine Amtskollegen in Washington und Peking unternimmt Moskau beachtliche Anstrengungen zur Modernisierung seiner militärischen Fähigkeiten, mit besonderem Augenmerk auf die strategischen Nuklearstreitkräfte und Hyperschallwaffen. Die Russen sehen ihre Fähigkeit, einem potenziellen Feind inakzeptablen Schaden zuzufügen, als einen der Schlüsselfaktoren an, die eine umfassende militärische Aggression der NATO gegen sie verhindern. Tatsächlich sind die USA, China und Russland derzeit in einen Wettlauf um Hyperschallwaffen verwickelt, der auch die Entwicklung von Mitteln und Maßnahmen zur Abwehr eines möglichen Angriffs mit Hyperschallwaffen einschließt.

Der neue Krieg in Berg-Karabach wurde zu einem wichtigen Faktor, der das Kräfteverhältnis im Südkaukasus prägt. Der türkisch-aserbaidschanische Block errang einen überwältigenden Sieg über die armenischen Streitkräfte, und nur durch das Engagement der russischen Diplomatie und den weiteren Einsatz der Friedenstruppen konnte der Gewalt ein Ende gesetzt und die Überreste der selbsternannten armenischen Republik Artsakh gerettet werden. Russland spielte erfolgreich die Rolle des Vermittlers und etablierte offiziell eine militärische Präsenz auf dem souveränen Territorium Aserbaidschans für die nächsten 5 Jahre. Der neue Karabach-Krieg gab auch einen zusätzlichen Impuls in der türkisch-aserbaidschanischen wirtschaftlichen und militärischen Zusammenarbeit, während das pro-westliche Regime in Armenien, das die armenische Nation erwartungsgemäß in die Tragödie führte, am Rande des Zusammenbruchs balanciert.

Zentralasien blieb traditionell eines der Gebiete der Instabilität in der Welt mit der ständigen Bedrohung durch Militanz und humanitäre Krisen. Nichtsdestotrotz wurde das Jahr 2020 trotz der Prognosen einiger Analysen nicht zum Jahr der Entstehung des Kalifats 2.0 von ISIS in der Region. Eine wichtige Rolle bei der Verhinderung dieser Entwicklung spielten die Taliban, die zusätzlich zu ihren militärischen Siegen über die US-geführte Koalition und die von den USA unterstützte Regierung in Kabul, die in Afghanistan auftauchenden ISIS-Zellen heftig bekämpften. Die Taliban, die einen großen Teil Afghanistans kontrollieren, wurden auch durch direkte Gespräche mit den USA auf der internationalen Bühne legalisiert. Die Rolle der Taliban wird mit der Reduzierung der US-Militärpräsenz weiter wachsen.

Während einige Medien das Jahr 2020 bereits als eines der schlimmsten in der modernen Geschichte gebrandmarkt haben, gibt es keine Anzeichen dafür, dass das Jahr 2021 besser sein wird oder die globalen Krisen und die regionale Instabilität auf magische Weise von selbst verschwinden werden. Stattdessen war 2020 höchstwahrscheinlich nur ein Vorspiel für die kommenden globalen Schocks und den akuten Kampf um Märkte und Ressourcen in einem Umfeld von Zensur, legalisierter Totalüberwachung, Menschenrechtsverletzungen unter „demokratischen“ und „sozialen“ Parolen und Stellvertreterkriegen.

Die Instabilität in Europa wird wahrscheinlich durch den zunehmenden kulturell-zivilisatorischen Konflikt und die neue Welle von Neuankömmlingen angeheizt, die akute ideologische und kulturelle Unterschiede zur europäischen Zivilisation aufweisen. Der Zustrom von Neuankömmlingen wird aufgrund demographischer Faktoren und der komplizierten sicherheitspolitischen und sozialen Lage im Nahen Osten und Afrika erwartet. Europa wird wahrscheinlich versuchen, mit dem Zustrom von Neuankömmlingen umzugehen, indem es neue Bewegungs- und Grenzbeschränkungen unter dem Deckmantel der Bekämpfung des Coronavirus einführt. Nichtsdestotrotz wird die erwartete Zunahme des Migrationsdrucks wahrscheinlich zu den negativen Tendenzen beitragen, die Europa von innen heraus sprengen könnten.

Der Zusammenbruch des internationalen Sicherheitssystems, einschließlich wichtiger Verträge zur Begrenzung der Entwicklung und des Einsatzes strategischer Waffen, deutet darauf hin, dass die neue Entspannung auf der globalen Bühne ein unwahrscheinliches Szenario bleiben wird. Stattdessen wird sich die Welt wahrscheinlich weiter auf das Eskalationsszenario zubewegen, da zumindest ein Teil der derzeitigen globalen Führung einen großen Krieg als nützliches Mittel zur Überwindung der Wirtschaftskrise und zur Eroberung neuer Märkte betrachtet. Russland mit seinen großen Territorien, reichen Ressourcen und einer relativ geringen Bevölkerungszahl scheint ein lohnendes Ziel zu sein. Gleichzeitig wird China den eskalierenden Konflikt zwischen Moskau und dem von den USA geführten Block wahrscheinlich ausnutzen, um seine globalen Positionen noch weiter auszubauen. Unter diesen Bedingungen wird vieles von der neuen globalen Ordnung und den wichtigsten Allianzen innerhalb dieser Ordnung abhängen, die sich aus dem kollabierenden unipolaren System ergeben. Die Vereinigten Staaten haben bereits ihre bedingungslos dominante Rolle auf der internationalen Bühne verloren, aber die sogenannte multipolare Weltordnung ist noch nicht erschienen. Das Format dieser neuen multipolaren Welt wird wahrscheinlich einen entscheidenden Einfluss auf die weiteren Entwicklungen rund um den Globus und die Positionen der Hauptakteure haben, die am nie endenden Big Game beteiligt sind.