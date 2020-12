Michael Wendler packt aus: Erstes Interview nach dem RTL-Skandal!

Eva Herman in einem brisanten Gespräch mit dem Showstar Michael Wendler

• Was lief tatsächlich bei RTL hinter den Kulissen ab?

• Warum Michael Wendler ab Januar 2021 trotzdem auf RTL zu sehen ist

• Klare Stellungnahme zu seinem Manager Markus Krampe

• Wie reagierte Dieter Bohlen in der RTL-Krise? • Wendler ganz persönlich über Oliver Pocher

• Politische Aussagen Wenlders zu den Shut-Down-Maßnahmen in Deutschland

• Warum Michael Wendler hinter US Präsident Trump steht

• Private Einblicke in sein Leben nach seiner Kritik am Mainstream In diesem ersten Interview nach dem „angeblichen Rauswurf“ bei RTL erläutert Wendler seine Sichtweise zu den Vorgängen. Dabei lässt er brisante Hintergrundinformationen erkennbar werden.