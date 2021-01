Merck verschrottet COVID-Impfstoffe: Es ist effektiver, sich mit dem Virus anzustecken und sich zu erholen

Der Impfstoffhersteller Merck hat die Entwicklung von zwei Coronavirus-Impfstoffen aufgegeben. Nach umfangreichen Untersuchungen sei man zu dem Schluss gekommen, dass die Impfungen weniger Schutz bieten als die Infektion mit dem Virus selbst und die Entwicklung von Antikörpern.

Das Unternehmen teilte mit, dass die Impfungen V590 und V591 von den Testpatienten „gut vertragen“ wurden, jedoch im Vergleich zur natürlichen Infektion eine „minderwertige“ Reaktion des Immunsystems hervorriefen.

Das Unternehmen erklärte, dass es sich stattdessen auf die Forschung an therapeutischen Medikamenten mit den Bezeichnungen MK-7110 und MK-4482 konzentrieren wird.

Die Medikamente zielen darauf ab, Patienten vor den Schäden einer überaktiven Immunantwort auf das Virus zu schützen.

„Zwischenergebnisse einer Phase-3-Studie zeigten eine mehr als 50-prozentige Reduzierung des Risikos von Tod oder Atemversagen bei Patienten, die mit mittelschwerem bis schwerem COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden“, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens über das Medikament MK-7110.

Merck soll rund 356 Millionen Dollar von der US-Regierung erhalten, um die Produktion der potenziellen Behandlungsmethoden im Rahmen der Operation Warp Speed zu beschleunigen.

Chief Marketing Officer Michael Nally sagte kürzlich gegenüber Bloomberg, dass Merck anstrebt, etwa 20 Millionen Gänge des Medikaments MK-4482 zu produzieren, ein orales Virostatikum, das die Patienten zweimal täglich für fünf Tage einnehmen werden.

In der Zwischenzeit haben deutsche Wissenschaftler behauptet, dass der britische Impfstoff von Oxford/AstraZeneca bei über 65-Jährigen weniger als 8 % wirksam ist, woraufhin die Impfstoffentwickler zurückschlugen und diese Behauptungen zurückwiesen.

Die deutschen Medien veröffentlichten und behaupteten, sie seien von „mehreren“ ungenannten hochrangigen deutschen Regierungsquellen „bestätigt“ worden.

Britische Regierungsminister haben angedeutet, dass die Behauptung mit dem laufenden Streit zwischen der Europäischen Union und AstraZeneca über die Lieferung des Impfstoffs zusammenhängen könnte.

Die EU, die den Impfstoff noch nicht zugelassen hat, hat damit gedroht, den Export von Impfstoffen nach Großbritannien zu blockieren, was von britischen Regierungskreisen als „boshaft“ bezeichnet wurde.

In dem Bemühen, sicherzustellen, dass ihre Mitgliedsstaaten ihren „fairen Anteil“ an Impfstoffen bekommen, hat die EU auch gedroht, die Lieferung von Pfizer-Impfstoffen nach Großbritannien zu blockieren, und verlangt, dass der Pharmakonzern detaillierte Informationen darüber bereitstellt, wann er plant, Covid-Impfstoffe in Länder außerhalb des Blocks zu exportieren.