Melinda Gates gibt zu: „Wir hatten die wirtschaftlichen Auswirkungen nicht wirklich durchdacht“

In einem ausführlichen Interview in der New York Times machte Melinda Gates folgende bemerkenswerte Aussage:

Was uns überrascht hat, ist, dass wir die wirtschaftlichen Auswirkungen nicht wirklich durchdacht haben.“

Ein Zyniker könnte anmerken, dass man nicht geneigt ist, viel über Dinge nachzudenken, die einen nicht persönlich betreffen.

Es ist eine verrückte Aussage, um sicher zu sein, als ob „Wirtschaft“ irgendwie eine periphere Sorge zum Rest des menschlichen Lebens und der öffentlichen Gesundheit ist. Der größere Kontext des Interviews offenbart die Aussage als noch verworrener. Sie hat irgendwie den Eindruck, dass es die Pandemie ist und nicht die Abriegelungen, die die Ursache für die wirtschaftliche Verwüstung sind, die vielleicht 30% der Restaurants einschließt, die verschwinden werden, neben vielen anderen schrecklichen Auswirkungen.

Sie sagt das nicht direkt, aber, wie viele Artikel in der Mainstream-Presse in diesem Jahr, formuliert sie ihre Worte sehr sorgfältig, um das entscheidende Thema der Aussperrungen als Hauptursache der wirtschaftlichen Katastrophe zu vermeiden. Es ist möglich, dass sie tatsächlich glaubt, dass dieser Virus allein die Weltwirtschaft in den Abgrund reißt, aber das ist eine völlig unhaltbare Behauptung.

Darüber hinaus illustrieren ihre Kommentare perfekt das Kernproblem der ganzen Sache: Die meisten der Leute, die für Abriegelungen plädieren, haben in Wirklichkeit keine Erfahrung im Umgang mit Pandemien. Für viele von ihnen wurde Covid-19 zu ihrer neuen Spielwiese, um ein noch nie dagewesenes Experiment in sozialem und wirtschaftlichem Management auszuprobieren: die Schließung von Reisen, Geschäften, Schulen, Kirchen und die Erteilung von Hausarrestbefehlen, die an totalitäre Verordnungen erinnern.

Hier ist, was sie sagt:

Man kann projizieren und darüber nachdenken, wie eine Pandemie aussehen könnte, aber bis man sie erlebt hat, ist es ziemlich schwer zu wissen, wie die Realität aussehen wird. Ich glaube, wir haben ziemlich gut vorausgesagt, dass sich die Krankheit, je nachdem, um was es sich handelt, sehr, sehr schnell ausbreiten könnte. Die Ausbreitung hat uns nicht überrascht.

Was uns allerdings überrascht hat, ist, dass wir die wirtschaftlichen Auswirkungen nicht wirklich durchdacht hatten. Was passiert, wenn man eine Pandemie hat, die sich in der ganzen Welt ausbreitet? Die Tatsache, dass wir alle zu Hause wären und von zu Hause aus arbeiten würden, wenn wir das Glück hätten, das zu tun. Das war ein Teil, auf den wir uns, glaube ich, nicht wirklich vorbereitet hatten.

Es gibt viele Spezialisten, die in der Vergangenheit Pandemien durchlebt und bewältigt haben, indem sie wesentliche soziale und wirtschaftliche Funktionen aufrechterhielten. Ein wichtiges Beispiel dafür ist Donald A. Henderson, der als Chef der Weltgesundheitsorganisation das Hauptverdienst an der Ausrottung der Pocken hat. Er schrieb im Jahr 2006 wie folgt:

Die Erfahrung hat gezeigt, dass Gemeinschaften, die mit Epidemien oder anderen widrigen Ereignissen konfrontiert werden, am besten und mit der geringsten Angst reagieren, wenn das normale soziale Funktionieren der Gemeinschaft am wenigsten gestört wird. Eine starke politische und gesundheitspolitische Führung, die für Beruhigung sorgt und sicherstellt, dass die erforderlichen medizinischen Versorgungsleistungen erbracht werden, sind entscheidende Elemente. Wenn beides nicht optimal ist, kann sich eine überschaubare Epidemie zu einer Katastrophe entwickeln.

Melinda war zusammen mit ihrem Mann Bill die Hauptfinanzierungsquelle für die Pro-Lockdown-Bemühungen auf der ganzen Welt. Sie haben seit Beginn der Pandemie 500 Millionen Dollar gespendet, aber auch viele Jahre lang eine Vielzahl von akademischen Abteilungen, Labors und Medien finanziert, während dieser Zeit haben beide in jedem möglichen Interview Alarm wegen des kommenden Erregers geschlagen. Ihre bevorzugte Politik war die Abriegelung, als ob sie einen biologischen Virus mit einem Computervirus verwechseln, der lediglich daran gehindert werden muss, auf die Festplatte zu gelangen.

Wir können uns ansehen, wie diese Krankheit um die Welt gereist ist und sehen, dass es den Ländern, die sich zuerst abgeschottet haben, besser geht. Viele afrikanische Länder sahen es kommen und schlossen es früh ab. Ihre Replikationsrate war einfach nicht so hoch wie in vielen anderen Ländern. Und das ist eine gute Sache.

Es stimmt zwar, dass Afrika ein seltsamer Ausreißer ist, aber die Behauptung, dass dies ausschließlich auf frühe Abschaltungen zurückzuführen ist, ist nicht haltbar. Diejenigen, die sich mit der Anomalie in Afrika befasst haben, verweisen auf die sehr junge Bevölkerung (nur 3 % sind über 65 Jahre alt), auf Kreuzimmunitäten mit anderen Coronaviren als Hauptgrund für die niedrige Todesrate und auf eine stärkere allgemeine Immunität. In der Tat könnte die Demografie allein fast den gesamten Unterschied in der Sterblichkeitsrate zu Europa und den USA erklären. Außerdem sagt Melinda hier, was Bill schon seit Jahren sagt: Die einzige Lösung für ein Virus ist, es zu unterdrücken und einen Impfstoff zu entwickeln – das bisher unerprobte Experiment, das Armut, Tod und Verzweiflung über die ganze Welt gebracht hat. Vor allem Afrika wurde durch die Abriegelung verwüstet.

Trotzdem ist es gut, dass sie sich der New York Times öffnet, damit wir einen besseren Einblick in ihre Perspektive bekommen. Es wird im kommenden Jahr eine Abrechnung geben, warum und wie uns das alles passiert ist. Es wird keine Chance geben, die Realität dessen, was geschehen ist, zu unterdrücken. In der Tat beginnt die Mitte-Links-Presse bereits zuzugeben, was die AIER seit März 2020 gesagt hat.

Betrachten Sie diese Zusammenstellung der letzten Tage:

Was hat Lockdown mit uns gemacht? (New York Times):

Einige Forscher befürchten, dass die soziale Isolation der psychischen Gesundheit einen Schaden zugefügt hat, der selbst das Schlimmste der Pandemie überdauern wird. Wir werden vielleicht erst in einigen Jahren eine vollständige Bilanz der Folgen haben….Es wird auch signifikante langfristige Folgen von Schulschließungen geben. Etwa die Hälfte der Schulbezirke des Landes hat zu Beginn des Jahres entweder ausschließlich oder teilweise Fernunterricht abgehalten. Dieser Ansatz hat die Bildungsqualität, insbesondere für farbige Kinder, erheblich reduziert.

Das Problem, wenn man unterschätzt, wie sehr Menschen zusammen sein wollen“ (The Atlantic)

Wenn ein gesundheitspolitischer Ansatz nicht das gewünschte Ergebnis bringt, ist es an der Zeit, etwas anderes zu versuchen. Anstatt über Weihnachten noch lauter zu schreien als über Thanksgiving, könnten Regierungsbeamte, Gesundheitsexperten und gewöhnliche Amerikaner gleichermaßen Folgendes versuchen: Hören Sie auf mit den Schimpftiraden. Denken Sie daran, dass die Öffentlichkeit ausfranst. Und ziehen Sie die Möglichkeit in Betracht, dass, wenn eine große Anzahl von Menschen durch ihr Verhalten zeigt, dass es nicht verhandelbar ist, geliebte Menschen persönlich zu sehen, sie praktische Wege brauchen, um das Risiko zu reduzieren, die über „Sag einfach nein“ hinausgehen.

„Covid wird als Vorwand benutzt, um Bürgerrechte auf der ganzen Welt zu beschneiden“ (The Guardian)

Der Zustand der bürgerlichen Freiheiten auf der ganzen Welt ist düster, laut einer neuen Studie, die herausfand, dass 87% der Weltbevölkerung in Nationen leben, die als „geschlossen“, „unterdrückt“ oder „eingeschränkt“ eingestuft werden. …..Eine Reihe von Regierungen haben die Pandemie als Vorwand genutzt, um Rechte wie freie Meinungsäußerung, friedliche Versammlung und Vereinigungsfreiheit zu beschneiden, so Civicus Monitor, eine Allianz von zivilgesellschaftlichen Gruppen, die 196 Länder bewertet hat.

Die elterliche Burnout-Krise hat einen Wendepunkt erreich (Vox)

Mangelnde Kinderbetreuung ist wahrscheinlich ein wichtiger Grund dafür, dass im September mehr als 850.000 Frauen aus dem Berufsleben ausgestiegen sind – mehr als in jedem anderen Monat in den Aufzeichnungen, außer im April dieses Jahres, berichtet Covert. Insgesamt haben Mütter einen größeren Anteil an der pandemischen Erziehungslast getragen als Väter. In einer Umfrage im April gaben 80 Prozent der Mütter von Kindern unter 12 Jahren an, dass sie für den Großteil des Fernunterrichts in ihrem Haushalt verantwortlich sind. Und alleinerziehende Mütter sind von allen am stärksten betroffen: Der Anteil der alleinerziehenden Mütter ist laut einer Pew-Analyse von 76,1 Prozent im September 2019 auf 67,4 Prozent im September 2020 gesunken. ein deutlich größerer Rückgang als bei alleinerziehenden Vätern.

„Viele glauben nicht an die ‚Bleib-zu-Hause‘-Botschaft der Beamten. Experten sagen, es gibt einen besseren Weg“ (Los Angeles Times)

Die Gesundheitsbehörden haben es mit einer ermüdeten Öffentlichkeit zu tun, und auch mit einer Reihe von Menschen, die nicht an die Gefahr des Virus glauben, sagte (Dr. Monica) Gandhi. Aber sie ist auch Teil einer wachsenden Zahl von Experten, die denken, dass es einen besseren Weg gibt, diejenigen zu engagieren, die die Pandemie ernst nehmen wollen – indem sie eine Lektion von der öffentlichen Gesundheitsstrategie nehmen, die als Schadensbegrenzung bekannt ist.

Schließlich ist es ungeheuer erfreulich, dass in der letzten Kolumne des mächtigen Genies Walter Williams ausdrücklich die Great Barrington Declaration als Antwort genannt wurde:

Wie sieht es mit dem Nutzen und den Kosten des Umgangs mit der COVID-19-Pandemie aus? Ein Großteil der Ärzteschaft und der Politiker sagen, dass Abriegelungen, soziale Distanzierung und Maskentragen die Lösungen sind. Die Daten der CDC zur Sterblichkeitsrate zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, an COVID-19 zu sterben, wenn man unter 35 Jahre alt ist, viel geringer ist als bei einem Fahrradunfall. Sollten wir Fahrräder abschließen? Dr. Martin Kulldorff, Medizinprofessor an der Harvard University, Biostatistiker und Epidemiologe, Dr. Sunetra Gupta, Professorin an der Oxford University und Epidemiologin mit Expertise in Immunologie, und Dr. Jay Bhattacharya, Professor an der Stanford University Medical School, Arzt und Epidemiologe, waren die Initiatoren der Great Barrington Declaration. Mehr als 50.000 Wissenschaftler und Ärzte sowie mehr als 682.000 normale Menschen haben die Great Barrington Declaration gegen eine zweite COVID-19-Sperre unterschrieben, weil sie der Meinung sind, dass diese viel mehr Schaden als Nutzen anrichtet.

Die Autoren der Great-Barrington-Erklärung hatten nie einen Zweifel daran, dass schließlich fast jeder zu der Einsicht kommen würde, dass die traditionellen Prinzipien der öffentlichen Gesundheit über die bis dahin ungetestete und nun gescheiterte Politik der Abriegelungen siegen würden.

Sie meldeten sich zu Wort, als sie es taten, um das Thema zu forcieren, und ihr Mut wird lange in den Annalen der Geschichte nach hallen. Wenn wir jetzt nur Melinda Gates dazu bringen könnten, es zu sehen.