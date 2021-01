Meinung: Die nächste Eskalationsstufe wird gezündet – Mega-Lockdown

Während sich die Bundesregierung hinter einer Mauer der Ignoranz, Besserwisserei und der schlichten Mentalität eines kleinen Kindes, das sich seine Fehler nicht eingestehen will, verschanzt, bricht Deutschland und seine Wirtschaft vollkommen in sich zusammen. Gleichzeitig wird das neue “Gold”, der “Impfstoff” mittels einer Propagandawelle ohne gleichen der Bevölkerung als “einzige Lösung” präsentiert. Dass inzwischen zahlreiche Tote, Menschen mit bleibenden Schäden und anderen Impfschäden zu beklagen sind, ficht die Bundesregierung und ihre Helfershelfer um ein selbst geschaffenes und dabei gleichzeitig nicht vom Grundgesetz gedecktem Beratungsgremium, in dem nur “Berater gewünschter Couleur” sitzen, nicht an. Dass immer mehr Pflegekräfte sich zu wehren beginnen und zahlreiche Videos im Netz auftauchen, die die “katastrophalen Verhältnisse in den Krankenhäusern” zu konterkarieren scheinen, prallt an der Berliner Kaste ab. Im Gegenteil: ohne Sinn und Verstand wird am eingeschlagenen, gewollten Kurs festgehalten, ohne auch nur im Ansatz nach links und rechts zu schauen. Analog dem Verhalten, dass diese Bundesregierung (und auch die meisten anderen auf der Welt) seit Beginn dieser P(l)andemie gezeigt hat.