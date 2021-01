Mehr Krieg mit anderen Mitteln: die Ehefrau des syrischen Präsidenten zu sanktionieren macht für niemanden Sinn

Mehr Sanktionen, mit allen Mitteln. Mehr Kummer und Leid und mehr Menschen auf der ganzen Welt, die sich fragen, was genau die Vereinigten Staaten tun.

Ich bin Empfänger regelmäßiger, in der Regel wöchentlicher E-Mails des Finanzministeriums, die ein „Update zur OFAC-Liste der Specially Designated Nationals (SDN) und Blocked Persons“ enthalten. OFAC ist das Office of Foreign Assets Control, das mit der Identifizierung und Verwaltung der finanziellen Strafen für Personen und Gruppen beauftragt ist, die von der Regierung der Vereinigten Staaten sanktioniert worden sind. Eine jüngste Aktualisierung, am 10. November, enthielt „Non-Proliferation Designations; Iran-related Designations“. Die Liste enthielt zehn Namen von chinesischen und iranischen Personen und Unternehmen. Diejenigen, die auf der Liste „Specially Designated“ sind, müssen damit rechnen,