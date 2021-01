Mehr Iran Eskalation: Trump Admin Bezeichnet Jemens schiitische Houthis als Terroristen

Außenminister Mike Pompeo kündigte am Sonntagabend an, dass die USA die Houthi-Rebellen im Jemen als ausländische Terrororganisation aufführen werden, um die künftige Abschwächung des Iran für die künftige Regierung in Biden noch schwieriger zu gestalten.

Offiziell als Ansarallah bezeichnet, nannte er die schiitische Gruppe, die in einem zermürbenden Krieg mit der von den Saudis, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA unterstützten Koalitionsregierung verwickelt ist, „eine tödliche, vom Iran unterstützte Milizgruppe“, die routinemäßig „terroristische Handlungen durchgeführt hat, einschließlich grenzüberschreitender Angriffe, die die Zivilbevölkerung bedrohen, die Infrastruktur und die Handelsschifffahrt“.

Der Krieg um den Jemen tobt seit mindestens 2015 und hat viele zehntausend zivile Todesopfer gefordert, da die saudi-amerikanische Koalition das Land mit Luftangriffen überzogen hat. Gleichzeitig sind die Houthis dafür bekannt, das sie mit ballistische Raketen tief im Inneren Saudi-Arabiens angreifen, was Washington letztlich dem Iran angelastet hat, da man glaubt, dass die Houthis sonst keinen Zugang zu solch fortschrittlichen Waffen hätten.

„Die Benennungen sollen auch die Bemühungen um einen friedlichen, souveränen und geeinten Jemen vorantreiben, der sowohl frei von iranischer Einmischung als auch in Frieden mit seinen Nachbarn ist“, verkündete Pompeo in der Erklärung. „Fortschritte bei der Bewältigung der Instabilität im Jemen können nur erzielt werden, wenn die Verantwortlichen, die den Frieden behindern, für ihre Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden.“

Er wies darauf hin, dass das State Department den Kongress in Kürze informieren werde, auch über die Benennung von drei Houthi-Anführern als „Specially Designated Global Terrorists“.

Eine Reihe von Experten erkannte dies sofort als zweifellos Teil der breiteren Eskalation des Weißen Hauses mit dem Iran.

Pretext for escalating conflict with Iran https://t.co/A25xEeBACQ — Kevin Gosztola (@kgosztola) January 11, 2021

Ende letzten Jahres zeigten mehrere Berichte das Präsident Trump tatsächlich erwägt eine Art von militärischen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die Islamische Republik niemals eine Atomwaffe erwerben kann, da Biden versprochen hat, die Bedingungen des Joint Comprehensive Plan of Action Nuclear Deal (JCPOA) wiederherzustellen.

Die USA haben den Iran ständig beschuldigt, die Houthis als Stellvertreter zu benutzen, um „Terroranschläge“ zu verüben, während sie versuchen, das Land an der Südgrenze Saudi-Arabiens zu übernehmen.

Die Ironie ist, dass vor dem Krieg im Jahr 2015, die USA mit den Saudis in den Krieg gegen die Houthis gezogen sind, US-Kräfte zeitweise tatsächlich mit den Houthis im Kampf gegen al-Qaida im Jemen verpartnert waren oder noch sind. Zum Beispiel ein Bericht im Wall Street Journal hatte zu der Zeit festgestellt, „Die USA haben Verbindungen zu Houthi-Rebellen geknüpft, die die Kontrolle über Jemens Hauptstadt übernommen haben“, sagten Beamte des Weißen Hauses und ein Kommandant der Rebellen“, ein einem deutlichste Hinweis auf eine Verschiebung des US-Ansatz, der versuchte, seinen Kampf gegen einen wichtigen Zweig der Al-Qaida zu halten.“