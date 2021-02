Mehr als 400 Beteiligte in 48 Ländern: Kolumbianisch-italienischer Kinderpornographie-Ring zerschlagen

Der kolumbianischen Staatsgewalt gelang es in Zusammenarbeit mit der italienischen Polizei, eine Bande zu zerschlagen, die von Kolumbien aus ein Netzwerk von Pornografie und sexuellen Inhalten von Kindern über WhatsApp in Amerika, Afrika und Europa führte. Die vier festgenommenen Personen begingen Cyberkriminalität in Popayán, Medellín, Pereira und Cartagena.

Die Kriminaldirektion der Polizei, INTERPOL und die Generalstaatsanwaltschaft führten die Operation “Luna Park” durch, die zur Festnahme dieser Kriminellen führte. Nach Angaben der kolumbianischen Behörden waren internationale Ermittler dieser Bande schon seit mehreren Monaten auf der Spur, so dass sie die kolumbianische Polizei die von Behörden von Rom alarmierten, um in der Sache tätig zu werden.

Aufgrund dieser Warnung wurden die nationalen Behörden mit den Ermittlungen in Verbindung gebracht und konnten 351 Handynummern von Personen sammeln, die aus anderen Ländern Videos, Fotos und anderes Material kauften, auf denen Minderjährige sexuell missbraucht wurden. Insgesamt waren nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden mehr als 400 Personen beteiligt.

Nach Angaben der Polizei wurde der größte Teil der beschlagnahmten Inhalte auf kolumbianischem Territorium produziert, von wo aus sie über geschlossene WhatsApp-Gruppen und andere Messaging-Anwendungen das audiovisuelle pornografische Material verbreiteten, in dem Kinder alle Arten von Erniedrigungen erleideten. “Mit diesen Erfassungen ist es uns gelungen, eines der rücksichtslosesten Netzwerke zu zerschlagen, das sich der Korruption von Minderjährigen und der Kinderpornografie in der Welt verschrieben hat”, sagte la Dijin von der Nationalen Polizei.

Die Staatsmacht war diesem gefürchteten Pädophilen-Kartell seit mehreren Monaten auf der Spur und konnte, wie die Polizei berichtet, dank der Telefonnummern, die sie in erster Instanz ermitteln konnte, den Aufenthaltsort von 4 Mitgliedern der Bande, die in Kolumbien straffällig geworden waren, ermitteln.

“Es handelt sich um eine Operation, die wir mit den italienischen Behörden in vier Städten des Landes gegen Personen durchgeführt haben, die unangemessenes sexuelles Material gegen Minderjährige verwendet haben. Wir konnten reichlich Material über sexuellen Missbrauch von Minderjährigen finden, sie taten es durch verschiedene Anwendungen, die Minderjährige zu verschiedenen Aktivitäten verleiten, um dann vermarktet zu werden”, sagte Oberst Ivan Mauricio Pardo, Leiter von INTERPOL Kolumbien, gegenüber Blu Radio.

Das Material, das sich derzeit in den Händen der Behörden befindet, wird als Beweis dienen, der es ihnen ermöglicht, die Ermittlungen fortzusetzen und so weitere Mitglieder dieser schrecklichen Bande zu finden, die Verbrechen in mehreren anderen Ländern verübten.

Die “Operation Luna Park” hatte ihr erstes Kapitel in Europa im Dezember 2020, als die Postpolizei in der italienischen Stadt Mailand 81 Italiener identifizierte, die des Kaufs und der Verbreitung von Kinderpornografie beschuldigt wurden. Italienische Polizeikräfte führten mehr als 300 Durchsuchungen in 18 der 20 Regionen Italiens durch, was als eine der größten Operationen des Landes gegen Kinderpornografie in den letzten Jahren beschrieben wurde.

Den Angeklagten, die Teil von 159 Whatsapp- und Telegram-Gruppen waren, in denen Fotos und Videos von sexuellem Missbrauch von Kindern geteilt wurden, wurde vorgeworfen, einer kriminellen Organisation anzugehören.

Unter den Vernetzten sind Arbeiter, Studenten, Rentner, Beamte, Arbeitslose und Unternehmer, darunter ein 71-jähriger Universitätsprofessor aus Neapel und ein 20-jähriger Arbeitsloser aus Venedig, die als Organisatoren der sozialen Netzwerke für die Verbreitung und Verwaltung der Gruppen verantwortlich waren und überall auf der Welt nach “Kunden” suchten.

Die kolumbianischen Behörden forderten die Eltern auf, alle Vorfälle im Zusammenhang mit Pädophilie und Kinderpornografie auf der Website “A Denunciar” zu melden, die nach Angaben der Polizei allen Bürgern dienen und die Kriminalität bekämpfen soll.

Darüber hinaus forderten die Behörden die Erwachsenen auf, bewusster auf die von Minderjährigen verwendeten mobilen Geräte zu achten, um diese bedauerlichen Ereignisse zu kontrollieren und zu verhindern, dass noch mehr Minderjährige Opfer der Pädophilie werden, die das Land und die Welt heimsucht.

