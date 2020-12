Mehr als 1,5 Milliarden Gesichtsmasken sollen im Jahr 2020 in die Ozeane gelangt sein

Monatelang haben wir Gesichtsmasken an Orten gesehen, an denen sie nichts zu suchen haben: Regenrinnen, Straßen, Strände und Parks.

„Wenn Plastik einmal in die Meeresumwelt gelangt ist, lässt es sich nur sehr schwer wieder entfernen“, sagt Dr. Teale Phelps Bondaroff, Forschungsdirektorin von OceansAsia.

Die Meeresschutzgruppe hat die Anzahl der Gesichtsmasken, die auf einer abgelegenen Insel südlich von Hongkong angespült wurden, seit Beginn der Pandemie verfolgt.

„Ungefähr sechs Wochen, nachdem COVID Hongkong erreicht hatte, also Ende Februar, haben wir Masken gefunden, und zwar viele Masken“, so Bondaroff. „Was bemerkenswert ist, ist, dass wir vor COVID keine Gesichtsmasken gefunden haben.“

Die Masken werden aus Polypropylen hergestellt, das Bondaroff als dünne Kunststofffasern beschreibt.

„Die Tatsache, dass wir anfangen, Masken zu finden, die sich auflösen, deutet darauf hin, dass dies ein echtes Problem ist, dass Mikroplastik durch Masken produziert wird“, sagte er.

Diese winzigen Plastikteile können hunderte von Jahren im Meer verbleiben, Fische bedrohen und sogar die Luft verschmutzen.

„Die Frage, die wir nicht beantworten konnten, war: Wie viele gelangen in unsere Ozeane? Wir wussten es einfach nicht“, sagte Dr. Bondaroff.

OceansAsia startete eine Studie, um die Antwort zu finden, und stellte kürzlich die Ergebnisse vor.

Man geht davon aus, dass von den geschätzten 52 Milliarden Masken, die bis 2020 weltweit hergestellt werden, 1,56 Milliarden in diesem Jahr in unsere Ozeane gelangen werden, was zu einer zusätzlichen Verschmutzung der Meere durch 4.680 bis 6.240 Tonnen Plastik führt.

Bondaroff sagte, dass der Bericht eine konservative Verlustrate von 3 % und ein durchschnittliches Gewicht von 3 bis 4 Gramm für eine chirurgische Einweg-Gesichtsmaske aus Polypropylen verwendet, um zu dieser Schätzung zu gelangen.

„Die 1,56 Milliarden Gesichtsmasken, die im Jahr 2020 in unsere Ozeane gelangt sind, sind auf lange Sicht dort. Sie werden 450 Jahre oder länger im Ozean verbleiben und dann in kleinere Teile zerfallen.“

Der Bericht stellt fest, dass der weltweite Verkauf von Gesichtsmasken von rund 800 Millionen Dollar im Jahr 2019 auf 166 Milliarden Dollar im Jahr 2020 gestiegen ist. Mehr Details siehe Quelle.