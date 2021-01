Mediziner sagen, dass es weder eine medizinische Pandemie noch eine Impfung gibt

Wenn die Medien berichten, dass es „20 neue Fälle von COVID19-Krankheit“ gibt, haben Sie dann jemals daran gedacht zu fragen, welche Symptome diese Menschen haben? Tatsächlich handelt es sich bei diesen Menschen meist um gesunde Menschen, die keine Symptome haben, aber einen „positiven“ PCR-Test.

Und/Oder sie haben eine gewöhnliche Erkältung oder leichte Grippesymptome, die keine spezielle Behandlung zur Genesung erfordern.

Aber diese Medienstatistiken von nicht ernsthaften ‚Fällen‘ werden benutzt, um Sie über eine Krankheit zu erschrecken, die keiner von Ihnen jemals in der Gemeinschaft gesehen hat, außer als ‚grippeähnliche Symptome‘ oder die gewöhnliche Erkältung. Wussten Sie, dass die US CDC die Verfolgung der Grippe für die Grippesaison 2020-21 ausgesetzt hat?

Wussten Sie auch, dass der Übertragbarkeitsfaktor (Reproduktionsrate/Zahl (RO)) laut WHO bei 1,4 bis 2,5 liegt? Damit ist er sogar niedriger als der der saisonalen Grippe, der über 8 liegen kann. Es gibt auch nicht-virale Ursachen für „grippeähnliche Symptome“ wie die Exposition gegenüber Glyphosaten und anderen Chemikalien, Medikamenten oder Strahlung.

In der Grippesaison 2020-21 berichten das Gesundheitsamt und die Medien über jeden nicht ernsten Fall von „grippeähnlichen Symptomen“ als COVID19. Diese Statistik für 2020-21 schließt auch gesunde Menschen ohne Symptome ein. Zum ersten Mal in der Geschichte (2020) werden nun auch gesunde Menschen als Krankheitsfälle erfasst. Außerdem gibt es eine direkte Korrelation zwischen der Anzahl der durchgeführten PCR-Tests und der Zunahme der COVID19-„Fälle“.

Im Jahr 2020 haben wir eine Pandemie von PCR-Tests bei gesunden Menschen und nicht eine Pandemie eines infektiösen Erregers. Das liegt daran, dass der Test nicht das Vorhandensein des gesamten Coronavirus nachweisen kann – er kann nur Segmente der Virusfamilie identifizieren und Segmente sind kein Beweis dafür, dass ein bestimmter Stamm dieses Virus vorhanden ist. Es kann das Erkältungsvirus sein, das nachgewiesen wird.

Menschen tragen diese Viren die ganze Zeit mit sich herum, ohne Krankheitssymptome zu bekommen. Selbst wenn es also einen genauen Test gäbe, um das Virus zu identifizieren (was nicht der Fall ist), wäre das kein Beweis dafür, dass man entweder krank wird oder eine ernsthafte Erkrankung in der Gemeinschaft verursacht. Nur empirische Beweise können einen Beweis für eine Pandemie liefern und diese empirischen (beobachteten) Beweise gab es nicht in jedem Land im Jahr 2020, als die Pandemie ausgerufen wurde – also ist es keine „medizinische Pandemie“ und es gibt keine Rechtfertigung für Notstandsbefugnisse.

Haben Ihnen die Medien gesagt, dass das Risiko von Infektionskrankheiten nur durch Fallzahlen in bestimmten Bevölkerungsgruppen bestimmt werden kann? Nein. Die Medien und das Gesundheitsministerium haben Ihnen diese Tatsache nicht mitgeteilt. Stattdessen erschrecken sie Sie mit „Krankheitsfällen“, ohne Ihnen etwas über den Schweregrad (oder auch nicht) dieser „Fälle“ zu sagen. Das ist die Manipulation der Gemeinschaft durch die Medien mit Angst – eine Strategie, die im Laufe der Geschichte immer wieder verwendet wurde, um Menschenrechte zu beseitigen.

Mit anderen Worten: Es handelt sich nicht um „Fälle“, die ins Krankenhaus eingeliefert werden, und sie können „grippeähnliche Symptome“ haben oder auch nicht. In jedem anderen Jahr würden Sie nicht von diesen nicht ernsthaften Grippefällen hören, aber in diesem Jahr finanziert die australische Regierung Krankenhäuser, um nach diesen Fällen bei gesunden Menschen zu suchen. Außerdem haben die Menschen, die an COVID19 sterben, zugrundeliegende chronische Krankheiten (Komorbidität), so dass in diesem Jahr Menschen nicht an Altersschwäche, sondern an einer „COVID19“-Krankheit sterben, ohne dass das Virus bei einem einzigen dieser Todesfälle identifiziert wurde. Es handelt sich um ‚vermutete‘ COVID19-Todesfälle.

Das große Problem, das wir mit diesen Tests an gesunden Menschen haben, ist, dass der Test, den die Gesundheitsämter verwenden, um den Erreger zu finden, KEINE Infektionen diagnostizieren kann. Das heißt, sie identifizieren nicht das ganze Virus (nur Segmente), daher gibt es keinen Beweis, dass das neue Coronavirus 2019 in diesen Fällen vorhanden ist und/oder die grippeähnlichen Symptome verursacht. Viele Viren verursachen diese Symptome.

Dies ist ein kritischer Punkt für all das verschwendete Geld und die Energie für das Testen der gesunden Bevölkerung. Und der Test wird verwendet, um gesunde Menschen einzusperren und/oder ihre Kinder zu entfernen, basierend auf einem „positiven PCR-Test“, der nicht auf eine Infektion mit dem Coronavirus 2019 (SARSCov-2) hinweist.

Dies macht den PCR-Test zu 100% falsch für den Zweck der Diagnose einer COVID19-Erkrankung. Das liegt daran, dass es viele Viren und nicht-infektiöse Erreger gibt, die „grippeähnliche“ Symptome verursachen, und der Test nicht das ganze natürliche Virus identifiziert oder den Beweis liefert, dass es diese Symptome verursacht.

Wenn Sie denken, dass ich mir das ausdenke, dann hören Sie sich bitte diese Ärzte aus der ganzen Welt an, die Ihnen das Gleiche sagen – „The Question on Everyone’s Mind: Is there a Medical Pandemic„.

Wenn das nicht genug Beweise für Sie sind, dann hören Sie sich bitte dieses Video an – „The Last Inch: Experten warnen vor menschlichem Fötusgewebe, Nanotechnologie und Gentechnik in den COVID19-Impfstoffen“ – von Gesundheitsexperten, Wissenschaftlern und Akademikern an, die Ihnen erklären, wie das Auftreten einer medizinischen Pandemie durch einfache Änderung der Diagnose- und Überwachungskriterien für Infektionen erzeugt werden kann. Es wird Ihnen auch erklären, warum der kommende Impfstoff sehr gefährlich für die Gesundheit und das genetische Gefüge der menschlichen Gesellschaft ist.

Auch dieses Video von Catherine Austin Fitts, die erklärt, dass „dies kein Impfstoff ist“ und „es ist keine Pandemie“. Hier geht es nur um eine Fassade, um den ökonomischen Reset zu verbergen, der gerade stattfindet.

Es ist die Aufgabe eines jeden Bürgers, diese Situation zu recherchieren und das Interesse der Öffentlichkeit an der Impfpolitik zu fördern. Das heißt, dass Impfstoffe sicher, wirksam und notwendig sind: ein Ziel, das für Big Pharma nicht relevant ist, weil sie für jeden Schaden, der durch ihre Impfstoffprodukte – einschließlich COVID19-Impfstoffe – verursacht wird, entschädigt werden. Warum sollten Sie Geld dafür verschwenden, die Sicherheit ordnungsgemäß zu testen, wenn Sie nicht für jeden Schaden, den Ihr Medikament verursacht, strafrechtlich belangt werden können?

Wenn Sie diese Situation nicht selbst recherchieren, dann können Sie sicher sein, dass Big Pharma weiterhin seine Interessen in der Regierungspolitik durchsetzen wird, so wie es schon seit vielen Jahrzehnten der Fall ist.

Wenn Sie glauben, dass dies einfach eine Verschwörungstheorie ist, wie es Ihnen die Mainstream-Medien (von den Konzernen gesponsert) erzählen, dann schreiben Sie bitte an die Universität von Wollongong und fragen Sie sie – warum sie meine Forschung unterstützen, die von den Medien als „Verschwörungstheorie“ abgetan wird? Denken Sie auch daran, dass die Medien schon seit Jahrhunderten als Propagandawerkzeug benutzt werden.

Wenn die Gemeinschaft keine Maßnahmen ergreift, um sich selbst zu schützen, indem sie den gesunden Menschenverstand bei ihren Entscheidungen über Drogen einsetzt und die verpflichtende Drogenpolitik in Frage stellt, dann werden die Zwangsinjektionen weitergehen, weil der medizinisch-industrielle Komplex die mächtigste Stimme bei der Gestaltung der Regierungspolitik hat.

Es ist an der Zeit, damit aufzuhören zu denken, dass die „Experten die Kontrolle haben“, denn wie beim Untergang der Titanic (dem unsinkbaren Schiff) ist dies nicht immer der Fall, und ein Mangel an Verantwortlichkeit für die „Wissenschaft“ hat zu dem gegenwärtigen Verlust der gesundheitlichen Freiheit weltweit geführt, der zu ernsthaften Schäden und Tod in allen Bevölkerungen führen wird. Ermöglicht wurde dies durch die globalen Mainstream-Medien, die die Ärzte/Forscher zensieren, die das Interesse der Öffentlichkeit an der Bekämpfung von Infektionskrankheiten darstellen.