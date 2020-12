Medien: Georgien ein Selbstmordkommando! Es ist nie passiert und die Wirtschaft brummt

Wenn Sie in einem abgeriegelten Staat leben, wissen Sie vielleicht nicht mehr, wie sich das normale Leben anfühlt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es vergessen hatte. Das ist furchtbar gefährlich für den menschlichen Geist. Die Menschen sollen nicht in einem abgeriegelten Zustand leben. Wir sind dazu bestimmt, frei zu sein.

Drei Tage in Georgia zu verbringen, war eine glorreiche Erinnerung an das gute Leben. Die Restaurants und Bars sind voll, die Menschen gehen einkaufen und verbringen Zeit miteinander, überall werden die Hände geschüttelt und Umarmungen sind nicht verboten. Die Kinos sind geöffnet. Die Bürogebäude sind wieder voll besetzt. Man kann sogar zu einem Festtagskonzert in der Symphoniehalle gehen. Die Ferien sind nicht ausgefallen.

Einige Schulen sind immer noch geschlossen und große Veranstaltungen kämpfen um einen Neustart. Vermummung ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, wird aber immer noch oberflächlich aus vermeintlicher Höflichkeit praktiziert. Ja, es gibt einige Anzeichen für das Leid, das über den Rest des Landes gekommen ist. Dennoch gibt es hier genug Normalität, um Hoffnung für die Zukunft zu wecken.

Am bemerkenswertesten ist die Abwesenheit der reumütigen Verzweiflung, die man an jedem öffentlichen Ort im abgeriegelten Nordosten beobachten kann, wo die Menschen immer noch in grimmige Lumpen mit Gesichtsschutz gekleidet sind, sich gegenseitig anbrüllen, sich zu maskieren, oder sich zu Hause in Angst vor etwas verstecken, das sie nicht sehen können. Traurigkeit ist an solchen Orten überall zu sehen.

In Georgia sieht man tatsächliches Glück: Lächeln auf den Gesichtern, schnelle Schritte und leichte Gespräche über etwas anderes als das Virus. Das Aussehen und die Atmosphäre des Ortes, mit geschäftigen Geschäftsvierteln und Urlaubsfreude überall, hat mich absolut überrascht. Allein die Tatsache, dass ich mich ein paar Tage in dieser Umgebung aufhielt, hob meine eigene Stimmung ins Unermessliche.

Erinnern Sie sich daran, dass Georgia der erste eingeschlossene Staat war, der auf Anordnung von Gouverneur Brian Kemp wieder geöffnet wurde. Das war in der letzten Woche im April. Präsident Trump, nachdem er zuvor auf eine schnelle Wiedereröffnung gedrängt hatte, machte einen Rückzieher. „Ich habe dem Gouverneur von Georgia, Brian Kemp, gesagt, dass ich mit seiner Entscheidung, bestimmte Einrichtungen zu öffnen, nicht einverstanden bin“, sagte Trump.

Dennoch machte der republikanische Gouverneur weiter. Die „Shelter-in-Place“-Anordnung wurde am 30. April aufgehoben und der Betrieb wurde in den kommenden Wochen systematisch wieder aufgenommen. Die Bürgermeister hatten natürlich einen gewissen Ermessensspielraum und einige waren schneller als andere bei der Wiedereröffnung. Aber im Allgemeinen war Georgia mit den Abriegelungen fertig.

Die großen Medien waren entrüstet: „Georgia’s Experiment in Human Sacrifice“, schrie The Atlantic und sagte voraus, dass der ganze Staat eine große Leichenhalle werden würde.

Sieben Monate später gibt es keine Katastrophe mehr. Bei den Todesfällen pro Kopf liegt Georgia unter dem nationalen Durchschnitt. Die Zahl der Todesfälle ist in den zwei Monaten nach der Wiedereröffnung sogar gesunken, im August wieder gestiegen und entspricht nun dem Durchschnitt der Todesfälle von 2014-2019. Die Demografie der Todesfälle folgt dem, was wir auf der ganzen Welt gesehen haben. Drei Viertel der Todesfälle sind Menschen, die 65 Jahre oder älter sind. Nur 3 % sind unter 40 Jahre alt. Ein Drittel trat in Pflegeheimen auf. Das Durchschnittsalter der Todesfälle liegt bei 74 Jahren. Von den 7 pädiatrischen Todesfällen hatten 5 schwere Komorbiditäten.

Mit anderen Worten, alle ganz typisch für dieses Virus. Weder die Abriegelung noch die Öffnung hatten eine Auswirkung in die eine oder andere Richtung, was eine ernsthafte Rüge für all die Staaten darstellt, die sich einbildeten, ihre Quarantänen, Schließungen und Ausgangssperren könnten ein Virus irgendwie einschüchtern. Es ist auch eine Widerlegung der hysterischen Vorhersagen der Medien.

Währenddessen brummt die Wirtschaft. Die Arbeitslosenquote liegt mit 5,7 % deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Das ist ein Anstieg im November, aber das ist auf eine Rekordzahl von Menschen zurückzuführen, die wieder in den Arbeitsmarkt eintreten. Die Zahl der Arbeitskräfte in Georgia liegt derzeit bei einem Rekordhoch von 5,17 Millionen. All die Unternehmen, die sich in den letzten 10 Jahren in Atlanta angesiedelt haben, können sich bestätigt fühlen, dass sie die richtige Wahl getroffen haben.

In jeder Hinsicht hat Georgia allen Katastrophenvorhersagen getrotzt. Es ist nie passiert. Ein schmerzhafter Artikel von Vox im Juni versuchte zu verstehen, warum es keine Katastrophe gab. Er spekulierte über Datenmanipulationen, die kommenden Todeswellen im Herbst, wie die Mobilität die Ausbreitung noch einschränkt, wie das Tragen von Masken hilft und so weiter. Der Artikel untersuchte jeden Winkel, um den Lockdownern ihre Argumente zu liefern, aber er weigerte sich anzuerkennen, was immer offensichtlicher wird: Politische Maßnahmen ändern nicht die Flugbahn eines Virus.

Während meines Besuchs in Georgia empfand ich unbeschreibliche Freude, als ich wie ein normaler Mensch an einer Bar saß. Ich fragte die Barkeeperin, wie es für sie sei, zu arbeiten und nicht eingesperrt zu sein, und sie hielt einen eloquenten Monolog über den Wert der Arbeit. Sie erklärte, dass sie zuvor nicht verstanden hatte, wie wichtig es ist, in einer Arbeitsumgebung für andere wertvoll zu sein. Sie liebt ihre Kunden und es erfüllt ihr Herz mit Freude, sie zu bedienen. All die Monate der Schließung – ihre Bar öffnete vorsichtiger als die meisten anderen – hatten sie fast zur Verzweiflung getrieben.

Mein Gespräch mit ihr war ähnlich wie so viele andere in zwei Städten in Georgia. Die Menschen sind dankbar, in einem Staat zu leben, in dem Freiheit eine Rolle spielt, in dem man seinen Lebensunterhalt verdienen kann, in dem man selbst entscheiden kann, welches Risiko man eingehen will, in dem die Regierung die Rechte und die Intelligenz der Menschen mehr oder weniger respektiert. Und wenn Sie daran zweifeln, dass dies der richtige Weg ist, sind die Beweise für jeden, der bereit ist, hinzuschauen, genau dort.

Die „Gesundheitsbeamten“ und Medienkläffer haben alle gewarnt, dass Georgia ein Selbstmordkommando sei, als es im April eröffnet wurde. Jetzt sehen wir das Gegenteil, einen Staat, der mit Leben und Optimismus erfüllt ist. Der Gouverneur trotzte nicht nur den Medien und den einsperrenden Intellektuellen, sondern sogar dem Präsidenten der Vereinigten Staaten. Georgia steht nun als ein wunderschönes Ausstellungsstück dafür, was passiert, wenn die Regierung es ablehnt, Menschen im Namen der Viruskontrolle zu foltern.

Wünschen Sie sich beim Lesen dieses Artikels, dass Ihr Staat mehr wie Georgia wäre? Sprechen Sie mit Ihrem Gouverneur darüber.