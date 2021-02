Massenmanipulation in Zeiten von Covid – Wie sie funktioniert

von Robert Cialdini und Peter Koenig

Haben Sie sich jemals gefragt, wie eine Schafherde zum Schlachthof getrieben wird? Die Manipulation von Köpfen ist eine gut erforschte Wissenschaft und wird schon seit Jahrhunderten angewandt und immer raffinierter. Joseph Goebbels, Hitlers Propagandaminister (1933 bis 1945), sagte zum Beispiel: “Wenn du eine Lüge oft genug wiederholst, wird sie zur Wahrheit”; oder “wenn du die Menschen an die Bedrohung durch einen Feind glauben lässt, werden sie deinem Befehl folgen” – und “spalte und polarisiere sie, zerstöre ihre Solidarität, und sie folgen deinem Befehl”.

Heute sind wir raffinierter geworden. Während Angst immer noch die Waffe der Wahl ist. Stellen Sie sich einen unsichtbaren Feind vor, vor dem jeder Angst hat -, wir haben digital beobachtende Medien, Algorithmen und Roboter, die sich auf Ihr Denken konzentrieren, wie Sie reagieren und mit sozialen Medien umgehen oder welche Websites Sie konsultieren und wo und was Sie einkaufen. Dies ist nur ein kleiner Teil um einige Informationen zu erwähnen. Heute müssen durchschnittlich etwa 200 solcher Daten elektronisch berechnet werden, um Ihre Meinung zu beeinflussen und Sie an die offensichtlichsten Lügen glauben zu lassen.

Sie können erkennen, was covid mit Ihnen macht und auf welchem Stand der Manipulation wir uns befinden und wie nah wir am Schlachthof sind? Die folgenden sieben Stufen sind eine Synthese aus dem Buch “Influence, The Power of Persuasion” von Robert Cialdini.

Fraktionierung

Sie bringen sie dazu, etwas nicht nur einmal, sondern immer wieder zu tun, wobei Sie die Intensität jedes Mal erhöhen. Normalerweise macht man es dreimal. (Beim ersten Lockdown habe ich gesagt – pass auf, es wird ein 2. und ein 3. geben) Das erhöht die Compliance – es ist viel wahrscheinlicher, dass man sie dazu bringt, das zu tun, was man will.

Ein ‘Ja’-Satz

Bringen Sie sie dazu, anfangs zu etwas Kleinem “Ja” zu sagen (nur zwei Wochen, um die “Kurve abzuflachen”) und sich dann allmählich zu steigern (monatelanges Einsperren, Weihnachten abgesagt, sozial/ökonomisch zu Impfungen gezwungen). Auf diese Weise ist es viel wahrscheinlicher, dass sie weiterhin Ja sagen. (Es hätte Aufstände gegeben, wenn sie im März gesagt hätten, dass die Abriegelungen bis Weihnachten andauern werden).

Verwirrung

Halten Sie sie in einem ständigen Zustand der Unsicherheit. Der bewusste Verstand reagiert darauf, indem er “offline” geht, während er nach der angemessenen Reaktion für etwas sucht, für das er keinen Präzedenzfall hat. Dann ist es für den Manipulator viel einfacher, Zugang zum Unterbewusstsein zu erhalten und Glaubenssysteme zu verändern. Zum Beispiel ändern sich die Lockdown-Regeln praktisch täglich; wir leben in einer Welt, in der wir noch nie gelebt haben, jeder stolpert herum und weiß nicht, wie er sich verhalten soll. Wir haben keine Energie mehr, um gegen unsere Unterdrücker zu kämpfen.

Wiederholung

Wiederholung der gleichen Informationen immer und immer wieder (siehe jede Zeitung / TV-Nachrichten als Beweis dafür!)

Illusion der Wahlfreiheit

Lassen Sie sie glauben, dass sie die Kontrolle haben, indem Sie ihnen zwei Möglichkeiten der Wahl geben, die beide zum gleichen Ergebnis führen. Zum Beispiel: “Willst du den Pfeizer oder den Oxford?” oder “Du kannst wählen, ob du gut oder böse bist. Schlecht = mehr Abriegelung. Gut = mehr Abriegelung.

Sozialer Beweis

“Schau mal, all diese tollen Prominenten stehen dahinter!”

Knappheit

“Sie müssen warten, bis Sie an der Reihe sind, um den Impfstoff zu bekommen… es könnten knapp werden”

Und so viele mehr… Alles klassische psychologische Kontrolltechniken. Wenn man es einmal gesehen hat, kann man es nicht mehr ungesehen machen.

Schauen Sie sich das Buch ‘Influence’, The Power of Persuasion’ von Robert Cialdini an – all die Methoden, über die er spricht, werden täglich in den Nachrichten und anderen Medien verwendet.

Wenn wir mit der Zeit erkennen, dass dies mit uns geschieht, dass diese angewandte Theorie hinter covid steckt und covid für eine viel größere Sache verwendet wird, die in das hintergründige Ziel eingreift wie die totale Kontrolle der Menschheit, des Verhaltens der Menschen, der Nahrung, der Ressourcen, darüber ob Menschen leben oder sterben – und von den Reichtümern der Welt – dann haben wir vielleicht die Chance, aus der Herde auszubrechen, die in Richtung Abgrund oder auch Schlachthaus stürmt.

Aufwachen – protestieren – ungehorsam sein – und sich wieder mit einander verbinden. JETZT.

Peter Koenig ist geopolitischer Analyst und ehemaliger Senior Economist bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang zu den Themen Wasser und Umwelt auf der ganzen Welt gearbeitet hat. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Co-Autor des Buches von Cynthia McKinney “When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis” (Clarity Press – November 1, 2020).