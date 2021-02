Alle wollen Immunität. Ob die Kampagnen dies bringen, ist noch offen. Sicher ist: Immun ist nur die Pharmaindustrie. Sie haftet nicht für Schäden ihrer Impfstoffe. Die höchste Immunität hat die Globale Impfallianz in Genf. Sie kann tun und lassen, was sie will. Sie ist sogar immun gegen Steuern und Strafverfolgung.