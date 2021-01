Lobby-Gruppe verklagt Apple, um Telegram aus dem App Store zu entfernen, weil es „Hassrede“ zulässt

Eine Lobbyistengruppe verklagt Apple, um die Messaging-Plattform Telegram für freie Meinungsäußerung aus dem App-Store entfernen zu lassen und behauptet, sie erlaube „Extremisten“, „Hassreden“ zu verbreiten.

Telegram hat einen Anstieg der Nutzerzahlen erlebt, seit Twitter und Facebook Präsident Trump dauerhaft gesperrt haben. Letzte Woche gewann der Dienst mehr als 25 Millionen neue Nutzer in nur 72 Stunden, wodurch die Gesamtnutzerzahl auf über 500 Millionen stieg.

Die Plattform bewirbt sich als ein Dienst, der an Redefreiheit und eine starke Datenschutzethik glaubt und sich häufig von Unternehmen wie Watts App von Facebook und Skype von Microsoft polarisiert.

Jetzt, inmitten von Rufen nach einer Einschränkung der Plattform, hat die Lobbygruppe The Coalition for a Safer Web gefordert, dass Telegram komplett aus den großen Tech-App-Stores gelöscht wird.

Insbesondere hat die Gruppe eine Klage gegen Apple eingereicht, in der sie behauptet, dass Telegram es versäumt hat, für die Verletzung seiner Nutzungsbedingungen zur Verantwortung gezogen zu werden.

In der Klage, die beim US-Bezirksgericht für Nordkalifornien eingereicht wurde, wird Telegram beschuldigt, Antisemiten, Neonazis und White Supremacists zu erlauben, die Plattform zu nutzen, um Hass zu schüren.

„Telegram dient derzeit als bevorzugter Kommunikationskanal für Neonazis und weiße Nationalisten und schürt antisemitische und antischwarze Hetze während der aktuellen Protestwelle in ganz Amerika“, heißt es in der Klageschrift.

Sie besagt auch, dass „Extremisten“ in größerer Zahl zu Telegram „abwandern“ werden, nachdem Apple, Google und Amazon versucht haben, Parler komplett aus dem Internet zu löschen.

Die Klage behauptet weiter, dass Telegram „derzeit genutzt wird, um extreme Gewalt vor der Amtseinführung von Präsident [-elect] Joe Biden zu koordinieren und anzustiften.“

Der Präsident der Coalition for a Safer Web, Marc Ginsberg, ehemaliger US-Botschafter in Marokko und stellvertretender Senior-Berater des US-Präsidenten für die Nahostpolitik, behauptet: „Indem [der] Beklagte (Apple) weiterhin Telegram im Apple App Store hostet, erleichtert er religiöse Drohungen gegen ihn und seine Familie, die Botschafter Ginsberg dazu gebracht haben, um sein Leben zu fürchten.“

Die Klage verweist auf die Löschung von Parler als Präzedenzfall und stellt fest, dass „Apple keine Maßnahmen gegen Telegram ergriffen hat, die mit den Maßnahmen gegen Parler vergleichbar sind, um Telegram zu zwingen, seine Richtlinien zur Inhaltsmoderation zu verbessern.“

Die Gruppe, die auch eine Führungskraft des Council on Foreign Relations, einen ehemaligen Vorsitzenden des RNC und einen ehemaligen Chef der Homeland Security in ihrem Beirat hat, bereitet angeblich auch eine Klage gegen Google vor, die sich ebenfalls gegen Telegram richtet.

Während Telegram sich gegen die großen Tech-Giganten positioniert hat, hat es in den letzten Monaten Anstrengungen unternommen, „Neonazi“-Kanäle von seinen Plattformen zu entfernen.

In der Zwischenzeit tauchte Parler am Sonntag wieder im Internet auf, nachdem Amazon es kurzerhand von seinen Hosting-Servern löschte.

Parler-Chef John Matze postete eine Nachricht auf Paler.com, in der er fragte: „Hallo Welt, ist das Ding an?“

„Jetzt scheint der richtige Zeitpunkt zu sein, euch alle – sowohl Liebhaber als auch Hasser – daran zu erinnern, warum wir diese Plattform gestartet haben“, schrieb Matze weiter und fügte hinzu. „Wir glauben, dass Privatsphäre das Wichtigste ist und freie Meinungsäußerung essentiell, besonders in den sozialen Medien.“

„Unser Ziel war es schon immer, einen überparteilichen öffentlichen Platz zu bieten, auf dem jeder sein Recht auf beides genießen und ausüben kann. Wir werden jede Herausforderung, die sich uns stellt, lösen und planen, Sie alle bald wieder willkommen zu heißen. Wir werden nicht zulassen, dass der zivile Diskurs untergeht“, erklärte er weiter.

Allerdings scheint die Seite nun wieder offline zu sein.

Es scheint, dass Parler jetzt von Epik gehostet wird, dem Unternehmen, das auch die Twitter-Alternative Gab und das Messageboard 8chan hostet.

Epik hat erklärt, dass es mit großen technischen Maßnahmen zur Säuberung von Parler nicht einverstanden ist, und bemerkt: „Es wird immer einfacher, jeden zu dämonisieren, der andere Überzeugungen hat, ohne die tatsächlichen Auswirkungen und Auswirkungen zu erkennen, die dies auf die Gesellschaft haben kann.“

Die Aussage des Unternehmens führte sofort zu Aufrufen, es zur Vernichtung ins Visier zu nehmen, zusammen mit anderen Hosting-Unternehmen, die sich weigern, mit der Massenzensur im Internet mitzugehen.

