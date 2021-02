Ich glaube, wenn wir später sehr vielen Menschen ein Angebot gemacht haben können zum Impfen, und dann sagen manche Menschen “Wir machen ja keine Impf­pflicht”, dann sagen manche Menschen “Jetzt möchte ich nicht geimpft werden”, dann muss man vielleicht schon solche Unterschiede machen und sagen, okay, wer das nicht möchte, der kann vielleicht auch bestimmte Dinge nicht ma­chen. — Angela Merkel

Erinnert das an Mafia-Methoden, oder erinnert das an Mafia-Methoden und “An­ge­bote, die man nicht ablehnen kann”? Die Chuzpe dieser Kreatur, die geschworen hat ihre “Kraft dem Wohle des deutschen Volkes zu widmen” und “Schaden von ihm zu wenden”, so wahr ihr Gott helfe, ist bemerkenswert, wo­bei ihre Aktivitäten die letzten Jahren eher darauf hindeuten, dass es wohl vorrangig darum ging und geht, den “Nutzen des deutschen Volkes” im Interesse Dritter “zu meh­ren”.