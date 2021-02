Labor hat gerade ein gefährlicheres COVID-Virus hergestellt

mercola.com

Wissenschaftler tüfteln bereits an virulenteren und tödlicheren Versionen von SARS-CoV-2

Durch serielle Passage von lebendem SARS-CoV-2 im Plasma eines genesenen COVID-19-Patienten, das hohe Mengen neutralisierender Antikörper enthielt, mutierte das Virus schließlich, um den Antikörpern zu entgehen

Die so entstandene SARS-CoV-2-Variante umgeht die erworbene Immunität oder hebt die Immunität auf, die man normalerweise nach der Genesung von der Infektion hätte. Als solche könnte sie extrem tödlich sein

Da das Virus mutieren kann, um die neutralisierenden Antikörper zu umgehen, könnte es auch unter dem “selektiven Druck” der Impfung mutieren

Zwei prominente Persönlichkeiten während der COVID-19-Pandemie waren Dr. Anthony Fauci und Peter Daszak, die beide viel zu gewinnen haben, wenn sie die Öffentlichkeit und die Welt über den Ursprung von SARS-CoV-2 in die Irre führen, da sie möglicherweise beide an der Entstehung des Virus beteiligt waren

Wenn SARS-CoV-2 Ihre Nerven zerfetzt hat, habe ich schlechte Nachrichten für Sie. Wissenschaftler sind bereits dabei, eine virulentere und tödlichere Version zu entwickeln. In einem Twitter-Post vom 22. Januar 2021 wies der Biotech-Unternehmer Yuri Deigin auf eine Studie hin, die Ende Dezember 2020 auf dem Preprint-Server bioRxiv veröffentlicht wurde, und schrieb:

“Ok, der Preis für die verrückteste und gefährlichste Gain-of-Function-Forschung geht an italienische Virologen, die SARS[-CoV-] nahmen und es in vitro in Gegenwart von neutralisierenden Antikörpern passagierten. Es war schnell gezwungen und mutierte, um ihnen zu entkommen. Juhu für ein neues, gefährlicheres SARS3!”

“Passaging” bezieht sich auf eine gentechnische Technik, bei der ein Virus in einer Reihe von verschiedenen tierischen Gewebekulturen gezüchtet wird. Mit jedem “Durchgang” mutiert das Virus leicht und erhält andere Funktionen.

Serielle Passage ermöglicht Virussprung zwischen Arten

Ein mögliches Ergebnis dieser etwas kruden Technik (in Anbetracht der heute verfügbaren Gentechnik) wäre zum Beispiel, dass das Virus die Fähigkeit erlangt, eine Wirtsart zu infizieren, die es vorher nicht infizieren konnte. Einige Experten haben spekuliert, dass dies ein Weg sein könnte, auf dem SARS-CoV-2 entstanden ist.

In einem ausführlichen Artikel , der am 4. Januar 2021 im New York Magazine veröffentlicht wurde, gab Nicholson Baker einen Überblick über die Geschichte der viralen Gain-of-Function-Forschung und lieferte das folgende Beispiel für die serielle Passagierung:

“Baric … beschrieb in dieser frühen Arbeit, wie sein Labor ein Coronavirus, MHV, das Hepatitis bei Mäusen verursacht, darauf trainieren konnte, die Spezies zu überspringen, so dass es zuverlässig BHK-Zellkulturen (Baby-Hamsterniere) infizieren konnte.

Sie taten dies durch serielles Passieren: Sie verabreichten wiederholt eine gemischte Lösung aus Maus- und Hamsterzellen mit Maus-Hepatitis-Virus, wobei sie jedes Mal die Anzahl der Mauszellen verringerten und die Konzentration der Hamsterzellen steigerten.

Zunächst konnte das Maus-Hepatitis-Virus vorhersehbarerweise nicht viel mit den Hamsterzellen anstellen, die fast frei von Infektionen in ihrer Welt aus fötalem Rinderserum schwammen.

Doch am Ende des Experiments, nach Dutzenden von Durchläufen durch die Zellkulturen, war das Virus mutiert: Es hatte den Trick gemeistert, ein fremdes Nagetier zu parasitieren. Aus einer Geißel der Mäuse wurde eine Geißel der Hamster …”

Wissenschaftler haben Coronavirus geschaffen, das Antikörpern entgeht

Und was genau haben sie nun herausgefunden? Wie von Deigin zusammengefasst, haben die Forscher lebendes SARS-CoV-2 in Plasma, das von einem genesenen COVID-19-Patienten gewonnen wurde und eine hohe Menge an neutralisierenden Antikörpern enthielt, seriell passagiert.

Zur Verdeutlichung: Es gibt zwei Arten von Antikörpern. Neutralisierende Antikörper sind, wie der Name schon sagt, Antikörper, die Viren neutralisieren (abtöten) und eine Infektion verhindern, während bindende Antikörper eine Infektion nicht verhindern können.

Die neutralisierenden Antikörper im Plasma haben das Virus während der ersten sieben Durchgänge erfolgreich und vollständig neutralisiert, aber dann ist das Virus mutiert, um den Antikörpern zu entgehen. Wie von den Autoren erklärt:

“Das Plasma neutralisierte das Virus 7 Passagen lang vollständig, aber nach 45 Tagen führte die Deletion von F140 in der N3-Schleife der Spike N-terminal domain (NTD) zu einem teilweisen Durchbruch. An Tag 73 trat eine E484K-Substitution in der rezeptorbindenden Domäne (RBD) auf, gefolgt an Tag 80 von einer Insertion in der NTD N5-Schleife, die ein neues Glykan-Sequon enthielt, was eine Variante erzeugte, die vollständig resistent gegen die Neutralisierung im Plasma war.”

Mit anderen Worten: Sie schufen eine SARS-CoV-2-Variante, die die erworbene Immunität umgeht und die Immunität negiert, die man normalerweise nach der Genesung von der Infektion hätte. Als solche könnte sie extrem tödlich sein.

“Computergestützte Modellierung sagt voraus, dass die Deletion und Insertion in den Schleifen N3 und N5 die Bindung von neutralisierenden Antikörpern verhindern”, sagen die Autoren und fügen hinzu:

“Das jüngste Auftreten natürlicher Varianten mit ähnlichen Veränderungen in Großbritannien und Südafrika legt nahe, dass SARS-CoV-2 das Potenzial hat, einer wirksamen Immunantwort zu entgehen, und dass Impfstoffe und Antikörper entwickelt werden sollten, die in der Lage sind, neu auftretende Varianten zu kontrollieren.”

Selektiver Impfdruck kann ein Problem darstellen

Nun, weiter unten in der Arbeit, weisen sie darauf hin, dass der Grund für diese Studie darin bestand, festzustellen, “ob sich das authentische Virus unter dem selektiven Druck der polyklonalen Immunantwort bei rekonvaleszenten oder geimpften Menschen so entwickeln kann, dass es der Herdenimmunität und der Antikörperbehandlung entgeht.”

Da das Virus mutieren kann, um neutralisierenden Antikörpern zu entgehen, könnte es möglicherweise auch unter dem “selektiven Druck” der Impfung mutieren, was wiederum die Frage aufwirft: Wenn wir massenhaft impfen, werden wir dann am Ende ein tödlicheres Virus haben?

Die Lösung, die diese Forscher vorzuschlagen scheinen, ist, darüber nachzudenken, Menschen gegen neu auftretende SARS-CoV-2-Varianten zu impfen, was bedeutet, dass wir möglicherweise einen neuen Impfstoff entwickeln müssen – ähnlich wie den Impfstoff gegen die saisonale Grippe -, der zu den zirkulierenden Stämmen jeder Saison passt.

In Anbetracht der Tatsache, dass die ersten COVID-19 mRNA-Impfstoffe (die am treffendsten als Gentherapie beschrieben werden) bereits absoluten Schaden an der Gesundheit der Menschen anrichten und in vielen Fällen die Patienten innerhalb weniger Stunden töten (obwohl die Gesundheitsbehörden unerbittlich behaupten, dass ihre Todesfälle nichts mit den Impfstoffen zu tun haben), erscheint mir die Idee, zweimal im Jahr eine Gentherapie gegen COVID-19 durchzuführen, als sichere Zerstörung der menschlichen Rasse.

Jamie Metzl ist Expertin für Alterspolitik, Beraterin der Weltgesundheitsorganisation und Senior Fellow beim Atlantic Council. Am 4. Januar 2021 wurde sie von CBS News zu der “Verschwörungstheorie” interviewt, dass SARS-CoV-2 in einem Labor der Biosicherheitsstufe 4 in Wuhan, China, entstanden ist. Metzl glaubt, dass die COVID-19-Pandemie das Ergebnis eines versehentlichen Lecks aus diesem Labor ist.

Dies sei eine logische Schlussfolgerung, die sich aus den vorliegenden Fakten ergebe. Erstens ist Wuhan weit vom südlichen Teil Chinas entfernt, wo es Hufeisenfledermäuse (der vermutete Ausgangswirt) gibt.

Zweitens war bekannt, dass das Wuhan Institute of Virology (WIV) umstrittene Gain-of-Function-Forschungen an Fledermaus-Coronaviren durchgeführt hat, und laut US-Diplomaten, die das Labor 2018 besucht hatten, waren erhebliche Sicherheitsmängel offensichtlich.

Drittens wurde der engste Verwandte von SARS-CoV-2 (RaTG13) zu Proben zurückverfolgt, die 2012 von Bergarbeitern gesammelt wurden, die nach der Arbeit in einer verlassenen Mine in Mojiang erkrankt waren. Zwischen 2012 und 2019 gibt es nirgendwo eine Spur des Virus, bis es plötzlich einen Ausbruch in Wuhan verursacht.

Und schließlich “sehen wir diese massive chinesische Vertuschung”, sagt Metzl, “die Zerstörung von Proben, die Sperrung des Zugangs zu Datenbanken, die Inhaftierung von Journalisten [und] das Schweigen der Wissenschaftler.”

Obendrein weist Metzl darauf hin, dass Wissenschaftler, die am WIV arbeiten, nicht in der Lage waren, alle Viren in ihrer Datenbank zu erfassen, und Biosicherheitslabore der Stufe 4 auf der ganzen Welt haben in der Vergangenheit viele Sicherheitsverstöße erlebt.

Untersuchungsausschüsse sind stark beeinträchtigt

Wie von Metzl angemerkt – der auch vor kurzem ein Op-Ed darüber in Newsweek veröffentlicht – was wir brauchen, ist eine vollständige, unabhängige, alle-Zugang forensische Untersuchung über den Ursprung dieses Virus. Wenn wir das nicht tun, werden wir nicht auf alles vorbereitet sein, was sonst noch um die Ecke kommen könnte.

Er warnt auch davor, dass die WHO zwar ein Komitee zur Untersuchung zusammengestellt hat, China aber ein Vetorecht eingeräumt wurde, um zu entscheiden, wer in diesem Komitee sitzen würde, und die primäre Untersuchung soll von chinesischen Vertretern durchgeführt werden. Das Komitee der WHO wird dann lediglich deren Ergebnisse überprüfen. Diese fragwürdige Konstellation macht es höchst unwahrscheinlich, dass wir die Wahrheit herausfinden werden.

In der Tat lassen die Mitglieder des WHO-Untersuchungsausschusses ernsthafte Bedenken über seine Fähigkeit aufkommen, eine unvoreingenommene Untersuchung durchzuführen. Eines der Mitglieder, Dr. Peter Daszak, ist der Präsident der EcoHealth Alliance, einer gemeinnützigen Organisation, die eng mit der WIV zusammengearbeitet hat.

Als SARS-CoV-2 zum ersten Mal in Wuhan auftauchte, hat die EcoHealth Alliance die WIV sogar finanziell unterstützt, um neue Fledermaus-Coronaviren zu sammeln und zu untersuchen. Er hat öffentlich und wiederholt die Möglichkeit zurückgewiesen, dass die Pandemie das Ergebnis eines Laborlecks ist.

Daszak ist der Fuchs, der den Hühnerstall bewacht

Wichtig ist, dass die Korrespondenz, die von U.S. Right to Know (USRTK) erhalten wurde, zeigt, dass Daszak von Anfang an eine zentrale Rolle in dem Komplott spielte, den Laborursprung von SARS-CoV-2 zu verschleiern, indem er eine wissenschaftliche Erklärung verfasste, die solche Untersuchungen als “Verschwörungstheorie” verurteilte.

Dieser fabrizierte “Konsens” wurde dann von den Medien herangezogen, um jeden zu bekämpfen, der gegenteilige Theorien und Beweise präsentierte. Daszak leitet auch eine zweite Kommission, die den Ursprung des Virus untersuchen soll, die Lancet COVID-19-Kommission, wodurch sichergestellt wird, dass der “Konsens” aufrechterhalten wird.

Ironischerweise warnte Daszak 2015 tatsächlich davor, dass eine globale Pandemie durch einen Laborvorfall entstehen könnte und dass “die Risiken bei der Art von Virusmanipulationsforschung, die in Wuhan durchgeführt wird, größer sind”. Anfang des Jahres war er auch einer der Hauptredner bei einem Seminar der National Academies of Science über die Verringerung des Risikos durch neu auftretende Infektionskrankheiten.

Zu den Materialien, die Daszak bei diesem Treffen vorstellte, gehörte ein Papier mit dem Titel “Assessing Coronavirus Threats” (Bewertung der Bedrohung durch Coronaviren), das eine Untersuchung des “Spillover-Potenzials” von “genetischen und experimentellen Studien” über Viren enthielt. Insbesondere wies er auf die Gefahr von Experimenten mit “humanisierten Mäusen” hin, also Labormäusen, die genetisch so verändert wurden, dass sie menschliche Gene, Zellen oder Gewebe tragen.

In Anbetracht Daszaks persönlicher Beteiligung an der gain-of-function-Forschung im Allgemeinen und den Forschungsbemühungen an der WIV im Besonderen hat er mehr als genug Motivation, um sicherzustellen, dass die Schuld an der COVID-19-Pandemie nicht Forschern wie ihm, insbesondere denen an der WIV, in die Schuhe geschoben wird.

Solange er Teil dieser Untersuchungsausschüsse ist, werden alle Schlussfolgerungen, zu denen sie kommen, suspekt sein. Tatsächlich hat die WHO-Kommission Berichten zufolge nicht die Absicht, entweder die WIV13 oder die Laborfluchttheorie zu untersuchen!

Während der größte Teil der Aufmerksamkeit auf die WIV gerichtet war, sind die USA und andere westliche Nationen nicht ohne Schuld. Im Video lässt “The Next Revolution”-Moderator Steve Hilton die Entstehung von COVID-19 Revue passieren und bringt den Ausbruch mit der Forschung auf der ganzen Welt in Verbindung.

Er beginnt mit einem Rückblick auf Forschungen des Erasmus-Zentrums in den Niederlanden, die vor 10 Jahren durchgeführt wurden. Dort gelang es, ein Influenza A/H5N1-Virus zu mutieren und in die Luft zu bringen, indem es in Frettchen injiziert wurde. Dies führte zu einer Explosion der Gain-of-Function-Virusforschung auf der ganzen Welt. Interessanterweise wurde diese holländische Studie von keinem Geringeren als Dr. Anthony Faucis National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) finanziert.

Während die ursprüngliche Absicht edel gewesen sein mag – der Natur einen Schritt voraus zu sein, damit wir nicht von natürlichen Mutationen überrascht werden, die die menschliche Bevölkerung bedrohen könnten – stellt die Arbeit selbst durch die Schaffung virulenterer Krankheitserreger ein erhebliches Risiko dar.

Aus diesem Grund verhängte die Obama-Regierung 2014 ein Moratorium für die Gain-of-Function-Forschung, nachdem die jüngsten Vorfälle im Bereich der Biosicherheit die riskante Natur solcher Studien deutlich gemacht hatten. Das Moratorium beinhaltete die Unterbrechung der Gain-of-Function-Forschung an Influenza-, MERS- und SARS-Viren.

Wie Hilton jedoch feststellte, ist Fauci seit langem ein entschiedener Befürworter dieser Art von Forschung, und kurz bevor das Moratorium in Kraft gesetzt wurde, hatte er ein Projekt finanziert, um das Risiko des Auftretens von Fledermaus-Coronaviren und das “Spillover-Potenzial an risikoreichen Mensch-Wildtier-Schnittstellen in China” zu bewerten. Am Ende dieser Projektbeschreibung heißt es:

“Vorhersagemodelle der Wirtsreichweite (d.h. des Emergenzpotenzials) werden experimentell mit Hilfe von reverser Genetik, Pseudovirus- und Rezeptorbindungsversuchen sowie Virusinfektionsexperimenten über eine Reihe von Zellkulturen verschiedener Spezies und humanisierter Mäuse getestet.”

Das ist genau die Art von Forschung, die die Obama-Regierung mit einem Moratorium belegt hat, aber Fauci hat sie nicht fallen gelassen. Stattdessen beauftragte er die EcoHealth Alliance – die von Daszak geleitete Gruppe. Daszak selbst war der Projektleiter. In den nächsten sechs Jahren erhielt die EcoHealth Alliance 3,75 Millionen Dollar für Projekte im Zusammenhang mit dieser Untersuchung.

Fauci, Daszak und die WIV scheinen die Hauptschuldigen zu sein

Daszak wiederum vergab einen wichtigen Teil der Forschung – den Gain-of-Function-Teil – an die WIV als Unterauftragnehmer. In seinem Bericht überprüft Hilton einige der Papiere, die während dieses Projekts veröffentlicht wurden, und beweist, dass sie tatsächlich Teil der von Fauci finanzierten Forschung waren.

Fauci muss beiseite treten, bis wir seiner Rolle bei der Schaffung dieser katastrophalen globalen Pandemie – natürlich unabsichtlich – auf den Grund gegangen sind. ~ Steve Hilton

Er weist darauf hin, dass, während viele zugeben, dass das NIAID die WIV im Allgemeinen finanziert hat, ein Papier, das von Daszak und Shi Zhengli mitverfasst wurde, beweist, dass Fauci speziell die Gain-of-Function-Forschung am Fledermaus-Coronavirus finanziert hat.

Nachdem das Team von Hilton das NIH und Fauci um einen Kommentar gebeten hatte, verschwand das Papier auf mysteriöse Weise. Das fragliche Papier, das 2017 veröffentlicht wurde, zeigt, dass sie verschiedene Chimären auf der Basis der gesammelten Fledermaus-Coronaviren bauten. Anschließend infizierten sie menschliche Zellen im Labor mit diesen Chimären und bewiesen, dass sich ihre vom Menschen verursachten Viren replizieren konnten.

Die genetischen Veränderungen, die sie an diesen Chimären vornahmen, “entriegelten eine spezifische Tür zum menschlichen Körper”, erklärt Hilton, und diese Tür ist genau die, die SARS-CoV-2 nutzt, nämlich den ACE2-Rezeptor.

Zwar ist keines der gentechnisch veränderten Viren, die in dem Papier von 2017 beschrieben werden, identisch mit SARS-CoV-2, aber das Papier beweist, dass es möglich ist, diese Art von Viren mit aktuellen Technologien zu erzeugen. Darüber hinaus wurde das Projekt für weitere drei Jahre fortgesetzt, also bis ins Jahr 2020. In diesen drei Jahren könnte eine beliebige Anzahl von neuen Varianten geschaffen worden sein.

In Anbetracht der Beweise ist Faucis Rolle als medizinischer Chefberater des Weißen Hauses und Leiter der Coronavirus-Taskforce “völlig unhaltbar”, sagt Hilton. In der Tat machen seine Interessenkonflikte Fauci für diese Rollen genauso ungeeignet wie Daszak für die, die ihm zugewiesen worden sind.

Beide sind bis zum Hals in die Forschung verwickelt, die die eigentliche Quelle dieser Pandemie sein könnte, und doch wurden beide in Schlüsselrollen gesetzt, um die Öffentlichkeit über diese Angelegenheiten zu informieren, zu leiten und zu lenken. Das ist wissenschaftliche Korruption vom Feinsten.

Sicherlich gibt es andere Experten da draußen, die genauso, wenn nicht sogar mehr, für diese Rollen qualifiziert wären. “Fauci muss zurücktreten, bis wir seiner Rolle bei der Schaffung dieser katastrophalen globalen Pandemie auf den Grund gegangen sind – natürlich unbeabsichtigt”, sagt Hilton. Wir müssen auch wissen, ob die US-Regierung immer noch Forschung finanziert, die zu einer weiteren, noch verheerenderen Pandemie führen könnte.

