Krieg gegen Bargeld: Chinesische digitale Währung bekommt einen Schub

Im vergangenen Sommer hat die chinesische Regierung ein Pilotprogramm für eine digitale Version des Yuan gestartet. Die virtuelle Währung erhöht den Einsatz im Krieg gegen das Bargeld und schafft die Möglichkeit für die Regierung, die Ausgaben der Verbraucher zu verfolgen und sogar zu kontrollieren.

Letzte Woche bekam der digitale Yuan einen Schub, als Chinas größter Online-Händler bekannt gab, dass er die erste virtuelle Plattform entwickelt hat, die die chinesische Digitalwährung akzeptiert.

Die digitale Währung ist nichts anderes als eine virtuelle Banknote oder Münze, die in einer digitalen Brieftasche auf Ihrem Smartphone anstelle einer Brieftasche oder eines Portemonnaies existiert. Der Wert der digitalen Währung wird vom Staat gestützt, genau wie die traditionelle Fiat-Währung.

JD.com wird den digitalen Yuan als Zahlungsmittel für einige Produkte in seinem Online-Einkaufszentrum akzeptieren.

Die chinesische Regierung wird digitale Yuan an Bürger aus Suzhou, einer Stadt in der Nähe von Shanghai, verschenken. Laut einem Beitrag auf der Website des Unternehmens werden die Stadtregierung und die People’s Bank of China 200 digitale Yuan „rote Umschläge“ an 100.000 Verbraucher ausgeben, die in einer „Glückslotterie“ ausgewählt wurden.

Dies ist die zweite digitale Lotterie dieser Art, die von der chinesischen Zentralbank durchgeführt wird. Zu Beginn dieses Jahres gab die PBOC 10 Millionen digitale Yuan an 50.000 zufällig ausgewählte Verbraucher in Shenzhen aus. Die chinesische Regierung verteilte auch digitale Yuan in Form von Transportzuschüssen an Einzelpersonen in Suzhou.

Nach Angaben des Gouverneurs der People’s Bank of China, Yi Gang, hatten die Verbraucher bis November über 2 Milliarden Yuan in digitaler Währung durch etwa 4 Millionen separate Transaktionen ausgegeben.

Reuters bezeichnete den digitalen Yuan als „eine der fortschrittlichsten ‚Zentralbank-Digitalwährungs‘-Initiativen der Welt, da die Behörden weltweit auf die Bedrohung durch private Währungen wie Bitcoin und Facebooks Libra reagieren.“

Befürworter staatlicher Digitalwährungen preisen ihre Bequemlichkeit und Sicherheit an. Aber wie Seeking Alpha herausstellte, gibt es einen unheimlicheren Grund, warum Regierungen sich darum bemühen, ihr eigenes digitales Papiergeld zu entwickeln.

Wenn ein offizieller digitaler Yuan eingeführt wird, würde er Peking eine bemerkenswerte Menge an Informationen darüber geben, wofür die Verbraucher ihr Geld ausgeben.“

Die Regierung kann digitale Zahlungen leicht verfolgen. Wie Bloomberg in einem Artikel zum Start des Pilotprogramms schrieb, bietet die digitale Währung „Chinas Behörden einen Grad an Kontrolle, der mit physischem Geld niemals möglich wäre.“ Insbesondere könnte eine digitale Währung der chinesischen Regierung erlauben, Einkäufe über mobile Apps, die etwa 16 % des BIP des Landes ausmachen, genauer zu überwachen. Bloomberg beschreibt, wie viel Kontrolle eine digitale Währung den chinesischen Beamten geben könnte.

Die PBOC hat auch angedeutet, dass sie die Größe einiger Transaktionen begrenzen oder sogar einen Termin verlangen könnte, um große Transaktionen durchzuführen. Einige Beobachter fragen sich, ob die Zahlungen mit dem aufkommenden Sozialkreditsystem verknüpft werden könnten, in dem Bürger mit vorbildlichem Verhalten auf einer „weißen Liste“ für Privilegien stehen, während diejenigen mit kriminellen oder anderen Vergehen ausgeschlossen werden. Chinas Ziel ist es nicht, Zahlungen bequemer zu machen, sondern Bargeld zu ersetzen, damit es die Menschen noch besser im Auge behalten kann, als es das ohnehin schon tut,“ argumentiert Aaron Brown, ein Krypto-Investor, der für Bloomberg Opinion schreibt.“

Dies ist Teil des breiteren Krieges gegen physisches Bargeld.

Regierungen auf der ganzen Welt haben im Stillen seit Jahren einen Krieg gegen Bargeld geführt. Bereits 2017 veröffentlichte der IWF ein gruseliges Papier, in dem er den Regierungen Vorschläge unterbreitete, wie sie sich in Richtung einer bargeldlosen Gesellschaft bewegen könnten, auch gegen den starken Widerstand der Öffentlichkeit. Regierungen und Zentralbanker behaupten, dass der Übergang zu einer bargeldlosen Gesellschaft helfen wird, Verbrechen zu verhindern und den Komfort für den Durchschnittsbürger zu erhöhen. Aber die wahre Motivation hinter dem Krieg gegen das Bargeld ist die Kontrolle über Sie. Wir haben aus erster Hand erfahren, was passiert, wenn Regierungen den Zugang zu Bargeld einschränken, als Indien in eine Bargeldkrise stürzte, nachdem die Regierung des Landes im November 2016 eine Politik der Demonetisierung verordnet hatte.

Es ist leicht, Chinas Experimente mit digitalen Währungen als etwas abzutun, das „dort“ stattfindet, aber auch die US-Politiker mögen die Idee. In der Tat haben sie bereits mit der Idee eines digitalen Dollars gespielt. Ein Vorschlag der Demokraten für Stimulus-Zahlungen im Zuge der Coronavirus-Pandemie sah vor, digitale Währung in digitalen Geldbörsen zu hinterlegen. Einige Beamte gaben zu, dass dies der Regierung möglicherweise erlauben würde, zu kontrollieren, wie das Geld ausgegeben wird.

Die Quintessenz ist, dass je mehr Kontrolle die Regierungen über das Geld haben, desto mehr Kontrolle haben sie über Sie.