Kommandos & Fallschirmjäger: Iranische Armee startet massive Militärübungen in der Nähe der Mündung des Persischen Golfs (VIDEO, FOTOS)

Die iranische Armee hat eine massive Militärübung mit Kommando und Fallschirmjäger-Einheiten begonnen. Die Übungen sind die jüngsten in einer Reihe von Kriegsspielen, die das Land in den letzten Wochen inmitten steigender Spannungen am Persischen Golf abgehalten hat.

Die Übung mit dem Namen „Eqtedar 99“ („Power 99“) begann am frühen Dienstag im Süden des Irans nahe der Mündung des Golfs. Das Kriegsspiel wurde von den Bodentruppen der Armee des Landes organisiert, die von Einheiten der Luftwaffe und der Luftfahrt unterstützt wurden.

„Die Bodentruppe hat heute beachtliche operative Fähigkeiten in den Bereichen Drohnen und Raketen erreicht“, wurde der stellvertretende Kommandeur der iranischen Armee, Brigadegeneral Mohammad Hossein Dadras, von lokalen Medien zitiert. „Die Stärke und die Fähigkeiten der Bodenstreitkräfte der Armee, auf Bedrohungen zu reagieren, werden während der Übung Eqtedar 99 demonstriert werden.“

Aufnahmen der Übung, die von den iranischen Staatsmedien veröffentlicht wurden, zeigen Kommandos, die aus Hubschraubern in der Wüste aussteigen, und eine große Fallschirmjägereinheit, die aus Transportflugzeugen abgeworfen wird, wobei mechanisierte Einheiten die Luftlandeinfanterie unterstützen.

#Iranian Army’s Ground Force launches massive drills across Makran Coasts off the Gulf of Oman in southeastern #Iran. The war games, said to be aggressive in nature, come shortly after 2 other rounds of drills by Navy & #IRGC. pic.twitter.com/htzUELsytH