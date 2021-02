Kollektive Hysterie: Westliche Führer arbeiten daran, die Definition der Realität zu verändern

Von Alastair Crooke. Er ist Ehemaliger britischer Diplomat, Gründer und Direktor des Conflicts Forum mit Sitz in Beirut.

US-Führer versuchen zu suggerieren, dass Amerika immer noch die Macht hat, die “Realität” so zu verändern, dass sie zu seinem eigenen Ausnahme-Mythos passt, schreibt Alastair Crooke.

Präsident Putin forderte 2007 (in München) den Westen heraus: “Wir haben es nicht getan. Ihr habt es getan; ihr greift Russland ständig an; aber wir werden uns nicht beugen’. Das Publikum kicherte. Jetzt, im letzten Monat, als er in Davos (virtuell) sprach, zwölf Jahren später von diesem Forum, hielt Präsident Putin den wichtigsten “Einflussnehmern” des Westens den Spiegel vor: “Seht, was ihr in der Zwischenzeit geworden seid; seht euch selbst an und seid besorgt”.

Dies war nicht so sehr ein Schlag mit dem Handschuh, der das Duell mit den Waffen der Wahl einleitete, sondern eine ernste Warnung. Im Grunde ist es eine Warnung, dass die sozioökonomische Dynamik, die durch das westliche Nullzins- und Schuldenmodell in Gang gesetzt wurde, nicht nur Teile der Gesellschaft unter den wirtschaftlichen Bus geworfen hat, sondern dass die interne sozioökonomische Katastrophe weithin auf externe “Andere” abgewälzt wird. Das heißt, sie wird psychisch ins Ausland projiziert, in der Lust, imaginäre Dämonen zu bekämpfen.

Italien hatte um 1400 einen ähnlichen psychologischen Stress erlebt wie heute – die Umwälzung alter ‘Mythen’, alter kultureller Bindungen und Quellen des sozialen Zusammenhalts, ausgelöst durch den aufkommenden Sturm der Reformation und der wissenschaftlichen Aufklärung. Die neuen Führer bestanden darauf, die alten Werte und das Ethos der ‘Kontinuität’ in die auto da fé-Lagerfeuer der glänzenden, neuen Kultur des skeptischen Rationalismus zu werfen. Die Hexen- und Satanshysterie jener Epoche – eine kollektive Massenhysterie – führte dazu, dass etwa zehntausend Europäer ‘ausgelöscht’ wurden: Sie wurden bei lebendigem Leib verbrannt, weil sie an alten Bräuchen festhielten (die als Leugnung der ‘Wahrheit’ angesehen wurden). Letztendlich wurde die Inquisition eingeführt, um Ketzerei zu verurteilen und zu bestrafen.

Letzte Woche bemerkte Präsident Putin in Davos:

“Dies [die Krise der Wirtschaftsmodelle] verursacht heute wiederum eine scharfe Polarisierung der öffentlichen Ansichten und provoziert das Wachstum von Populismus, Rechts- und Linksradikalismus und anderen Extremen … All dies wirkt sich unweigerlich auf die Art der internationalen Beziehungen aus und macht sie nicht stabiler oder berechenbarer. Die internationalen Institutionen werden schwächer, ein regionaler Konflikte nach dem anderen entsehen, und das System der globalen Sicherheit verschlechtert sich … die Unterschiede führen zu einer Abwärtsspirale”.

“Wenn wir nicht etwas tun, um dies zu verhindern kann die Situation eine unerwartete und unkontrollierbare Wendung nehmen -. Es besteht die Möglichkeit, dass wir mit einem gewaltigen Zusammenbruch der globalen Entwicklung konfrontiert werden, der als ein Krieg aller gegen alle geführt wird … Und die Versuche, die Widersprüche durch die Ernennung von inneren und äußeren Feinden zu bewältigen [als Sündenbock] für die negativen demographischen Folgen der anhaltenden sozialen Krise und der Krise der Werte, könnten dazu führen, dass die Menschheit ganze zivilisatorische und kulturelle Kontinente verliert”.

Das bestehende Modell, so Putin, scheint “Mittel und Zweck” umgedreht zu haben – die Mittel (wie in der Betonung der technologischen – sogar transhumanen – Instrumentierung der Wirtschaft durch den Großen Umbruch) scheinen das Primat über den Menschen als dessen Zweck übernommen zu haben.

Ja, die Globalisierung mag Milliarden aus der Armut befreit haben, doch wie Putin betont, “hat sie zu erheblichen Ungleichgewichten in der globalen sozioökonomischen Entwicklung geführt, und diese sind eine direkte Folge der in den 1980er Jahren verfolgten Politik, die oft vulgär oder dogmatisch war”. Sie hat “eine wirtschaftliche Stimulierung mit traditionellen Methoden, durch eine Erhöhung der privaten Kredite, praktisch unmöglich gemacht. Die sogenannte quantitative Lockerung vergrößert nur die Blase des Wertes der Finanzanlagen und vertieft die soziale Kluft. Die wachsende Kluft zwischen der realen und der virtuellen Wirtschaft … stellt eine sehr reale Bedrohung dar und birgt ernste und unvorhersehbare Schocks …”.

“Die Hoffnungen, dass es möglich sein wird, das alte Wachstumsmodell neu zu starten, sind mit der rasanten technologischen Entwicklung verbunden. In der Tat haben wir in den letzten 20 Jahren eine Grundlage für die sogenannte vierte industrielle Revolution geschaffen, die auf dem breiten Einsatz von KI und Automatisierung und Robotik basiert. Dieser Prozess führt jedoch zu neuen strukturellen Veränderungen, ich denke dabei insbesondere an den Arbeitsmarkt. Das bedeutet, dass sehr viele Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren könnten, wenn der Staat keine wirksamen Maßnahmen ergreift, um dies zu verhindern. Die meisten dieser Menschen kommen aus der sogenannten Mittelschicht, die die Basis jeder modernen Gesellschaft ist.”

Putin weist darauf hin, dass diese Fehler, die dem westlichen Wachstumsmodell innewohnen, und die “Hinwendung” zu Big Tech als Erlösung nicht speziell durch die Pandemie verursacht wurden. Letztere hat dem Wirtschaftsmodell jedoch die Maske vom Gesicht gerissen und auch seine schädlichen Symptome verschlimmert:

“Die Coronavirus-Pandemie …, die zu einer ernsten Herausforderung für die Menschheit wurde, hat den Strukturwandel, dessen Voraussetzungen schon lange geschaffen waren, nur befeuert und beschleunigt. Unnötig zu sagen, dass es keine direkten Parallelen in der Geschichte gibt. Allerdings vergleichen einige Experten – und ich respektiere ihre Meinung – die aktuelle Situation mit den 1930er Jahren [der Großen Depression]”.

Putin deutet an, sagt es aber nicht explizit, dass die Pandemie durch die Verschärfung des sozioökonomischen Stresses gerade zur allgemeinen Hysterie (und Polarisierung) beigetragen hat – und zur Jagd auf äußere Feinde (also z.B. den “KPCh-Virus” oder auch Cina-Virus).

Putin weist auf einen weiteren beitragenden Faktor hin:

“Moderne Technologieriesen, insbesondere digitale Unternehmen, haben begonnen, eine zunehmende Rolle im Leben der Gesellschaft zu spielen. Darüber wird jetzt viel gesprochen, vor allem im Hinblick auf die Ereignisse während des Wahlkampfs in den USA. Sie sind nicht nur irgendwelche Wirtschaftsgiganten. In einigen Bereichen stehen sie de facto in Konkurrenz zu Staaten. Ihr Publikum besteht aus Milliarden von Nutzern, die einen erheblichen Teil ihres Lebens in diesen Ökosystemen verbringen. Nach Meinung dieser Unternehmen ist ihr Monopol optimal für die Organisation von technologischen und geschäftlichen Prozessen. Vielleicht ist das so – aber die Gesellschaft fragt sich, ob ein solcher Monopolismus den öffentlichen Interessen entspricht”.

Putin spielt hier auf etwas noch Beunruhigenderes an – das Versagen des Systemmodells, das Versprechen von Wohlstand und Chancen “für alle” und insbesondere für die weniger Begünstigten in der Gesellschaft zu erfüllen. Kann man nicht sagen, dass dieser Fehler in direktem Zusammenhang mit dem Aufstieg des Tech-Soft-Totalitarismus steht? Da die systemische Natur des Versagens nicht zugegeben werden kann, ist es dann so überraschend, dass die große Tech ihre günstigere Version der Realität durchsetzt (d.h. eine, die darauf besteht, dass das systemische Versagen auf historischen Rassismus und Ungerechtigkeiten zurückzuführen ist, und dass sie keine Abweichung von diesem Narrativ dulden wird)?

Die Kernidee hier – die Antwort auf die bürgerliche, sozioökonomische Wut – ist, dass eine Kombination aus beispielloser Geldspritze, radikaler positiver Diskriminierung, die nicht-weiße Identitäten bevorzugt, plus Zugang zu elitärer oligarchischer Tech-Expertise die meisten Probleme der Gesellschaft lösen wird. Das ist reine Ideologie. Aber da sie nicht in der Lage sind, sich direkt mit den Beweisen für systematisches Versagen und wirtschaftliche “Manipulationen” auseinanderzusetzen (was ein viel zu heikles Thema ist), arbeiten die westlichen Führer stattdessen daran, die Definition der Realität zu verändern. Wenn man versucht, eine Scheinwirtschaft durch das Drucken von immer mehr Schulden zu erweitern, trotz ihrer gescheiterten Geschichte, ist es kein Wunder, dass man abweichende Meinungen zum Schweigen bringen muss.

Diejenigen, die die Propaganda, die Big Tech und die Konzernmedien unerbittlich vorantreiben, nicht akzeptieren, müssen verbannt und an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. In einem auffälligen Echo jener früheren italienischen Ära psychischer Spannungen fordert die New York Times nun, dass die Biden-Administration einen “Reality Czar” ernennt, dem die Autorität gegeben wird, sich mit “Fehlinformationen” und “Extremismus” zu befassen (Anklänge an die Inquisition)?

Putins Rede war eine vernichtende De-Konstruktion (höflich und sehr gemessen) darüber, wo wir stehen – und warum. Hat sein Publikum zugehört? Und wird Präsident Putins Forderung nach einer Rückkehr zum “klassischen” Wirtschaftsmodell, zur Realwirtschaft, zur Schaffung von Arbeitsplätzen, einem komfortablen Lebensstandard und Bildung mit Chancen für die Jugend irgendeine Wirkung haben?

Wahrscheinlich leider nicht. Man beachte nur die europäische “Hysterie” für die schnelle Rückkehr zur absoluten “Normalität” – dazu, dass alles “so ist wie früher” – und vor allem zu “unseren Sommerferien”. Auch hier deutet Putin an, sagt es aber nicht: Die Pandemie hat die Sprödigkeit, die Brüchigkeit der europäischen Gesellschaft offengelegt. Es ist unmöglich, Schwierigkeiten zu ertragen (selbst von denen, die gut von den wahren Schwierigkeiten isoliert sind, die real waren, aber nur für einige: „sie ist Schlimmer als der Zweite Weltkrieg, diese Pandemie“, sagte mir heute Morgen ein Veteran!). Der Raum für echte (und dringende) Strukturreformen ist verschwindend klein.

Der künftige Kurs für die westlichen Volkswirtschaften ist offensichtlich – man muss nur die Rückkehr der (ehemaligen Fed-Chefin) Janet Yellen ins US-Finanzministerium, der (ehemaligen IWF-Chefin) Christine Lagarde in die EZB und des (ehemaligen EZB-Chefs) Mario Draghi als Premierminister in Italien beobachten, um zu verstehen, dass ein ausgewachsener “Reflationshandel” im Gange ist.

Und was Putins Warnung vor “Versuchen, mit Widersprüchen umzugehen, indem man interne und externe Feinde ernennt, [um] die negativen demografischen Folgen der andauernden sozialen Krise zum Sündenbock zu machen” angeht, so sieht das nicht vielversprechender aus als die Finanzszene.

Kürzlich schrieb ein anonymer ehemaliger US-Regierungsbeamter ein Papier mit politischen Empfehlungen zu China. Sowohl der Atlantic Council als auch Politico veröffentlichten Versionen des Papiers und vereinbarten, die Identität des Autors aus nur ihnen bekannten Gründen unter Verschluss zu halten. Der Atlantic Council behauptet, dass die Anonymität wegen der außerordentlichen Bedeutung der Einsichten und Empfehlungen des Autors” notwendig war. Es ist jedoch nicht klar, warum sie diese Einsichten und Empfehlungen für so außergewöhnlich halten – das Papier ist einfach ein weiterer Entwurf für einen Regimewechsel (in diesem Fall ein Putsch gegen die KPCh).

Möglicherweise ist die Tür für eine friedliche Lösung der Spannungen zwischen den USA und China bereits geschlossen. Chinas Absicht war es schon immer, Taiwan friedlich, durch wirtschaftliche Integration, wieder in China aufzunehmen. Dazu ist es verpflichtet. Aber aus den Erklärungen der Biden-Administration geht hervor, dass es sich ebenso verpflichtet fühlt, die Autonomiefrage Taiwans so weit zu verschärfen, dass Peking keine andere Möglichkeit hat, als Taiwan gewaltsam zu annektieren (ein letzter Ausweg für Peking). Auf den Seiten der US-Mainstream-Medien bedauern Experten dies angeblich, kommen aber dennoch zu dem Schluss, dass Amerika erneut “gezwungen” sein wird, zu intervenieren, um “einen Aggressorstaat” davon abzuhalten, einen demokratischen, amerikanischen Verbündeten zu besetzen.

Wiederum im Zusammenhang mit den internen Spannungen in den USA zeigt dies eher die Zerbrechlichkeit der amerikanischen Psyche in einem Moment potentieller Thukydides-Angst, als dass China eine wirkliche Bedrohung für Amerika darstellen würde. Irgendwann wird China die USA wirtschaftlich überholen. Die US-Führung versucht zu suggerieren, dass Amerika immer noch die Macht hat, die “Realität” so zu verändern, dass sie zu seinem eigenen Ausnahme-Mythos passt.

Präsident Putin weiß das natürlich alles, aber zumindest kann sich jetzt niemand beschweren: “Wir wurden nicht gewarnt”.