König der Knechte: Verwirrung der Sprache

Hallo, ich heiße Marcus.

Wie von mir bereits in den vorangegangenen Videos erwähnt, bemühte ich seit etwa zwei Jahren um das Studium des Rechts, und begriff, wie aussichtslos dies ist. Im Internet gab es so viele Informationen über all das Unrecht in der Welt: Verschwörungen, das Zeug über die NWO, das ungerechte Geldsystem und ungerechte Gesetze. Ich habe begriffen, daß all die Leute dasselbe tun, wenn sie auf ihre Fragen keine Antworten erhalten. Wenn niemand Antworten oder Resultate erhält, müssen alle gehirngewaschen sein. Sie denken alle nach demselben Schema.

Wir erwarten immer, daß uns irgend jemand auf alles eine Antwort gibt. Daher müssen wir alle demselben Kult angehören. Aber niemanden all dieser selbsternannten Gurus der Juristerei im Internet habe ich jemals sagen hören: „Das Problem ist, daß wie kein Eigentum besitzen.“ Weil sie es schlicht nicht wissen. Sie glauben an die Lüge. Daher muß die Antwort, nach der ich suche, einfacher sein. Aber, noch weiß ich nicht, wonach ich suche. Ich weiß, daß ich kein Eigentum besitze, jedoch weiß ich nicht warum dem so ist.

Ich habe aufgehört all diesen Menschen zuzuhören und habe mich einfach hingesetzt und … und