Koalition aus großen Tech-Unternehmen wie Microsoft entwickeln die von Rockefeller finazierten COVID-Pässe

Die bedeutendste Impfaktion der Geschichte

Eine Koalition aus großen Tech-Unternehmen, darunter Microsoft, entwickelt einen COVID-Pass, mit der Erwartung, dass ein digitales Dokument, das mit dem Impfstatus verknüpft ist, erforderlich sein wird, um zu reisen und Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen zu erhalten.

Die Gruppe nennt sich selbst die Vaccination Credential Initiative (VCI) diese umfasst Microsoft, Salesforce und Oracle.

Auch der US-Gesundheitsdienstleister Mayo Clinic ist an dem Projekt beteiligt, das als „die bedeutendste Impfaktion in der Geschichte der Vereinigten Staaten“ bezeichnet wird.

Die Idee ist inzwischen bekannt. Wer sich impfen lässt, erhält einen QR-Code, der auf dem Handy in der Wallet-App gespeichert werden kann. Wer kein Handy hat, kann auf eine gedruckte Version zurückgreifen.

Wir haben bereits über die Entwicklung dieses sogenannten „CommonPass“ berichtet, der auch vom Weltwirtschaftsforum unterstützt wird, und nun sind weitere Details aufgetaucht.

„Das Ziel der Vaccination Credential Initiative ist es, dem Einzelnen einen digitalen Zugang zu seinen Impfunterlagen zu ermöglichen“, sagt Paul Meyer, CEO der gemeinnützigen Organisation The Commons Project, die ebenfalls an dem Projekt beteiligt ist.

Meyer sagte, dass das Dokument es den Menschen ermöglichen wird, „sicher zu reisen, zu arbeiten, zur Schule zu gehen und zu leben und gleichzeitig ihre Daten zu schützen.“

Meyer sagte, dass die Koalition mit mehreren Regierungen zusammenarbeitet und erwartet, dass Standards verabschiedet werden, die obligatorische negative Tests oder einen Nachweis der Impfung vorsehen, um wieder in die Gesellschaft einzutreten.

„Einzelpersonen werden Impfnachweise für viele Aspekte vorlegen müssen, um wieder ein normales Leben führen zu können“, fügte er hinzu. „Wir leben in einer global vernetzten Welt. So war es jedenfalls früher – und so wird es hoffentlich wieder sein.“

We're excited to announce that we've partnered with @MITREcorp and a broad coalition of industry leaders across healthcare and technology to accelerate digital access to COVID-19 vaccination records.

Die Financial Times berichtet, dass The Commons Project von der Rockefeller Foundation finanziert wurde und von allen drei großen Fluglinienallianzen umgesetzt wird.

Die Rockefeller Foundation hat zuvor ihre Pläne für eine „Covid-19-Daten- und Commons-Digitalplattform“ angepriesen, sowie den Wunsch, „ein Covid Community Healthcare Corps für Tests und Kontaktverfolgung zu starten.“

„Die Koordination eines solch massiven Programms sollte wie eine Kriegseinsatz behandelt werden“, stellt die Stiftung auf ihrer Website fest und fügt hinzu, dass „ein öffentliches/privates, überparteiliches Pandemie-Testing-Board eingerichtet werden sollte, das als Brücke zwischen lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Beamten bei den logistischen, investiven und politischen Herausforderungen, die diese Operation unweigerlich mit sich bringen wird, hilft und dient.“

Microsoft, Oracle and Salesforce join a push for digital vaccination credentials.

Die Gruppe möchte auch eine globale Standardisierung der sogenannten Impfpässe sehen und stellt fest, dass „das derzeitige Impfdatensatzsystem nicht ohne weiteres den bequemen Zugriff, die Kontrolle und den Austausch von überprüfbaren Impfdatensätzen unterstützt.“

Die Koalition der großen Tech-Firmen will „alle Aspekte des Impfmanagement-Lebenszyklus anpassen und eng mit den Angeboten der anderen Koalitionsmitglieder integrieren, was uns allen helfen wird, ins öffentliche Leben zurückzukehren“, sagte Bill Patterson, ein Executive Vice President bei Salesforce.

„Mit einer einzigen Plattform, die dabei hilft, einen sicheren und kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten und das Vertrauen bei Kunden und Mitarbeitern zu vertiefen, wird diese Koalition von entscheidender Bedeutung sein, um die öffentliche Gesundheit und das Wohlbefinden zu unterstützen“, so Patterson.

Mike Sicilia, Executive Vice President der Global Business Units von Oracle, fügte hinzu: „Dieser Prozess muss so einfach sein wie Online-Banking. Wir sind entschlossen, gemeinsam mit der Technologie- und Medizinbranche sowie mit den Regierungen weltweit zusammenzuarbeiten.“

Ken Mayer, Gründer und CEO von Safe Health, erklärte außerdem, dass die VCI „es Anwendungsentwicklern ermöglichen wird, datenschutzkonforme Lösungen zur Überprüfung des Gesundheitsstatus zu erstellen, die sich nahtlos in bestehende Ticketing-Workflows integrieren lassen.“

Einfacher ausgedrückt, wird es „helfen, Konzerte und Sportveranstaltungen wieder in Gang zu bringen“, so Mayer.

Der Zusammenhang scheint klar. Wer den COVID-Pass nicht hat, darf weder reisen noch an gesellschaftlichen Veranstaltungen teilnehmen.

Hunderte von Tech-Firmen reißen sich darum, COVID-Pass-Systeme zu entwickeln.

Wie wir letzten Monat berichteten, erwartet die IATA, die weltweit größte Lobbygruppe für den Luftverkehr, dass ihre COVID-Reisepass-App in den ersten Monaten des Jahres 2021 vollständig ausgerollt wird.

Eine weitere „COVID-Reisepass“-App namens AOKpass des Reisesicherheitsunternehmens International SOS wird derzeit zwischen Abu Dhabi und Pakistan getestet.

Wir haben die Bedenken hinsichtlich des Schutzes der Privatsphäre und der Rechte, die mit der Einführung und vor allem mit der weltweiten Standardisierung von sogenannten COVID-Pässen verbunden sind, ausführlich dokumentiert.

Die in Großbritannien ansässige Menschenrechtsgruppe Privacy International hat davor gewarnt, dass, wenn „Immunitäts“-Pässe von einigen Regierungen ausgestellt werden, dies ein Signal für eine schleichende Entwicklung hin zu „digitalen Identitätssystemen“ und anderen obligatorischen ID-Systemen sein könnte.

„Sobald Sie mehrere Verwendungszwecke haben (z.B. Zugang zu Dienstleistungen), in mehreren Bereichen (z.B. öffentlicher Sektor, privater Sektor), in mehreren Ländern (z.B. Reisen), dann nähern wir uns einem globalen Identitätsdokument, das man braucht, um sein Leben zu leben“, warnte die Gruppe.

Die in Schweden ansässige Menschenrechtsgruppe The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) warnte kürzlich, dass 61 Prozent der Länder COVID-Restriktionen verwendet haben, „die aus einer Demokratie- und Menschenrechtsperspektive besorgniserregend sind.“

Anna Beduschi, eine Akademikerin von der Universität Exeter, kommentierte die mögliche Einführung von Impfpässen durch die EU mit der Bemerkung, dass dies „essentielle Fragen für den Schutz von Datenschutz und Menschenrechten aufwirft.“

Beduschi fügte hinzu, dass die Impfpässe „eine neue Unterscheidung zwischen Individuen basierend auf ihrem Gesundheitszustand schaffen könnten, die dann dazu verwendet werden kann, den Grad an Freiheiten und Rechten zu bestimmen, die sie genießen dürfen.“

Der EU-eigene Datenschutzbeauftragte Wojciech Wiewiórowski hat die Idee eines Impfpasses kürzlich als „extrem“ bezeichnet und wiederholt gesagt, sie sei alarmierend und „ekelhaft“.

In einem Bericht, der letztes Jahr von der KI-Forschungseinrichtung Ada Lovelace Institute erstellt wurde, heißt es, dass so genannte „Immunitätspässe“ „extrem hohe Risiken in Bezug auf sozialen Zusammenhalt, Diskriminierung, Ausgrenzung und Verletzlichkeit bergen.“

Sam Grant, Kampagnenmanager bei der Bürgerrechtsorganisation Liberty, warnte: „Jede Form von Immunitätspässen birgt das Risiko, ein Zweiklassensystem zu schaffen, in dem einige von uns Zugang zu Freiheiten und Unterstützung haben, während andere ausgeschlossen sind.“

„Diese Systeme könnten dazu führen, dass Menschen, die keine Immunität haben, potenziell von wichtigen öffentlichen Dienstleistungen, Arbeit oder Wohnraum ausgeschlossen werden – wobei die am stärksten Ausgegrenzten unter uns am härtesten betroffen sind“, warnte Grant weiter.

„Das hat auch weitere Auswirkungen, denn jede Form von Immunitätspass könnte den Weg für ein vollständiges ID-System ebnen – eine Idee, die wiederholt als unvereinbar mit dem Aufbau einer die Rechte achtenden Gesellschaft abgelehnt wurde“, so Grant weiter.

Gloria Guevara, CEO des World Travel and Tourism Council (WTTC), hat die Pässe ebenfalls als „diskriminierend“ angeprangert und gesagt: „Wir sollten die Impfung niemals verlangen, um einen Job zu bekommen oder zu reisen.“

In einer Rede auf einer Reuters-Veranstaltung verurteilte der WTTC-Chef auch die Fluggesellschaft Qantas für ihre frühere Behauptung, dass ungeimpfte Personen nicht in ihre Flugzeuge gelassen würden.

„Es wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, die Weltbevölkerung zu impfen, vor allem diejenigen in weniger entwickelten Ländern oder in verschiedenen Altersgruppen. Deshalb sollten wir diejenigen nicht diskriminieren, die reisen wollen, aber nicht geimpft sind“, so Guevara.

Nichtsdestotrotz geht das Gespenst der so genannten „Immunitätspässe“ um die Welt.

Wie bereits erwähnt, hat der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis einen Brief an die Chefin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, verfasst, in dem er fordert, dass die Kommission einen Impfpass in allen Mitgliedsländern „standardisieren“ sollte und dass dieser für Menschen, die durch das gesamte Gebiet reisen wollen, erforderlich sein sollte, und weiter: „Personen, die geimpft wurden, sollten frei reisen können.“

Der Antrag soll in den kommenden Tagen debattiert werden.

Impfpässe wurden schon früher von der EU angepriesen, wobei Beamte im April vorschlugen, dass auch Visumantragsteller geimpft werden müssten.

EU-Länder wie Spanien, Estland, Island und Belgien haben bereits angedeutet, dass sie offen für eine Form von Impfpässen sind und die Daten grenzüberschreitend austauschen wollen.

Dänemark kündigte kürzlich die Einführung eines „Covid-Passes“ an, der es den Geimpften ermöglichen soll, ohne Einschränkungen am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

Auch Polen hat Pläne zur Einführung von Impfpässen angekündigt, die denjenigen, die die COVID-Impfung erhalten haben, größere Freiheiten einräumen als denjenigen, die sie nicht erhalten haben.

Nach dem Austritt aus der EU wäre Großbritannien nicht Teil eines standardisierten europäischen Systems, hat aber jetzt bestätigt, dass es Impfpässe einführen wird, obwohl es dies zuvor bestritten hatte.

Kürzlich gab die Regierung im kanadischen Ontario zu, dass sie „Immunitätspässe“ in Verbindung mit Reisebeschränkungen und dem Zugang zu sozialen Einrichtungen für Ungeimpfte prüft.

Letzten Monat kündigte Israel an, dass Bürger, die den COVID-19-Impfstoff erhalten, „grüne Pässe“ erhalten werden, die es ihnen ermöglichen, Veranstaltungsorte zu besuchen und in Restaurants zu essen.

Eine ganze Reihe anderer Vertreter der Regierung und der Reisebranche in den USA, Großbritannien und darüber hinaus haben angedeutet, dass „COVID-Pässe“ kommen werden, damit „das Leben wieder normal wird“.

Darüber hinaus haben auch Hotels angedeutet, dass sie dies ebenfalls tun werden.

Auch die Versicherer haben angedeutet, dass sie sich einer Standardisierung von Impfpässen anschließen werden und möglicherweise einen Impfnachweis verlangen, bevor sie diejenigen versichern, die in den Urlaub fahren wollen.

Das internationale Travel and Health Insurance Journal berichtet: „Wenn die EU Reisende zur Impfung verpflichtet, könnten sich Reiseversicherer weigern, diejenigen zu versichern, die sich weigern, sich impfen zu lassen.“

Die EU-Nachrichten-Website Schengenvisainfo berichtete ebenfalls über den wahrscheinlichen Schritt der Versicherer und wies darauf hin, dass Impfverweigerer wahrscheinlich gezielt von den Vorschriften betroffen sein werden.

„Selbst wenn Impfverweigerer ein Schlupfloch in der Anforderung finden und es schaffen, in einen der Mitgliedsstaaten einzureisen, könnten Reiseversicherungsanbieter sich weigern, sie zu decken“, heißt es in dem Bericht.

Weiter heißt es: „Angesichts der vielen Fake News und Verschwörungstheorien, die seit Monaten über die Pandemie und die Impfung kursieren, wird die eigentliche Herausforderung für die EU nicht darin bestehen, die notwendigen Impfdosen zu beschaffen, sondern die Menschen zu überzeugen, sich impfen zu lassen.“

Der Bericht fügt hinzu, dass „Verschwörungstheoretiker, in Europa und weiter in der Welt, den Microsoft-Gründer Bill Gates, der als Befürworter von Impfungen bekannt ist, ins Visier genommen haben und behaupten, er sei für die Coronavirus-Pandemie verantwortlich.“

Zwar haben Umfragen ergeben, dass etwa die Hälfte der Menschen auf der Welt zum jetzigen Zeitpunkt nicht bereit ist, sich impfen zu lassen. Eine aktuelle Umfrage hat jedoch ergeben, dass 74 % der Amerikaner bereit sind, sich einen COVID-Impfpass ausstellen zu lassen, sollte dieser in den USA eingeführt werden.