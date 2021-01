Klage: Twitter weigerte sich, Kinderpornografie zu entfernen, weil es nicht „gegen die Richtlinien verstoße“.

Twitter weigerte sich, geteilte pornografische Bilder und Videos eines jugendlichen Opfers des Sexhandels zu entfernen, da eine Untersuchung „keinen Verstoß“ gegen die Unternehmensrichtlinien ergab „, behauptet eine Klage.

Die Bundesklage, die am Mittwoch von dem Opfer und ihrer Mutter im Northern District of California eingereicht wurde, behauptet, dass Twitter Geld mit den Videos verdient hat, die einen 13-jährigen Jungen bei sexuellen Handlungen zeigten und eine Form von Material über sexuellen Kindesmissbrauch oder Kinderpornografie darstellen, so die Klage.

Der Teenager, der jetzt 17 Jahre alt ist und in Florida lebt, identifiziert sich selbst nur als John Doe und war 13 oder 14 Jahre alt, als die Sexhändler, die sich als 16-jährige Klassenkameraden ausgaben, begannen, mit ihm bei Snapchat zu chatten, so die Klage.

Doe und die Menschenhändler tauschten angeblich Nacktfotos aus, bevor das Gespräch auf Erpressung hinauslief: Wenn der Teenager keine weiteren sexuell anschaulichen Fotos und Videos teilen würde, würde das explizite Material, das er bereits verschickt hatte, mit seinen „Eltern, seinem Trainer, seinem Pastor“ und anderen geteilt werden, heißt es in der Klage.

Doe, der unter Zwang handelte, fügte sich zunächst und schickte Videos von sich selbst, in denen er sexuelle Handlungen vollzog, und wurde auch aufgefordert, ein anderes Kind in seine Videos aufzunehmen, was er auch tat, heißt es in der Klage.

Schließlich blockierte Doe die Sextäter und sie hörten auf, ihn zu belästigen, aber irgendwann im Jahr 2019 erschienen die Videos auf Twitter unter zwei Konten, die dafür bekannt sind, Material über sexuellen Kindesmissbrauch zu teilen, so die Gerichtsdokumente.

Im Laufe des nächsten Monats wurden die Videos mindestens dreimal auf Twitter gemeldet, zuerst am 25. Dezember 2019, aber der Technologieriese unternahm nichts dagegen, bis ein Bundesbeamter der Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet wurde, so die Klage.

Doe erfuhr im Januar 2020 von den Tweets, weil seine Klassenkameraden sie weithin sehen konnte, wodurch er „grausamem Spott, Belästigung und Einschüchterung“ ausgesetzt war und „suizidgefährdet“ wurde.

Obwohl die Eltern von Doe die Schule kontaktierten und Anzeige bei der Polizei erstatteten, reichte er eine Beschwerde bei Twitter ein, in der er angab, dass es zwei Tweets gab, die Kinderpornografie von ihm selbst zeigten, und dass diese entfernt werden sollten, weil sie illegal, schädlich und ein Verstoß gegen die Richtlinien der Seite seien.

Ein Beamter ging dem nach und bat um eine Kopie von Does Ausweis, um zu beweisen, dass er es war, und nachdem der Teenager dem nachgekommen war, gab es eine Woche lang keine Reaktion, sagt die Familie.

Etwa zur gleichen Zeit reichte die Mutter von Doe zwei Beschwerden bei Twitter ein, in denen sie das gleiche Material meldete, und eine Woche lang erhielt sie ebenfalls keine Antwort, so die Klage.

Schließlich, am 28. Januar, antwortete Twitter auf Doe und sagte, sie würden das Material nicht zurückziehen, das bereits mehr als 167.000 Hits und 2.223 Retweets angesammelt hatte, laut der Klage.

„Vielen Dank, dass Sie uns kontaktiert haben. Wir haben den Inhalt überprüft und keinen Verstoß gegen unsere Richtlinien festgestellt, so dass zu diesem Zeitpunkt keine Maßnahmen ergriffen werden“, heißt es in der Antwort laut der Klage.

„Wenn Sie glauben, dass eine mögliche Urheberrechtsverletzung vorliegt, reichen Sie bitte einen neuen Bericht ein. Wenn der Inhalt auf einer Website eines Drittanbieters gehostet wird, sollten Sie sich an das Support-Team dieser Website wenden, um ihn zu melden. Ihre Sicherheit steht an erster Stelle. Wenn Sie sich in Gefahr befinden, empfehlen wir Ihnen, sich an die örtlichen Behörden zu wenden.

„Was soll das heißen, Sie sehen kein Problem? Wir sind beide zu diesem Zeitpunkt minderjährig und waren zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Videos minderjährig. Wir waren beide 13 Jahre alt. Wir wurden belästigt, schikaniert und mit diesen Videos bedroht, die nun ohne unsere Erlaubnis veröffentlicht werden. Wir haben diese Videos überhaupt nicht autorisiert und sie sollten entfernt werden“, schrieb der Teenager auf Twitter.

Er fügte sogar seine Fallnummer von einer örtlichen Strafverfolgungsbehörde bei, aber der Technologieriese ignorierte ihn angeblich immer noch und weigerte sich, etwas gegen das illegale Material zum sexuellen Missbrauch von Kindern zu unternehmen, während es immer mehr Zugriffe erhielt.

Zwei Tage später wurde Does Mutter durch einen gegenseitigen Kontakt mit einem Agenten des Department of Homeland Security verbunden, dem es gelang, die Videos am 30. Januar zu entfernen, wie es in der Klage heißt.

„Erst nach dieser Klage auf Entfernung eines Bundesagenten hat Twitter die Benutzerkonten, die den Inhalt verbreiteten, gesperrt“, heißt es in der Klage, die vom National Center on Sexual Exploitation und zwei Anwaltskanzleien eingereicht wurde.

„Dies steht in direktem Gegensatz zu dem, was ihre automatische Antwortnachricht und ihre Benutzervereinbarung besagt, dass sie zum Schutz von Kindern tun werden.

In der beunruhigenden Klage wird weiterhin behauptet, dass Twitter wissentlich Personen auf ihrer Plattform dulden, die sie zum Austausch von kinderpornografischem Material nutzen und davon profitieren, indem sie Werbung zwischen Tweets einfügen oder das Material anfordern.