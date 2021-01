Keynes‘ Taschenspielertricks: Vom Fabianischen Eugeniker zum Hohepriester der Weltregierung

Nach dem Krieg änderten die die Eugenik fördernden Organisationen und Think Tanks ihre Namen, während sie ihre Arbeit fortsetzten und sich in den 1960er Jahren in neue Formen wie die Umweltbewegung oder die transhumanistische Bewegung verwandelten, während selbst der Pharma-/Gesundheitssektor nicht unberührt blieb.

Unter der keynesianischen Übernahme von Bretton Woods wurden die transatlantischen Nationen zunehmend von aufgeblähten bürokratischen Systemen beherrscht, während Pläne für echte Entwicklung untergraben wurden, schreibt Matthew Ehret.

Es ist, als ob die Kampflinien des Bürgerkriegs zwischen Massen von Amerikanern gezogen wurden, die dazu gebracht wurden, entweder an einen falschen „Bottom-up“-Ansatz der Wirtschaft zu glauben, wie er von der Österreichischen Schule, vertreten durch Friedrich von Hayek, definiert wurde, oder an den „Top-down“-Ansatz von John Maynard Keynes. Ersterer opfert das allgemeine Wohlergehen der ganzen Nation um der Teile (d.h. der individuellen Freiheiten) willen, während letzterer die individuellen Freiheiten jedes Bürgers um des allgemeinen Wohlergehens willen opfert (oder zumindest um der Definition irgendeines Oligarchen davon, was das sein sollte).

In meinem letzten Artikel habe ich in groben Zügen eine Geschichte des amerikanischen Systems der politischen Ökonomie vorgestellt, wie es von Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Henry Clay, Henry Carey, Lincoln und McKinley vertreten wurde. Wir haben besprochen, wie es durch die Ermordung McKinleys 1901 entgleiste und erst 30 Jahre später mit Franklin Roosevelts Präsidentschaftssieg 1932 wiederbelebt wurde, der der Banker-Diktatur 1933 ein Ende setzte.

Schließlich haben wir kurz erkundet, wie und warum sowohl John Maynard Keynes als auch Friedrich von Hayek, deren Ideen die Polarisierung der USA heute so stark beeinflussen, nicht nur Franklin Delano Roosevelt (FDR) verachteten, sondern alles hassten, wofür die Republik stand.

In diesem zweiten Teil einer dreiteiligen Serie werden wir die menschenfeindlichen Ideen und die politischen Operationen beleuchten, die den Geist, das Leben und die Politik von Lord John Maynard Keynes (1883-1946) prägten.

Keynes der fabianische Eugeniker

Obwohl Keynes als das führende Licht des New Deal verkündet wird (und als solches von modernen „Green New Dealers“ und Great Reset-Technokraten verteidigt wird, die der Welt ein Top-Down-Regierungssystem aufzwingen wollen), ist es eine Tatsache, dass Keynes nicht nur Franklin Roosevelt verabscheute, sondern auch die Menschheit im Allgemeinen.

Dies wird deutlich in 1) seiner Hingabe zu den Theorien von Thomas Malthus, 2) seiner Förderung der Eugenik als Wissenschaft der Rassenreinigung und Bevölkerungskontrolle und 3) seiner allgemeinen Hingabe zur Weltregierung als führendes Mitglied der Fabian Society.

Seit seinen ersten Tagen in Cambridge, wo er schnell zu einem der auserwählten Cambridge Apostel aufstieg und unter anderem eine lebenslange Freundschaft mit Lord Bertrand Russell teilte, widmete sich Keynes dem Dienst am Imperium und wurde 1919 zum Ritter des Bath-Ordens und des Leopold-Ordens ernannt.

Sein frühes Buch über indische Währung und Finanzen aus dem Jahr 1911 (durchgeführt während seines fünfjährigen Streifzugs im Indian Office des Empire) ignorierte alle tatsächlichen politischen Gründe für die Hungersnöte, die Indien plagten, und argumentierte kaltschnäuzig für eine stärkere Integration des indischen Bankensystems in die Kontrollen der City of London, die Indiens Probleme irgendwie lösen würde. Die nachweisbare Realität war, dass die indischen Hungersnöte koordinierte Werkzeuge der Bevölkerungskontrolle durch die malthusianische Elite des britischen Establishments waren, die „Krieg, Hungersnot und Krankheit“ als die Geschenke der Natur an die Starken betrachteten, um die Schwachen zu beherrschen.

Während sein späteres Werk Consequences of the Peace von 1919 eine einigermaßen sympathische Warnung zu sein schien, dass die drakonischen Reparationen von Versailles unglaublichen Schaden anrichten und zu einem neuen Weltkrieg führen würden, zeigte Keynes in Wirklichkeit eine kalte Taschenspielertrickserei. Als Vertreter des britischen Finanzministeriums bei der Versailler Konferenz war Keynes nie ein Gegner des Faschismus: Er argumentierte lediglich, dass ein liberalerer Weg zum globalen Faschismus unter der Leitung der Bank of England eingerichtet werden könnte. Seine Opposition gegen den gewalttätigeren Ansatz, der von den konservativen Imperialisten unter der britischen Intelligenzia bevorzugt wurde, war jedoch eher formal als inhaltlich.

Keynes und seine Fabianer-Kollegen H.G. Wells, Bertrand Russell und G.B. Shaw bevorzugten das „langsame und stetige“ „lange Spiel“, das an den römischen Feldherrn Quintus Fabius Maximus erinnerte, der seine Feinde durch langsame Zermürbung bekämpfte, statt in einer umfassenden Konfrontation. Aufgrund der allgemeinen Unkenntnis der Öffentlichkeit über diese Strategie feiern wir diese Koryphäen der Fabian Society für ihren Pazifismus, obwohl sie in Wirklichkeit genauso rassistisch, faschistisch und eugenik-verliebt waren wie ihre kurzsichtigeren, hartgesottenen Gegenstücke Sir Oswald Mosley, Lord Alfred Milner und sogar Winston Churchill.

Wo die wirkliche Lösung für das hyperinflationäre Gelddrucken und den wirtschaftlichen industriellen Stillstand Deutschlands während der Nachkriegsjahre im deutsch-russischen Rapallo-Abkommen zu finden war (das mit der Ermordung des amerikanischen System-Außenministers Walter Rathenau zerstört wurde), forderten Keynes und seinesgleichen lediglich die wirtschaftliche Integration des deutschen Banken- und Militärsystems unter der Kontrolle der Bank of England / des Völkerbundes.

Malthus, Eugenik und Keynes

Zwei Theorien, die das britische Empire als Reaktion auf das Wachstum des amerikanischen Systems zunächst in den USA und später international vorantrieb, waren die von Thomas Malthus und von Francis Galton, einem Cousin von Charles Darwin, der 1883 den Begriff „Eugenik“ prägte. Diese Schwesterkonzepte dienten der herrschenden Elite bei ihrer verzweifelten Reorganisation im späten 19. Jahrhundert als nichts weniger als religiöse Gebote.

Man muss sich vor Augen halten, dass das britische Empire zu dieser Zeit schwach und unfähig war, die elektrische Ausbreitung der Win-Win-Kooperation zu stoppen, als das amerikanische System um die Welt geschleudert wurde und den Fortschritt und die Vollspektrumsökonomie in seinem Kielwasser mitbrachte. Eine der führenden Stimmen des Amerikanischen Systems war 1890 der erste Gouverneur von Colorado, William Gilpin, der in seinem Werk „The Cosmopolitan Railway“ eine praktische Vision für eine durch Eisenbahn, Entwicklung und Nationalbank vereinte Welt entwarf [siehe Karte].

Dennoch war das Kaiserreich entschlossen, der Ausbreitung des amerikanischen Systems ein Ende zu setzen.

Eine neue Art von Denkfabriken wurde gegründet, um die große Strategie des Empire angesichts des Wachstums unabhängiger souveräner Nationen zu gestalten: T.H. Huxleys X-Club (ca. 1865), die Fabian Society (ca. 1884) und die Roundtable Group (ca. 1902). Während Huxleys X-Club mit Cambridge und die Roundtable Group/Rhodes Trust mit Oxford zusammenarbeiteten, schuf die Fabian Society eine neue Schule, die London School of Economics. Alle drei arbeiteten als eine Einheit zusammen.

Thomas Malthus (ein Ökonom der Britischen Ostindien-Kompanie) definierte seinen misanthropischen Glauben an die Überbevölkerung in seinem berühmten „Essay on Population“ aus dem Jahr 1799:

„Die Macht der Bevölkerung ist der Macht auf der Erde so überlegen, für den Menschen Lebensunterhalt zu schaffen, dass der vorzeitige Tod in irgendeiner Form die Menschheit besuchen muss.“

Wie könnte diese Krise vermieden werden? Malthus beantwortet sie, wie es nur ein gläubiger Imperialist könnte:

„Wir sollten die Operationen der Natur bei der Erzeugung dieser Sterblichkeit erleichtern, anstatt uns töricht und vergeblich zu bemühen, sie zu behindern; und wenn wir die zu häufige Heimsuchung durch die schreckliche Form der Hungersnot fürchten, sollten wir eifrig die anderen Formen der Zerstörung fördern, die wir der Natur aufzwingen. In unseren Städten sollten wir die Straßen enger machen, mehr Menschen in die Häuser drängen und der Rückkehr der Pest den Hof machen.“

Darwin selbst gab in seiner Autobiographie zu, dass seine Evolutionstheorie erst nach seiner Lektüre von Malthus‘ Essay on Population im Jahr 1838 entstand, in dem er „endlich eine Theorie bekam, nach der er arbeiten konnte“.

Der Darwinismus ist also in Wirklichkeit eine Ausweitung der hobbesschen Gesellschaftstheorien von Malthus auf die gesamte lebende Natur: ein bloßer Kampf ums Überleben in einem Universum der Entropie und des abnehmenden Ertrags. Nachdem eine malthusianische Version der Biologie geschaffen wurde, wurden Darwins Theorien wiederum auf die menschliche Gesellschaft als imperiales Werkzeug zur Bevölkerungskontrolle in Form von Galtons Eugenik angewandt und gaben so den gleichen alten bösen Praktiken des Imperiums, des Krieges und der Sklaverei eine „wissenschaftliche Bestätigung“.

Obwohl einige Apologeten Keynes als Anti-Malthusianer betrachteten – aufgrund seiner Theorie, dass die Überbevölkerung überwunden werden könnte, indem man Ausgaben statt Ersparnisse fördert, was wiederum irgendwie Märkte und damit neue Fabriken und mehr Wachstum schaffen würde – war die Realität das Gegenteil. Keynes sprach nicht nur zeitlebens überschwänglich von Malthus als einem der größten Denker aller Zeiten, sondern plagiierte sogar viele von Malthus‘ eigenen Theorien, zum Beispiel die des „Nachfragemangels, der zu Arbeitslosigkeit und Rezession führt“, die er 1930 in seiner Abhandlung über Geld darlegte. In seinem Essay über Malthus von 1933 schrieb Keynes:

„Betrachten wir Malthus heute als den ersten der Cambridge-Ökonomen – vor allem als einen großen Pionier der Anwendung eines Rahmens des formalen Denkens auf die komplexe Verwirrung der Welt der täglichen Ereignisse. Malthus näherte sich den zentralen Problemen der Wirtschaftstheorie auf dem besten aller Wege.“

In seinem Vortrag „Bevölkerung“ vom 2. Mai 1914 argumentierte Keynes, dass die Regierung „Gesetze und Bräuche bewusst so gestalten sollte, dass sie die Bevölkerungsdichte herbeiführen, die es geben sollte“, und dass „es mehr Glück in der Welt geben würde, wenn die Bevölkerung der Welt verringert würde.“

Mit den Worten, dass „Indien, Ägypten und China ernsthaft überbevölkert sind“, befürwortete Keynes die Anwendung von Gewalt, um die „überlegenen weißen Rassen“ in diesem Überlebenskampf zu verteidigen, wobei der Pazifist sagte: „Fast jede Maßnahme scheint mir gerechtfertigt zu sein, um unseren Lebensstandard vor der Schädigung durch die produktiveren Rassen zu schützen. Eine bestimmte Parzellierung der Welt kann durchaus notwendig werden; und ich nehme an, dass dies nicht unwahrscheinlich Rassenkriege provozieren kann. Auf jeden Fall werden solche Kriege um ein wesentliches Thema gehen.“

Als amtierender Vorsitzender der Neo-Malthusianischen Liga erklärte Keynes 1927: „Wir von dieser Gesellschaft sind Neo-Malthusianer … Ich glaube, dass für die Zukunft das Problem der Bevölkerung in dem viel größeren Problem der Vererbung und Eugenik auftauchen wird. Die Qualität muss zur Hauptbeschäftigung werden.“

1946 schrieb Keynes, der immer noch Mitglied der britischen Eugenics Society war (nachdem er von 1936-1944 als Vizepräsident gedient hatte), in The Eugenics Review: „Galtons exzentrischer, skeptischer, beobachtender, blitzender, kavallerieführender Verstandestypus führte ihn schließlich dazu, der Begründer des wichtigsten, bedeutendsten und, wie ich hinzufügen möchte, genuinsten Zweiges der Soziologie zu werden, der existiert, nämlich der Eugenik.“

Dies war kein Theoretisieren im Elfenbeinturm, sondern Konzepte mit sehr realer Bedeutung.

Im Jahr 1937 wurde Keynes‘ Allgemeine Theorie der Beschäftigung in Nazi-Deutschland veröffentlicht. Wenn jemand die Idee verteidigen will, dass der Ökonom irgendwie ein antifaschistischer Verteidiger „liberaler Werte“ war, dann soll er seine eigenen Worte im Vorwort lesen und dann entweder „liberale Werte“ oder seine naive Vorstellung von Keynes neu definieren:

„Ich kann vielleicht erwarten, weniger Widerstand unter den deutschen Lesern als unter den englischen zu finden, wenn ich ihnen eine Theorie der Beschäftigung und der Produktion als Ganzes vorstelle…Die Theorie der Produktion als Ganzes, die das Ziel dieses Buches ist, kann viel besser an die Bedingungen eines totalitären Staates angepasst werden, als die Theorie der Produktion und Verteilung des Reichtums unter den Bedingungen des freien Wettbewerbs.“

Hitler selbst war nicht nur ein überzeugter Eugeniker (dessen Rassenreinigungspolitik durch die Finanzierung der Rockefeller- und Carnegie-Stiftungen sowie des britischen Establishments zustande kam), sondern auch ein überzeugter Malthusianer:

„Es wird sicherlich der Tag kommen, an dem die gesamte Menschheit gezwungen sein wird, die Vermehrung der menschlichen Spezies einzudämmen, weil es keine Möglichkeit mehr geben wird, die Produktivität des Bodens an die ständige Zunahme der Bevölkerung anzupassen.“

Keynes war zu dieser Zeit extrem frustriert, dass das absichtsgesteuerte System der politischen Ökonomie, das den New Deal unter der Führung von FDR definierte, seine Theorien über Beschäftigung, Nachfrage und Inflation nicht aufnahm. Gegen Ende des Krieges jedoch drangen viele dem Council on Foreign Relation (CFR) angehörende Agenten, die den Keynesianismus propagierten, erfolgreich in alle Zweige der US-Bürokratie ein und drangen bis in die höchsten Ebenen des Außenministeriums und des Finanzministeriums vor. An einem Punkt im Jahr 1943 kommentierte Franklin Roosevelt sein Verständnis für diese britische Deep State Operation, als er seinem Sohn Elliot sagte:

„Wissen Sie, eine ganze Reihe von Malen haben die Männer im Außenministerium versucht, Nachrichten an mich zu verbergen, sie zu verzögern, sie irgendwie aufzuhalten, nur weil einige dieser Karrierediplomaten dort drüben nicht mit dem übereinstimmen, was sie wissen, was ich denke. Sie sollten für Winston arbeiten. In der Tat arbeiten sie [für Churchill] die meiste Zeit über. Denken Sie an sie: Einige von ihnen sind überzeugt, dass der Weg für Amerikas Außenpolitik darin besteht, herauszufinden, was die Briten tun, und das dann zu kopieren!“ Mir wurde gesagt… vor sechs Jahren, ich solle das Außenministerium ausmisten. Es ist wie das britische Außenministerium….“

Der Kampf um Bretton Woods

Während der Bretton Woods-Konferenz (1.-20. Juli 1944) stellten sich die beiden gegensätzlichen Paradigmen einerseits das amerikanische System des Antikolonialismus und andererseits das. Das britische System des Nullsummen-Malthusianismus zog in den Krieg.

Dieser Krieg nahm die Form der Kämpfe an, die von FDRs vertrauenswürdigem Mitarbeiter Henry Dexter White gegen John Maynard Keynes in Bretton Woods geführt wurden, wo 730 Delegierte, die 44 Nationen repräsentierten, zusammenkamen, um die Bedingungen der Nachkriegsordnung festzulegen.

Obwohl diese Konferenz bekanntlich mit der Gründung der Weltbank, des Internationalen Währungsfonds und des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) in Verbindung gebracht wird, wurde fälschlicherweise angenommen, dass sie eine Schöpfung von Keynes sei. Keynes‘ Rolle als Repräsentant des Britischen Empire war, ähnlich wie seine frühere Rolle in Versailles 1919, von der Absicht geprägt, um jeden Preis die Bedingungen einer post-nationalstaatlichen Weltordnung im Auftrag der City of London zu gestalten. Wie Bertrand Russell und andere Cambridge-Apostel vor und nach ihm war Keynes im sophistischen Einsatz von Statistiken und mathematischer Logik geschult, um die imperiale Vergewaltigung der Zielländer zu decken.

Wo Dexter White und Franklin Roosevelt ein durch den US-Dollar gestütztes Nachkriegssystem fester Wechselkurse forderten (um die Spekulation mit Rohstoffen als Mittel des Wirtschaftskriegs zu unterbinden), war dies keine Idee, die auf Imperialismus beruhte, wie FDRs aufgezeichnete Kämpfe mit Churchill bezeugen. Anders als der harte vs. weiche Imperialismus von Churchill und Keynes, sahen FDR und seine Verbündeten eher ein Nachkriegssystem, das durch die Freundschaft zwischen den USA, China und Russland definiert war, und die Internationalisierung des New Deal, der einen Win-Win-Ansatz in der Außenpolitik verfolgte.

In Bretton Woods trafen Dexter White und Henry Morganthau Vereinbarungen über umfangreiche Technologietransfers zur Unterstützung der Industrialisierung Südamerikas. Gleichzeitig wurden von Delegationen aus Indien, Osteuropa und China groß angelegte Programme nach dem Vorbild des New Deal vorgestellt. Es ist bemerkenswert, dass die chinesische Delegation Infrastrukturpläne vorstellte, die zuerst von Sun Yat-sen in seinem Werk „International Development of China“ von 1920 entworfen worden waren und die sowohl Mao als auch Zhou Enlai zusammen mit Chiang Kai-Shek von der Kuomintang unterstützten! Wären diese Pläne nicht sabotiert worden, ist es erstaunlich, welche Art von Fortschritt sich für die Chinesen 70 Jahre bevor irgendjemand von der „Belt and Road Initiative“ hörte, eröffnet hätte.

Zu diesem frühen Zeitpunkt war Russland noch froh, ein Gründungsmitglied des IWF und der Weltbank zu sein, die als billige Kreditmechanismen für langfristige, zinsgünstige, hochtechnologische globale Entwicklung dienen sollten.

Zur Unterstützung von FDRs Nachkriegssystem der gegenseitigen Interessen erklärte Stalin: „Können wir darauf zählen, dass die Aktivitäten dieser internationalen Organisation ausreichend effektiv sind? Sie werden wirksam sein, wenn die Großmächte, die die Hauptlast des Krieges gegen Hitlerdeutschland getragen haben, weiterhin im Geiste der Einmütigkeit und Harmonie handeln. Sie werden nicht wirksam sein, wenn diese wesentliche Bedingung verletzt wird“.

Im Gegensatz zu diesem antiimperialen Win-Win-System, das von Dexter White und FDR verteidigt wurde, forderte Keynes eine Diktatur der Banker mit einer neuen supranationalen Währung, die von der Bank of England kontrolliert wurde, genannt Bancor, sowie eine internationale Verrechnungsstelle. Der Bancor wurde später in modifizierter Form wiederbelebt, als die Sonderziehungsrechte (SZR) eingeführt wurden, die die Welt näher an die Art von grüner synthetischer Hegemonialwährung heranbrachten, die jetzt von Leuten wie Mark Carney, Klaus Schwab und George Soros unter dem Schleier eines Great Reset und des Central Bankers Climate Compact gefördert wird.

Ähnlich wie der frühere Entwurf des Völkerbundes für eine Weltregierung beinhalteten die Argumente von Keynes die virtuelle Kastration der Nationalstaaten und verhinderten deren Beteiligung an ihrer eigenen Wirtschaftsplanung. Diese Argumente verlangten auch, dass die USA die Legitimität des britischen Empire in der Nachkriegszeit voll anerkennen sollten (was Dexter White und Morgenthau ablehnten). Nach Keynes‘ Ansicht sollten die Nationalstaaten ihre souveräne Finanzkontrolle an malthusianische Technokraten abgeben, die die Hebel der Produktion und des Konsums über ein System global miteinander verbundener Zentralbanken steuern.

Keynes‘ Modell der Regierungsführung würde sicherstellen, dass die Art von INTENTION-getriebenen Großprojekten, die den Kolonialismus endlich beenden könnten, nicht das Licht der Welt erblicken würden.

Die keynesianische Welt, die über den Leichen von FDRs entstanden ist

Unter der keynesianischen Übernahme von Bretton Woods, die während der von Truman und Churchill geschaffenen anglo-amerikanischen Sonderbeziehung entstand, wurden die transatlantischen Nationen zunehmend von aufgeblähten bürokratischen Systemen beherrscht, während Pläne für eine echte Entwicklung untergraben wurden. Mit Roosevelts Tod 1945, Harry Hopkins‘ Tod 1946, Dexter Whites Tod 1948 und der Sabotage von Henry Wallaces Bemühungen um das Präsidentenamt 1948 war der letzte ernsthafte Widerstand gegen die Rückeroberung der USA durch Großbritannien niedergeschlagen.

Nach dem Krieg änderten die die Eugenik fördernden Organisationen und Think Tanks ihre Namen, während sie ihre Arbeit fortsetzten und sich in den 1960er Jahren in neue Formen wie die Umweltbewegung oder die transhumanistische Bewegung verwandelten, während selbst der Pharma-/Gesundheitssektor nicht unberührt blieb.

Im nächsten Kapitel werden wir diese kurze Serie abschließen, indem wir die Figur von Friedrich von Hayek und die Österreichische Schule der Ökonomie betrachten, die mit dem Zusammenbruch des keynesianischen Bretton Woods 1971 und dem Aufstieg der „Konservativen Revolution“ aufkam.