Kann China eine weltweite wirtschaftliche Erholung anführen?

F. William Engdahl

Anfang Dezember erklärte Chinas Xi Jinping offiziell, dass China die Armut vollständig beseitigt habe, was Teil seines Prioritätenprogramms sei. Westliche Finanzexperten lobten die bemerkenswerte wirtschaftliche Erholung Chinas nach den strengen Abriegelungen vor einem Jahr zur Bekämpfung des Coronavirus. Vorhersagen, dass China wieder einmal, wie 2008, den Rest der Welt, insbesondere die EU und Nordamerika, aus der tiefen Rezession herausführen würde, sind üblich. Doch hinter den offiziellen Verlautbarungen aus Peking gibt es Hinweise darauf, dass Chinas jahrzehntelanger Wirtschaftsboom in tiefe Probleme gerät, weit tiefer als offiziell zugegeben. Wenn das stimmt, könnten die Folgen für den Rest der Welt wie auch für China schwerwiegend sein.

Eliminieren per Definition?

Am 1. Dezember 2020 verkündete der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), Xi Jinping, dass China das Ziel, „die absolute Armut auszurotten“ und eine „mäßig wohlhabende Gesellschaft“ zu werden, noch vor Ende 2020 erreicht habe. Auf dem G20-Gipfel im November in Riad brüstete sich Xi damit, dass dies zehn Jahre vor der von der 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen gesetzten Frist liege. Doch wie selbst chinesische Analysten anmerken, gibt es große Fragen zu dieser Leistung.

Ein verbindliches Ziel, die absolute Armut bis Ende 2020 zu beseitigen, wurde am 23. November 2016 in Chinas 13. Fünfjahresplan (2016-2020) aufgenommen. Nun wird das Ziel eindrucksvoll als gewonnen erklärt, und das gerade noch rechtzeitig.

Doch bei näherer Betrachtung ist es nicht so beeindruckend. Der Großteil der chinesischen Armutsbevölkerung sind ländliche Migranten, die in der Subsistenzlandwirtschaft oder auf andere Weise in den zentralen und westlichen Teilen Chinas leben, weit entfernt von den wohlhabenden Küstenprovinzen. Einem Bericht des Nationalen Statistikbüros Chinas von 2016 zufolge lag die Armutsrate 2015 in den hochentwickelten und weitgehend urbanisierten östlichen Provinzen Chinas bei 1,8 Prozent, in Zentralchina bei 6,2 Prozent und in Westchina bei 10 Prozent.

China verwendet jedoch nicht den Standard der Weltbank, der Armut in einem Land mit oberem bis mittlerem Einkommen definiert, nämlich ein tägliches Einkommen von 5,50 US-Dollar pro Kopf. Es verwendet etwa 1,90 Dollar pro Tag, den Wert für die ärmsten Länder der Welt. Zweitens spricht sie nur von ländlicher Armut und ignoriert einen signifikanten städtischen Armutsquotienten. Würde China die Armutsdefinition der Weltbank verwenden, hätte China statt 1,7% Armut 17% Armut, eine signifikante Zahl. Angesichts der wirtschaftlichen Auswirkungen der weltweiten Coronavirus-Sperren im Jahr 2020 ist die Armutszahl heute vermutlich höher, aber nicht angegeben.

Tatsächlich gab der chinesische Premier Li Keqiang im Mai auf einer Pressekonferenz eine ernüchternde Statistik bekannt. Er gab bekannt, dass rund 600 Millionen Chinesen, also fast die Hälfte der Bevölkerung, im Jahr 2019 mit einem Monatseinkommen von 1.000 Yuan (150 US-Dollar) oder weniger auskommen müssen. Doch in den vergangenen zwei Jahren lag die Inflation für alles, von Grundnahrungsmitteln bis zu Haushaltsgeräten, oft im zweistelligen Bereich. Das alles macht die nächste wirtschaftliche Priorität der KPCh zu einer Fata Morgana.

Stimulierung des Inlandsverbrauchs

Der wahre Zustand der Armut und des realen Haushaltseinkommens ist jetzt entscheidend, da die KPCh erklärt hat, dass sie sich auf den Binnenkonsum konzentrieren wird, um den Verlust der Exporteinnahmen in der COVID-Ära zu überwinden, eine Verschiebung, die als „duale Kreislaufwirtschaft“ bezeichnet wird – Exporte ausweiten und auch den Binnenkonsum ausweiten. Wie wird China Bürger mit weniger als 150 Dollar im Monat stimulieren, um die chinesische Wirtschaft anzukurbeln? Auf der gleichen Pressekonferenz im Mai letzten Jahres, die vom Staatsfernsehen übertragen wurde, erklärte Li Keqiang: „Man kann mit dem Geld nicht einmal seine Miete bezahlen, wenn man in einer großen Stadt lebt, geschweige denn es ausgeben, um sein Leben zu verbessern oder diese Exportprodukte zu kaufen, um den Herstellern zu helfen.“

Das weitere Problem ist, dass die große, junge neue Mittelschicht in den neu gebauten Megastädten wie Kunming, Xi’an, Chengdu, Shanghai oder zahllosen anderen mit modernen Wolkenkratzerwohnungen bereits mit Schulden vom ersten Autokauf und dem anschließenden Kauf einer Wohnung inmitten steigender Immobilienpreise belastet ist. Jetzt zeigen sich die ersten Anzeichen für eine Verschuldung der Verbraucher. Nicht nur die Amerikaner sind bis zum Anschlag verschuldet.

Wachsende Schuldenkrise

Als die globale Finanzkrise im September 2008 ausbrach, ausgelöst durch den Konkurs von Lehman Bros., implementierte Chinas Wen Jaibao ein schwindelerregendes Konjunkturprogramm in Höhe von 4 Billionen Dollar, um die Wirtschaft des Landes einigermaßen stabil zu halten, während der Welthandel kurzzeitig zusammenbrach. Etwa die Hälfte der 4 Billionen Dollar wurde den lokalen Regierungen überlassen, um das Kapital zu beschaffen, in der Regel über zweckgebundene Infrastrukturanleihen oder Kredite bei lokalen Staatsunternehmen. Das war der Beginn des Schuldenaufbaus, der heute zu lokalen Regierungskrisen und dem Zusammenbruch zahlreicher kleinerer Banken in den letzten zwei Jahren führt, lange vor der Corona-Krise und den US-Handelssanktionen.

Um ihre lokalen Wirtschaftsziele nach 2008 zu halten, haben sich die Parteifunktionäre der Provinzen auf das sogenannte Schattenbankwesen eingelassen, das nicht deklariert, nicht garantiert und von Peking nicht reguliert wird. Es war ein kurzfristiger Weg, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, was auf Kosten einer riesigen Anhäufung von kommunalen oder provinziellen Schulden geschah, von denen ein Großteil gegenüber Peking angeblich nicht deklariert wurde. Diese versteckte lokale Verschuldung ist in unbekannten Dimensionen gewachsen. Diese so genannten Local Government Finance Vehicles (LGFVs) Schulden begannen bis 2020 in erheblichem Umfang fällig zu werden, aber vielen lokalen Regierungen fehlten die Mittel, um die Anleihen zurückzuzahlen oder zu verlängern. Es gibt offiziell geschätzte 25,8 Billionen Dollar an zentralstaatlich garantierten Schulden. Davon betragen die Schulden der staatseigenen Unternehmen wie ChemChina oder Sinopec 15 Billionen Dollar oder 95 Billionen Renminbi. Dann gibt es noch die Schulden der lokalen Abteilungen der Kommunistischen Partei Chinas, weitere 6,3 Billionen Dollar an erklärten Schulden. All diese schwindelerregende Menge an Schulden ist bekannt und de facto staatlich garantiert.

Das Problem kommt mit den lokalen „nicht deklarierten“ Schulden. Hier kennt niemand die Wahrheit, da lokale Beamte sich entschieden haben, sie zu verstecken, um ihre Regionen am Wachsen zu halten und möglicherweise ihre Karriere innerhalb der KPCh voranzutreiben, indem sie wirtschaftlichen Erfolg zeigen. Laut Liu Shijin, dem stellvertretenden Direktor des Wirtschaftskomitees der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes: „Von den untersuchten Orten sind es mindestens nicht weniger als die ‚deklarierten Schulden‘, und einige von ihnen sind dreimal so hoch.“ Das würde eine zusätzliche versteckte lokale Schuldenlast zwischen 6,3 Billionen Dollar und 18,9 Billionen Dollar bedeuten.

Das ist eine riesige Schulden-Zeitbombe. Es erklärt, warum die chinesische Zentralbank und der Pekinger Staatsrat seit 2014 versuchen, die lokale Schuldenbombe zu entschärfen. In dem Bemühen, die Ausgabe lokaler versteckter Schulden unter Kontrolle zu bringen, veröffentlichte das Pekinger Finanzministerium am 9. Dezember 2020 „Maßnahmen für die Verwaltung der Ausgabe von Anleihen der lokalen Regierung.“ Darin wird versucht, die Ausgabe von lokalen Schulden zu lösen, indem die Haftung und die Ausgabe von Schulden ab dem 1. Januar an die lokale Regierung übergeben werden. Die Ausgabe und Rückzahlung von Kommunalobligationen soll von den Finanzabteilungen der Kommunalverwaltungen abgewickelt werden. Laut dem offiziellen Xinhua.net soll die lokale Abteilung für öffentliche Finanzen die Schuldentilgungshaftung effektiv erfüllen, das Kapital und die Zinsen der Anleihen pünktlich zahlen und den Ruf der Regierung aufrechterhalten.“ Das heißt, es ist jetzt Ihr lokales Problem.

Dies ist eine große Veränderung. Früher wurden Kommunalanleihen vom Pekinger Finanzministerium für die Lokalregierung ausgegeben, und das Geld wurde an die Lokalregierung zurückgeliehen. Wenn eine lokale Regierung vom Ausfall bedroht war, sprang die Zentralregierung ein. Diese neue Regel ist ein klarer Versuch, nachdem die Zentralbehörden um Xi Jinping sechs Jahre lang die Ernsthaftigkeit des Problems der versteckten Schulden auf lokaler Ebene erkannt haben, die Ausgabe von versteckten Schulden zu stoppen. Das Problem ist, dass, da niemand weiß, in welchem Umfang und in welcher Höhe bisher mit den versteckten Schulden gebaut wurde, dieser Schritt leicht zu großflächigen kommunalen Zahlungsausfällen führen könnte, die wiederum eine systemische Schuldenkrise auslösen könnten.

Wie will Peking in diesem Zusammenhang sein zentrales Ziel erreichen, den Konsum vor allem in den ärmeren Regionen und Provinzen anzukurbeln?

Große Arbeitslosigkeit

Die wahre Zahl der Arbeitslosen ist ein zusätzliches Problem. Arbeitslose können keine Kredite aufnehmen, um Wohnungen oder neue Autos zu kaufen. Die Zentralregierung meldet eine offizielle Arbeitslosenquote im einstelligen Bereich, zwischen 6% und 7%, beneidenswert im Vergleich zu vielen OECD-Ländern. In einer kuriosen Anomalie definiert das chinesische Statistikamt „arbeitslos“ jedoch ausschließlich als städtische Arbeitslose. Pekings Daten beinhalten nicht die Menschen in ländlichen Gemeinden oder eine große Anzahl der 290 Millionen Wanderarbeiter, die im Baugewerbe, in der Produktion und in anderen schlecht bezahlten Jobs arbeiten. Laut einer Studie von Zhang Bin, einem Wirtschaftswissenschaftler an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, einem Think Tank der Regierung, könnten Ende März 2020 bis zu 80 Millionen Menschen ohne Arbeit sein, was etwa 10 bis 13% der Erwerbsbevölkerung entspricht, wobei einige private Wirtschaftswissenschaftler schätzen, dass es sogar 20% sein könnten.

Bei einer bereits ernsthaft hohen Arbeitslosigkeit und einem Kreditsystem, das de facto eine Deflation erzwingt, ist es schwierig zu sehen, wie China im Jahr 2021 Xis Doppelkreislauf zur Ankurbelung des Binnenkonsums und des Exportwachstums über die Seidenstraße umsetzen kann. Dies geschieht vor dem Hintergrund der am schnellsten alternden Bevölkerung der Welt, die 2018 zum ersten Mal seit Maos „Großem Sprung nach vorn“ in den 1960er Jahren einen Rückgang der Gesamtbevölkerung verzeichnete.

Die globalen Folgen einer chinesischen Wirtschaft, die in einen anhaltenden Abschwung gerät, und einer gleichzeitigen Schuldenkrise werden schwerwiegende Konsequenzen für die Weltwirtschaft haben. Auch die pandemischen Schließungen in der EU und den USA werden Chinas riesige Exportwirtschaft treffen. Schon jetzt gibt es Anzeichen dafür, dass Chinas Fähigkeit, neue Exportmärkte über seine Belt and Road Initiative, die Neue Wirtschaftliche Seidenstraße, zu erschließen, ernsthaft beeinträchtigt wird. Die Londoner Financial Times vom 8. Dezember berichtete über eine Studie von Forschern der Boston University, die zu dem Schluss kommt, dass die Kommunistische Partei Chinas die Auslandskredite der beiden größten Staatsbanken lange vor der Corona-Krise deutlich reduziert hat. Sie stellen fest, dass die gesamten Überseekredite der China Development Bank und der Export-Import Bank of China im Jahr 2019 4 Mrd. $ betrugen, weit weniger als die Rekordhöhe von 75 Mrd. $ im Jahr 2016. Die beiden Banken haben zwischen 2008 und 2019 462 Mrd. $ verliehen, viel für Seidenstraßenprojekte im Ausland.

Mit Dutzenden von Milliarden an vergangenen Krediten an finanzschwache Staaten wie Pakistan, Äthiopien und Venezuela, die nun kurz vor der Zahlungsunfähigkeit stehen oder neu verhandelt werden, ist es eine ernste Frage, ob die neuen Märkte, die Peking durch die Seidenstraße zu gewinnen hoffte, stattdessen zu einem Schuldenalbatross für den Staat werden, zu einer Zeit, in der er mit einer ernsten internen Schuldenkrise konfrontiert ist. Einen chinesischen Wirtschaftskollaps oder gar eine ernsthafte Rezession kann die Welt zu diesem Zeitpunkt nicht gebrauchen.

F. William Engdahl ist strategischer Risikoberater und Dozent, er hat einen Abschluss in Politik von der Princeton University und ist ein Bestseller-Autor über Öl und Geopolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“