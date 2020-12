Kanadisches Gesundheitsministerium: Impfverweigerer werden Probleme haben sich in die Gesellschaft wieder einzugliedern

Auf die Frage von Reportern, wie die Regierung beabsichtigt, die Menschen davon zu überzeugen, den Impfstoff ein zu nehmen, warnte Gesundheitsministerin Christine Elliott, dass diejenigen, die den Impfstoff ablehnen, Schwierigkeiten bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft haben werden.

„Das ist ihre Entscheidung, dies wird keine Pflichtkampagne sein. Sie wird freiwillig sein“, sagte Elliot, fügte aber hinzu: „Es kann einige Einschränkungen geben, die Menschen, die keinen Impfstoff haben, auf Reisen, um ins Theater und an andere Orte gehen zu können, auferlegt werden können.

Auf die Frage eines anderen Reporters, ob die Regierung „Immunitätspässe“ oder den Nachweis von Impfpässen einführen werde, sagte Elliot: „Ja, denn das wird für Menschen, die zu Reisezwecken, vielleicht zu Arbeitszwecken, für Theater- oder Kinobesuche oder an anderen Orten, an denen die Menschen in engerem physischen Kontakt miteinander stehen, wirklich wichtig sein.

Proof of vaccination will be "essential for people to have" – Health Minister, Christine Elliott pic.twitter.com/F40QhdwynM

Anknüpfend an Elliots Bemerkungen sprach The Toronto Sun mit ihrem Pressesekretär, der bestätigte, dass die Regierung mehrere Optionen für die „Verfolgung und Überwachung“ von Impfstoffen prüft.

„Dazu gehört die Entwicklung technischer Lösungen, aber auch die Bereitstellung alternativer Optionen, um einen gerechten Zugang zu einem möglichen ‚Immunitätspass‘ zu gewährleisten“, sagte Alexandra Hilkene.

Sun-Reporter Brian Lilley bemerkt: „Dieser Satz wird die Alarmglocken läuten lassen, und das sollte er auch, nicht nur für Impfgegner, sondern für jeden, der über die Rechte der Charta besorgt ist und von Regierungen mit Füßen getreten wird.

1/Ontario Health Minister @celliottability: “If people choose not to get the vaccine they may not be able to do certain things, but that will be their choice”@fordnation govt is HIGHLY unethical/unlawful—violating Nuremberg Code in UN’s international lawpic.twitter.com/K1F1hZzJMs