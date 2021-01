Kanadischer Experte: Die Schäden durch das „Einsperren“ sind 10 Mal höher als der Nutzen

Dr. Ari Joffe ist Spezialist für pädiatrische Infektionskrankheiten am Stollery Children’s Hospital in Edmonton und klinischer Professor in der Abteilung für Kinderheilkunde an der University of Alberta. Er hat eine Arbeit mit dem Titel „COVID-19: Rethinking the Lockdown Groupthink“ verfasst, in dem er feststellt, dass die Schäden von Lockdowns 10 Mal größer sind als ihr Nutzen.

Das folgende ist ein Austausch zwischen Joffe und Anthony Furey.

Sie waren anfangs ein starker Befürworter von Lockdowns, haben aber inzwischen Ihre Meinung geändert. Warum ist das so?

Es gibt ein paar Gründe, warum ich anfangs Lockdowns unterstützt habe.

Zunächst gingen die ersten Daten fälschlicherweise davon aus, dass die Infektionssterblichkeitsrate bis zu 2-3 % beträgt, dass über 80 % der Bevölkerung infiziert werden und dass die Modellierung nahelegt, dass wiederholte Abriegelungen notwendig sind. Neuere Daten zeigten jedoch, dass die mediane Infektionssterblichkeitsrate bei 0,23 % liegt, dass die mediane Infektionssterblichkeitsrate bei Menschen unter 70 Jahren 0,05 % beträgt und dass die Hochrisikogruppe ältere Menschen sind, insbesondere solche mit schweren Komorbiditäten. Darüber hinaus ist es wahrscheinlich, dass in den meisten Situationen nur 20-40 % der Bevölkerung infiziert werden, bevor die laufende Übertragung begrenzt wird (d. h. Herdenimmunität).

Zweitens bin ich ein Arzt für Infektionskrankheiten und Intensivmedizin und bin nicht dafür ausgebildet, politische Entscheidungen zu treffen. Ich habe nur die direkten Auswirkungen von COVID-19 betrachtet und mein Wissen darüber, wie man diese direkten Auswirkungen verhindern kann. Ich habe die immensen Auswirkungen der Reaktion auf COVID-19 (d. h. die Abriegelung) auf die öffentliche Gesundheit und das Wohlbefinden nicht berücksichtigt.

Neue Daten haben gezeigt, dass die so genannten „Kollateralschäden“ aufgrund der Abriegelungen enorm sind. Es kann vorhergesagt werden, dass sich dies auf viele Millionen Menschen weltweit negativ auswirken wird: Ernährungsunsicherheit [82-132 Millionen Menschen mehr], schwere Armut [70 Millionen Menschen mehr], Müttersterblichkeit und Sterblichkeit bei Kindern unter 5 Jahren aufgrund unterbrochener Gesundheitsversorgung [1,7 Millionen Menschen mehr], Todesfälle durch Infektionskrankheiten aufgrund unterbrochener Dienstleistungen [Millionen Menschen mit Tuberkulose, Malaria und HIV], Schulschließungen für Kinder [mit Auswirkungen auf das zukünftige Verdienstpotenzial und die Lebenserwartung der Kinder], unterbrochene Impfkampagnen für Millionen von Kindern und Gewalt in der Partnerschaft für Millionen von Frauen. In Ländern mit hohem Einkommen treten negative Auswirkungen auch durch verzögerte und unterbrochene Gesundheitsversorgung, Arbeitslosigkeit, Einsamkeit, Verschlechterung der psychischen Gesundheit, erhöhte Todesfälle durch die Opioid-Krise und mehr auf.

Drittens wurde eine formale Kosten-Nutzen-Analyse der verschiedenen Reaktionen auf die Pandemie nicht von Regierungs- oder Gesundheitsexperten durchgeführt. Anfänglich nahm ich einfach an, dass Abriegelungen zur Unterdrückung der Pandemie der beste Ansatz seien. Aber politische Entscheidungen zur öffentlichen Gesundheit sollten eine Kosten-Nutzen-Analyse erfordern. Da Lockdowns eine Maßnahme des öffentlichen Gesundheitswesens sind, die darauf abzielt, das Wohlbefinden der Bevölkerung zu verbessern, müssen wir sowohl die Vorteile von Lockdowns als auch die Kosten von Lockdowns für das Wohlbefinden der Bevölkerung berücksichtigen. Nachdem ich mich besser informiert hatte, wurde mir klar, dass Lockdowns weit mehr Schaden anrichten als sie verhindern.

In Kanada wurde noch nie eine vollständige Kosten-Nutzen-Analyse von Lockdowns durchgeführt. Was haben Sie herausgefunden, als Sie Ihre durchgeführt haben?

Zunächst einige Hintergrundinformationen zur Kosten-Nutzen-Analyse. Ich habe Informationen entdeckt, die mir vorher nicht bewusst waren. Erstens ist es eine falsche Dichotomie, Entscheidungen zwischen der Rettung von Leben und der Rettung der Wirtschaft zu treffen. Es gibt eine starke langfristige Beziehung zwischen wirtschaftlicher Rezession und öffentlicher Gesundheit. Das macht Sinn, denn die Ausgaben der Regierung für Dinge wie Gesundheitsversorgung, Bildung, Straßen, Abwasserentsorgung, Wohnungsbau, Ernährung, Impfstoffe, Sicherheit, soziale Sicherheitsnetze, saubere Energie und andere Dienstleistungen bestimmen das Wohlbefinden und die Lebenserwartung der Bevölkerung. Wenn die Regierung gezwungen ist, weniger für diese sozialen Determinanten der Gesundheit auszugeben, werden „statistische Leben“ verloren gehen, das heißt, Menschen werden in den kommenden Jahren sterben. Zweitens hatte ich die Auswirkungen von Einsamkeit und Arbeitslosigkeit auf die öffentliche Gesundheit unterschätzt. Es stellt sich heraus, dass Einsamkeit und Arbeitslosigkeit bekanntermaßen zu den stärksten Risikofaktoren für frühe Sterblichkeit, verkürzte Lebenserwartung und chronische Krankheiten gehören. Drittens sind bei politischen Entscheidungen Kompromisse zu berücksichtigen, Kosten und Nutzen, und wir müssen zwischen Optionen wählen, die jeweils tragische Folgen haben, um uns dafür einzusetzen, dass so wenig Menschen wie möglich sterben müssen.

In der Kosten-Nutzen-Analyse betrachte ich den Nutzen von Lockdowns bei der Verhinderung von Todesfällen durch COVID-19 und die Kosten von Lockdowns in Bezug auf die Auswirkungen der Rezession, Einsamkeit und Arbeitslosigkeit auf das Wohlbefinden der Bevölkerung und die Sterblichkeit. Ich habe alle anderen oben erwähnten so genannten „Kollateralschäden“ von Lockdowns nicht berücksichtigt. Es stellte sich heraus, dass die Kosten von Lockdowns mindestens 10-mal höher sind als der Nutzen. Das heißt, Lockdowns schaden dem Wohlergehen der Bevölkerung weit mehr als COVID-19 es kann. Es ist wichtig anzumerken, dass ich einen fokussierten Schutzansatz unterstütze, bei dem wir darauf abzielen, diejenigen zu schützen, die wirklich ein hohes Risiko für eine COVID-19-Mortalität haben, einschließlich älterer Menschen, insbesondere solche mit schweren Komorbiditäten und solche in Pflegeheimen und Krankenhäusern.

Sie haben untersucht, welche Rolle das Modelling bei der Bildung der öffentlichen Meinung spielt. Können Sie das für uns aufschlüsseln?

Ich denke, dass die anfängliche Modellierung und Vorhersage ungenau waren. Dies führte zu einer Ansteckung von Angst und Politik in der ganzen Welt. Populäre Medien konzentrierten sich auf absolute Zahlen von COVID-19-Fällen und Todesfällen, unabhängig vom Kontext. Es gab eine schier einseitige Fokussierung auf die Verhinderung von Infektionszahlen. Der Wirtschaftswissenschaftler Paul Frijters schrieb, dass es „scheinbar nur darum ging, das Risiko von Infektionen und Todesfällen durch diese eine bestimmte Krankheit zu reduzieren, unter Ausschluss aller anderen Gesundheitsrisiken oder anderer Lebensbelange.“ Furcht und Angst breiteten sich aus, und wir erhoben COVID-19 über alles andere, was möglicherweise wichtig sein könnte. Unsere kognitiven Voreingenommenheiten hinderten uns daran, eine optimale Politik zu machen: Wir ignorierten versteckte „statistische Todesfälle“, die auf Bevölkerungsebene gemeldet wurden, wir zogen sofortige Vorteile den noch größeren Vorteilen in der Zukunft vor, wir missachteten Beweise, die unsere Lieblingstheorie widerlegten, und eskalierten unser Engagement in der festgelegten Vorgehensweise.

Ich fand heraus, dass es in Kanada im Jahr 2018 über 23.000 Todesfälle pro Monat und über 775 Todesfälle pro Tag gab. In der Welt gab es im Jahr 2019 über 58 Millionen Todesfälle und etwa 160.000 Todesfälle pro Tag. Das bedeutet, dass COVID-19 am 21. November dieses Jahres für 5,23 % der Todesfälle in Kanada (2,42 % in Alberta) und 3,06 % der weltweiten Todesfälle verantwortlich war. Jeden Tag sterben in Jahren ohne Pandemie über 21.000 Menschen an Tabakkonsum, 3.600 an Lungenentzündung und Durchfall bei Kindern unter 5 Jahren und 4.110 an Tuberkulose. Wir müssen die tragischen COVID-19-Zahlen im Kontext betrachten.

Ich glaube, dass wir eine „mühsame Pause“ einlegen und die uns zur Verfügung stehenden Informationen neu überdenken müssen. Wir müssen unsere Reaktion auf das tatsächliche Risiko abstimmen, rationale Kosten-Nutzen-Analysen der Kompromisse durchführen und das Gruppendenken der Abriegelung beenden.

Kanada hat den Weg der Abriegelung bereits seit vielen Monaten beschritten. Was sollte jetzt getan werden? Wie können wir den Kurs ändern?

Wie oben erwähnt, glaube ich, dass wir eine „mühsame Pause“ einlegen und die uns zur Verfügung stehenden Informationen neu überdenken müssen. Wir müssen unsere Reaktion auf das tatsächliche Risiko abstimmen, rationale Kosten-Nutzen-Analysen der Kompromisse durchführen und das abschließende Gruppendenken beenden. Einige Überlegungen, die ich an anderer Stelle vorgeschlagen habe, sind die folgenden:

Wir müssen uns besser über die Risiken und die damit verbundenen Kompromisse informieren und unbegründete Ängste durch genaue Informationen abbauen. Wir müssen uns auf die Kosten-Nutzen-Analyse konzentrieren – wiederholte oder verlängerte Abriegelungen können nicht allein auf COVID-19-Zahlen beruhen.

Wir sollten uns auf den Schutz von Menschen mit hohem Risiko konzentrieren: Menschen in Krankenhäusern oder Pflegeheimen (z. B. reduzierte die universelle Maskierung in Krankenhäusern die Übertragung deutlich), in überfüllten Einrichtungen (z. B. Obdachlosenunterkünfte, Gefängnisse, große Versammlungen) und Menschen über 70 Jahre (insbesondere mit schweren Begleiterkrankungen) – sperren Sie nicht jeden ein, unabhängig von seinem individuellen Risiko.

Wir müssen die Schulen offen halten, da die Morbidität und Mortalität von COVID-19 bei Kindern sehr gering ist und (vor allem bei Kindern unter 10 Jahren) die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit SARS-CoV-2 und die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung gering ist.

Wir sollten die Kapazitäten des Gesundheitswesens erhöhen, wenn Vorhersagen, die wiederholt genau auf Echtzeitdaten kalibriert wurden (bisher haben Vorhersagen, selbst kurzfristige, wiederholt versagt), nahelegen, dass dies notwendig ist. Mit einer universellen Maskierung in Krankenhäusern sollte asymptomatischem Gesundheitspersonal erlaubt werden, weiter zu arbeiten, auch wenn es infiziert ist, um so das Gesundheitspersonal zu erhalten.