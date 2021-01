Jon Voight trotzt Hollywood und lobt Trump nach den Unruhen im Capitol – „Es ist nicht vorbei“

Der mit dem Oscar ausgezeichnete Schauspieler Jon Voight trotzt der liberalen Welt Hollywoods, um Präsident Donald Trump Tage nach den Unruhen im Capitol zu loben. Voight spricht seine „Mitbürger“ an.

„Meine amerikanischen Mitbürger“, Lasst uns nicht weinen, aber lasst uns Präsident Trump für seine vier Jahre harter Arbeit und Liebe für Amerika danken. Lasst uns nicht den Kopf hängen lassen, lasst uns aufstehen und in eine bessere Zukunft blicken. Lasst uns Gott loben. Lasst uns verstehen, dass sein Plan viel größer ist.“

Weiter ging er direkt auf die Unruhen vom vergangenen Mittwoch ein, als Anhänger von Präsident Trump das Kapitol stürmten.

„Ich weiß, dass alle enttäuscht sind, aber diese Gewalt ist nicht das, was wir sind“, fügte Voight hinzu. „Wir sind Liebe, Respekt und Ehre. Diejenigen, die zerstört haben, werden zur Rechenschaft gezogen werden, aber die, die wirklich Liebe und Respekt teilen wollten, werden gehört werden.“

Voight schloss mit einer Botschaft der Einigkeit in einer Zeit, in der Amerika politisch gespaltener ist als je zuvor.

„Lasst uns unsere Differenzen beiseite legen und Amerika wachsen lassen“, sagte er. „Lasst uns wieder mit Stolz aufstehen und wir werden als Nation an der Liebe festhalten, die Präsident Trump mit uns allen geteilt hat. Es ist nicht vorbei. Die Wahrheiten der Gerechtigkeit werden sich durchsetzen, so wie es auch Gottes Ehre sein wird. Alles Liebe für Sie.“

Voight hat Trump lange unterstützt

Voight ist seit langem einer der wenigen Schauspieler in Hollywood, die mutig genug sind, Präsident Trump öffentlich zu unterstützen. Bereits im November postete er ein Video, in dem er so weit ging, Trump als „den einzigen Mann, der diese Nation retten kann“ zu bezeichnen.