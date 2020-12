John Pilger: Das tödlichste Virus ist nicht Covid-19. Es ist Krieg. (Consortium News)

Das Britain Armed Services Memorial ist ein stiller, eindringlicher Ort. In der ländlichen Schönheit von Saffordshire, in einem Arboretum mit rund 30.000 Bäumen und weitläufigen Rasenflächen, feiern die homerischen Figuren Entschlossenheit und Opferbereitschaft.

Die Namen von mehr als 16.000 britischen Soldaten und Frauen sind aufgeführt. In der Literatur heißt es, sie seien „im Kampf gestorben oder von Terroristen angegriffen worden“.

An dem Tag, an dem ich dort war, fügte ein Steinmetz denjenigen, die in rund 50 Operationen auf der ganzen Welt während der sogenannten „Friedenszeit“ gestorben sind, neue Namen hinzu. Malaya, Irland, Kenia, Hongkong, Libyen, Irak, Palästina und viele mehr, einschließlich geheimer Operationen wie Indochina.

Es ist kein Jahr vergangen, seit 1945 der Frieden erklärt wurde, dass Großbritannien keine Streitkräfte entsandt hat, um die Reichskriege zu führen.