Jetzt spricht das Pentagon

Die Joint Chiefs of Staff haben gesprochen. In einem bemerkenswerten Memorandum an alle Mitglieder der Streitkräfte haben die JCS erklärt, dass Joe Biden der neue Präsident der Vereinigten Staaten sein wird. Das Memo könnte nicht nur eines an die Militärangehörigen gewesen sein, sondern auch an Präsident Trump: Egal wie überzeugt Sie davon sind, dass Ihnen die Wahl gestohlen wurde, denken Sie nicht einmal daran, an der Macht zu bleiben, denn wir werden Ihren gewaltsamen Abgang aus dem Weißen Haus sicherstellen.

Leider, relativ wenige Menschen, einschließlich Libertäre, verstehen, dass das Pentagon, zusammen mit der CIA und der NSA und, bis zu einem gewissen Grad, das FBI, ein Teil der Bundesregierung sind, in dem ultimative Macht ausgeübt wird. Sie sind diejenigen, die das Sagen in Amerika haben. Das ist, warum dieses Memo so wichtig ist. Es legt fest, wie die Dinge laufen werden.

Diese überwältigende Macht wird normalerweise hinter den Kulissen ausgeübt, damit sich die Amerikaner sicher fühlen, dass sich ihre Regierung von anderen Regierungen der nationalen Sicherheit unterscheidet. Während die nationale Sicherheitsabteilung der Regierung die allgemeine Richtung vorantreibt, die Amerika insbesondere in Bezug auf auswärtige Angelegenheiten einschlagen wird, erlaubt sie den anderen drei Abteilungen, das Erscheinungsbild der Macht aufrechtzuerhalten. Die Idee ist, die Amerikaner davon zu überzeugen, dass die Bundesregierung genauso wie ein Staat mit nationaler Sicherheit funktioniert wie damals, als es sich um eine Republik mit begrenzter Regierung handelte.

Aber es ist eine Lüge, eine sehr gefährliche Lüge, eine, die leider von allzu vielen Amerikanern gelebt wird, besonders von denen innerhalb der Mainstream-Presse.

Wenn Sie das Buch Nationale Sicherheit und doppelte Regierung von Michael J. Glennon noch nicht gelesen haben, sind Sie es sich schuldig, dies zu tun. Das ist Glennons These – dass das Establishment der nationalen Sicherheit der Teil der Bundesregierung ist, der die ultimative Macht innerhalb der Regierungsstruktur ausübt. Gleichzeitig erlaubt er aber den legislativen, judikativen und exekutiven Teilen der Regierung, weiterhin den Anschein zu erwecken, das Sagen zu haben.

Glennon ist nicht irgendein verrückter Schriftsteller. Er ist Professor für internationales Recht an der Fletcher School der Tufts University. Er hat als Berater für verschiedene Kongressausschüsse, das US-Außenministerium und die Internationale Atomenergiebehörde gearbeitet. Eine ausführlichere Biographie können Sie hier lesen.

Wenn Glennon Recht hat – und ich bin der festen Überzeugung, dass er es hat – dann erfordert dies, dass die Menschen, einschließlich der Libertären, alles, was sie über das Land verstehen, neu bewerten, insbesondere die Außenpolitik.

Betrachten Sie zum Beispiel die vielen Klagen über Amerikas „ewige Kriege“. Es ist ein beliebtes Mantra, auch unter Libertären. Aber was nützt es, sich über „ewige Kriege“ zu beklagen, wenn die Ursache solcher Kriege an Ort und Stelle belassen wird, wo sie das Sagen hat?

Mit anderen Worten, das nationale Sicherheitsestablishment braucht diese ewigen Kriege, genau wie es den Kalten Krieg brauchte. Jeder Staat der nationalen Sicherheit ist notwendigerweise auf Angst, Krisen, Chaos und Notfälle angewiesen – oder auf die „Bedrohung“ durch solche Dinge, um seine Existenz, seine Macht und sein Geld zu erhalten. Sie werden immer etwas finden, wovor die Menschen Angst haben, auch wenn sie es selbst herbeiführen müssen. Kommunismus, Terrorismus, Drogenhändler, illegale Einwanderer, Muslime, Russland, China, Nordkorea, Kuba, ISIS, al-Qaida, Iran, Syrien, Aufständische, Revolutionäre, Invasoren oder was auch immer. Ohne solche furchteinflößenden Dinge sind die Menschen geneigt zu fragen, warum sie einen Staat der nationalen Sicherheit brauchen, anstatt einer Republik mit begrenzter Regierungsgewalt, die die Art von Regierungsstruktur war, auf der Amerika gegründet wurde.

Was ist das unterscheidende Merkmal eines nationalen Sicherheitsstaates im Vergleich zu einer Republik mit beschränkter Regierungsgewalt? Macht – rohe, unverfälschte Macht. Mit seinem riesigen Militär- und Waffenarsenal, zusammen mit extremen Befugnissen zur Ermordung und Überwachung, hat ein Staat der nationalen Sicherheit die Mittel, der Regierung und der Gesellschaft seinen Willen aufzuzwingen. Niemand verfügt über die Gegenmacht, um sich zu widersetzen.

Genau aus diesem Grund waren unsere amerikanischen Vorfahren gegen die Schaffung eines nationalen Sicherheitsstaates oder dessen, was sie „stehende Heere“ nannten. Sie verstanden, dass es, wenn ein solcher Regierungsapparat erst einmal existiert, keine praktische Möglichkeit für die Bürger gibt, sich ihm zu widersetzen, nicht einmal eine gut bewaffnete Bürgerschaft. Hätte der Verfassungskonvent eine Verfassung vorgeschlagen, die eine Bundesregierung vorsieht, die ein Staat der nationalen Sicherheit ist, anstatt eine Republik mit begrenzter Regierungsgewalt, hätten die Amerikaner die Verfassung auf keinen Fall angenommen.

Praktisch von Beginn der Umwandlung in einen Staat der nationalen Sicherheit an haben sich die anderen drei Zweige der überwältigenden Macht des Pentagon und seines riesigen militärisch-industriellen Komplexes, der CIA und der NSA untergeordnet. Alle drei dieser Zweige haben die Natur der Macht verstanden.

Zum Beispiel bestand das Pentagon in den 1950er Jahren darauf, dass der Oberste Gerichtshof ihm eine Staatsgeheimnis-Doktrin zugesteht. Normalerweise ist das eine gesetzgebende Funktion; das ist die Art und Weise, wie Dinge in einer Demokratie normalerweise getan werden. Der Oberste Gerichtshof folgte dem Wunsch des Pentagons und umging damit den Gesetzgebungsprozess.

Nehmen wir die Ermordung. Die Verfassung hat eine solche Macht nicht an die Bundesregierung delegiert. Die Bill of Rights verbietet es der Bundesregierung ausdrücklich, jemanden ohne ein ordentliches Gerichtsverfahren zu töten. Nichtsdestotrotz, als das nationale Sicherheitsestablishment darauf bestand, die Macht zu haben, Menschen zu ermorden, einschließlich Amerikaner, gab der Oberste Gerichtshof dieser Forderung nach.

Sehen Sie sich GItmo an, wo Menschen seit mehr als einem Jahrzehnt ohne Prozess festgehalten werden. Es ist egal, dass die Bill of Rights von der Bundesregierung verlangt, den Menschen schnelle Prozesse zu gewähren. Das spielt keine Rolle, wenn es um das Militär und die CIA geht. Die Bundesjustiz wird sich nicht einmischen.

Der Kongress hat bewiesen, dass er genauso nachsichtig ist. Zum einen ist der Kongress voll mit Leuten, die man als selbsternannte Aktivposten des nationalen Sicherheitsestablishments betrachten könnte. Dazu gehören vor allem die Militär- und CIA-Veteranen. Sie werden mit ziemlicher Sicherheit alles mitmachen, was das Establishment der nationalen Sicherheit will. Denjenigen, die sich vehement dagegen wehren, droht die Streichung von Militärbasen oder -projekten in ihren Bezirken, woraufhin die Mainstream-Medien in ihren Bezirken mit aller Härte gegen sie vorgehen werden. Und es gibt immer die Möglichkeit, „Hoovered“ zu werden, mit der Drohung, dass befreundete Aktivposten in der Mainstream-Presse kompromittierende Geheimnisse über das eigene Privatleben preisgeben.

Und wehe dem Präsidenten, der sich mit dem Establishment der nationalen Sicherheit anlegt. Sie alle wissen das. Deshalb hat es seit John F. Kennedy keinen Präsidenten mehr gegeben, der bereit war, sie herauszufordern. Eine Zeit lang sah es so aus, als ob Trump dies tun würde, aber es dauerte nicht lange, bis die Amerikaner sahen, dass er sich zu schnell einfügte.

Es ist an der Zeit, dass die Amerikaner eine ernsthafte Gewissenserforschung betreiben und sich einige eindringliche Fragen stellen: Ist eine der Hauptursachen für Amerikas viele Probleme die Tatsache, dass es ein Staat der nationalen Sicherheit ist, genau wie China, Russland und Nordkorea? Ist es an der Zeit, Amerikas Gründungssystem einer Republik mit beschränkter Regierungsgewalt wiederherzustellen? Welche Regierungsstruktur führt am ehesten zu Freiheit, Frieden, Wohlstand und Harmonie?