Jetzt auch aus Myanmar neuer G-Stamm des Virus

COVID-19, das von Rückkehrern aus der Gemeinde Thachilek in Myanmar übertragen wurde, wurde als G-Stamm des Virus identifiziert, der leicht übertragen werden kann und schwerwiegendere Symptome verursacht als andere Stämme, sagte Dr. Opas Karnkawinpong, der Generaldirektor der Abteilung für Krankheitskontrolle am Samstag (12. Dezember).

49 der Hunderte von Menschen, die aus Myanmar zurückkehren, wurden bisher bereits positiv auf COVID-19 getestet und sind jetzt auf sieben Provinzen verteilt.

Die 49 Fälle umfassen neun Fälle unter 107, die durch die geordnete Rückführung durch thailändische und myanmarische Beamte im Rahmen des Grenzausschusses zwischen Thailand und Myanmar in den Distrikt Mae Sai in der nördlichen Provinz Chiang Rai in Thailand zurückgekehrt sind.

Dr. Opas sagte, dass der G-Stamm, der ursprünglich in Indien identifiziert wurde, in Myanmar weit verbreitet ist, jetzt aber auch in begrenzten Gebieten in Thailand vorkommt, und fügte hinzu, dass 80 % der COVID-19 Fälle weltweit vom G-Stamm stammen.Ungefähr 400 Thailänder sind in Thachilek gestrandet und warten darauf, über den Grenzkontrollpunkt Mae Sai zurückzukehren. Die meisten waren illegal nach Myanmar eingereist, um in Unterhaltungs- und Spielstätten in Thachilek zu arbeiten.

In der Zwischenzeit sagte Dr. Sophon Iamsirithavorn, der Direktor der Abteilung für übertragbare Krankheiten der thailändischen Abteilung für Krankheitskontrolle, dass am Samstag in Thailand 12 neue COVID-19 Fälle registriert wurden.

Dazu gehören sieben Personen aus Bahrain und je eine aus Deutschland, Schweden, Großbritannien, Indien und Kuwait.