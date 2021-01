Italienische Regierung inmitten des Kampfes um EU-COVID-Hilfe am Rande des Zusammenbruchs

Unter der Führung von Premier Giuseppe Conte hat Italiens Regierung ein Maß an Stabilität genossen, wie es seit Jahrzehnten nicht mehr der Fall war. Der technokratische ehemalige Juraprofessor – ursprünglich geholt, um eine Regierung zu führen, die von zwei Anti-Establishment-Parteien gebildet wurde, der Anti-Migranten-Liga und der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung – hatte Conte bereits den Zusammenbruch seiner ursprünglichen Koalition überlebt. Als Lega-Chef Matteo Salvini sich 2019 aus der Regierungskoalition zurückzog, schaffte es Conte, eine weitere Wahl abzuwenden, indem er neue Verbündete aus der Opposition rekrutierte.

Seitdem hat Conte Italien durch zwei COVID-19-Sperren geführt, und während das Land vor sich hin dümpelt und ein Großteil der Wirtschaft immer noch gelähmt ist, hat der Premierminister alle Hände voll zu tun, wenn er die Schuldenlast des Landes in den Griff bekommen will, ohne auf strafende Sparmaßnahmen zurückzugreifen (die zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich eine ausgewachsene Revolution in den Straßen von Italiens größten Städten auslösen würden).

Aber während Italien aus einer weiteren COVID-19-induzierten Blockade heraus taumelt, ist die Regierungskoalition wieder einmal am Punkt des Bruchs. Nachdem Salvini die Regierungskoalition im Sommer 2019 verlassen hatte, schlug Conte einen Deal mit Matteo Renzi vor, dem ehemaligen Premierminister, der sich später von den Demokraten trennte und seine eigene zentristische Gruppe gründete.

Nun, da Italien endlich die 196 Milliarden Euro (240 Milliarden Dollar) aus dem COVID-Rettungspaket der Europäischen Union erhalten hat, muss das Parlament darüber abstimmen, wie das Geld ausgegeben werden soll. Aber da nichts in Italiens politisch zersplitterter Regierung jemals einfach ist, veranlassen Meinungsverschiedenheiten über Ausgabenprioritäten Matteo Renzi, einen Juniorpartner in der Koalition, dazu, den Austritt aus der Regierung in Erwägung zu ziehen und sie in ein Chaos zu stürzen, gerade als das Hilfspaket fertiggestellt wird.

Laut Bloomberg hat der italienische Präsident Sergio Mattarella (in Italien hat der Präsident die Rolle eines Verwalters) Renzi das Versprechen abgerungen, dass die politischen Querelen keinen Einfluss auf das Hilfspaket haben werden.

Der neueste Regierungsplan verwendet EU-Gelder, um 223 Milliarden Euro für Investitionen und andere Projekte bereitzustellen, um die italienische Wirtschaft anzukurbeln, die schon vor der Pandemie schwach war, so ein Entwurf, den Bloomberg gesehen hat.

Die Ausgaben für die Infrastruktur, einschließlich Eisenbahnen, Autobahnen, Häfen und Logistik, belaufen sich auf insgesamt 32 Milliarden Euro, während die Investitionen, um Italiens Wirtschaft umweltfreundlicher zu machen, insgesamt 69 Milliarden Euro betragen. Die Gesundheitsausgaben wurden auf 19,7 Milliarden Euro erhöht, was Bloomberg als Zugeständnis an Renzi bezeichnete. Aber Renzi und seine Gesetzgeber haben von Conte verlangt, mehr Macht mit seinen Koalitionspartnern zu teilen und gleichzeitig die öffentlichen Bauprojekte zu beschleunigen (und die Kontrolle über die Geheimdienste aufzugeben).

COVID hat bereits mehr Schulden angehäuft, und obwohl das EU-Geld zweifellos helfen wird, muss Italien immer noch in die eigenen Taschen greifen, um einige der Sanierungsmaßnahmen zu finanzieren.

Sollte Renzi zwei Abgeordnete abziehen, die die Koalition im italienischen Senat unterstützen (der, für diejenigen, die damit nicht vertraut sind, 321 Sitze hat, von denen 315 gewählt werden und die 6 anderen zu „Senatoren auf Lebenszeit“ ernannt werden), müsste Conte sehen, ob er genug Unterstützung von den Abgeordneten der Opposition auftrommeln kann, um eine neue Regierungskoalition zu bilden. Wenn Conte die Stimmen nicht finden kann, hätte Mattarella keine andere Wahl, als eine weitere Neuwahl auszurufen.

Zum Glück für Conte will niemand – nicht einmal Renzi & Co. – wirklich eine Neuwahl. Die jüngsten Reformen haben die Anzahl der Sitze in beiden Häusern des italienischen Parlaments um ein Drittel reduziert, was bedeutet, dass eine weitere Wahl Dutzende von Politikern vorzeitig in den Vorruhestand zwingen würde. Vielleicht ist das der Grund, warum wir keinen größeren Ausbruch bei den BTP-Bund-Spreads gesehen haben, obwohl die Rendite des 10-jährigen BTP den höchsten Stand seit dem 8. Dezember erreicht hat, als die Rendite am frühen Dienstag um ein paar Basispunkte stieg.

Die Bewegung hat den Spread gegenüber Bonds um 3 Basispunkte auf 109 Basispunkte ausgeweitet.

Dennoch sehen wir keine große Reaktion bei italienischen Anleihen, wahrscheinlich weil die Investoren Vertrauen in Conte haben. Er führt derzeit seine zweite Regierung an, obwohl er selbst nie gewählt wurde. Und niemand will eine Wahl zu einem Zeitpunkt riskieren, an dem Umfragen darauf hindeuten, dass sich die Wähler erneut Matteo Salvini und der Lega zuwenden würden, die im ganzen Land beliebt bleiben, selbst in Provinzen, die einst als Bastionen der progressiven Politik in Italien galten.

Nicola Zingaretti, Vorsitzender der Demokratischen Partei und Mitglied von Contes Regierungskoalition, sagte am Dienstag in einem Interview auf Sky.

Es ist das jüngste Anzeichen dafür, dass die überraschende Stabilität, die die italienische Politik während der Pandemie durchdrang, als Italien eine Zeit lang das am schlimmsten betroffene Land in Europa war, eine Verirrung war, und dass sich das Leichentuch der nationalen Einheit bereits auflöst.