Ist Amerikas Zukunft ein Bürgerkrieg? Wird daraus ein Weltkrieg werden? Gefährliche Zeiten brechen an

Paul Craig Roberts (Paul Craig Roberts ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.)

Als jemand, der in den grossen Nachwehen des Zweiten Weltkriegs aufgewachsen ist, wäre es mir nie in den Sinn gekommen, dass ich in meinen späteren Jahren darüber nachdenken würde, ob die Vereinigten Staaten in einem Bürgerkrieg oder einem Polizeistaat enden würden. Nach den gestohlenen Präsidentschaftswahlen scheint es eine 50:50-Möglichkeit zu geben.

Es gibt reichlich Beweise für einen Polizeistaat. Ein Merkmal eines Polizeistaates sind kontrollierte Erklärungen und die Unterdrückung von Dissens. Das haben sehen wir in Hülle und Fülle.

Für Experten sind keine Foren erlaubt, in denen sie die offizielle Position zu Covid in Frage stellen können.

Lehrer werden suspendiert, weil sie durch die Verwendung von Geschlechterpronomen Anstoß erregen.

Aufnahmekandidaten werden von ihren Aufnahmestudios fallen gelassen, weil sie an der Trump-Kundgebung teilgenommen haben. Eltern, die von ihren eigenen Kindern verpetzt werden, werden von ihren Jobs gefeuert, weil sie die Trump-Kundgebung besucht haben. Die Antifa darf randalieren, plündern, einschüchtern und schikanieren, aber Trump-Anhänger sind Terroristen.

Weiße Menschen sind Rassisten, die hasserfüllte Worte und Begriffe verwenden, aber diejenigen, die Weiße verteufeln, machen Unrecht gut.

Die Unterdrückung von Dissens und die Kontrolle von Verhalten sind Merkmale eines Polizeistaats. Einigen mag es weniger klar sein, warum das Diktieren des zulässigen Sprachgebrauchs polizeistaatliche Kontrolle ist. Denken Sie einmal so darüber nach. Wenn Ihr Gebrauch von Pronomen kontrolliert werden kann, kann das auch für alle anderen Wörter gelten. Da Begriffe Wörter beinhalten, können auch sie kontrolliert werden. Auf diese Weise finden unbequeme Gedanken und Ausdrücke zusammen mit genauen Beschreibungen ihren Weg in das Gedächtnis.

Da der Erste Verfassungszusatz weg ist oder sich auf die Dämonisierung von Zielpersonen beschränkt, wie „die Trump-Deplorables“, „weiße Supremacisten“, „Südstaaten-Rassisten“, kann der Zweite Verfassungszusatz nicht mehr viel Leben haben. Da Waffen mit roten Staaten assoziiert werden, also mit Trump-Anhängern, ist das Verbot von Waffen ein Weg, die rote Hälfte der amerikanischen Bevölkerung zu kriminalisieren, die das Establishment als „bedauernswert“ betrachtet. Diejenigen, die auf ihr verfassungsmäßiges Recht stehen, werden inhaftiert und werden zu billigen Gefängnisarbeitern für US-Konzerne.

Könnte all dies zu einem Bürgerkrieg führen oder sind die Amerikaner zu niedergeschlagen, um effektiv Widerstand zu leisten? Das werden wir nicht wissen, bis es auf die Probe gestellt wird.

Gibt es klare Frontlinien? Identitätspolitik hat die Menschen im ganzen Land gespalten. Die roten Staaten sind nur mehrheitlich rot. Es ist verlockend, die Fronten als das rote Zentrum gegen die blaue Nordost- und Westküste zu sehen, aber das ist irreführend. Georgia ist ein roter Staat mit einem roten Gouverneur und einer roten Legislative, aber es waren genug Demokraten vor Ort an der Macht, um die Präsidentschafts- und US-Senatswahlen zu stehlen.

Ein weiteres Problem für die Roten ist, dass große Städte – die Verteilungszentren – wie Atlanta, Detroit, Chicago, New York, Philadelphia, Seattle, Portland, San Francisco und Los Angeles in blauer Hand sind, ebenso wie die Häfen und internationalen Flughäfen. Das schneidet die Roten effektiv von äußeren Ressourcen ab.

Was würde das US-Militär tun? Offensichtlich sind die Joint Chiefs und der Militär-/Sicherheitskomplex Establishment nicht wie Trump Anti-Establishment. Mit den Soldaten selbst, die jetzt eine Mischung aus Rasse und Geschlecht sind, wären die Soldaten genauso gespalten wie das Land. Denjenigen, die nicht zum Establishment gehören, würde die Unterstützung der oberen Ebene fehlen.

Wo sind die Jugendlichen und jüngeren Erwachsenen? Sie sind in beiden Lagern, abhängig von ihrer Ausbildung. Viele der Weißen, die zur Universität gegangen sind, wurden einer Gehirnwäsche gegen sich selbst unterzogen und betrachten weiße Amerikaner als „systemische Rassisten“ oder „weiße Suprematisten“ und fühlen sich schuldig. Diejenigen, die größtenteils nicht zur Universität gegangen sind, haben zu ihrem Nachteil die Bevorzugung von People of Color erfahren und hegen Ressentiments.

Was ist mit Waffen? Wie können die Roten verlieren, wenn Waffen ein Haushaltsgegenstand sind und Blaue sich niemals durch den Besitz einer solchen beschmutzen würden? Die Antwort ist, dass im Gegensatz zum War of Northern Aggression in den 1860er Jahren, die Waffen in den Händen des Militärs heute verheerend sind, verglichen mit denen in den Händen der Öffentlichkeit. Anders als in der Vergangenheit ist es für eine Bürgermiliz unmöglich, gegen die Waffen und die Körperpanzerung, die das Militär hat, zu bestehen. Wenn sich das Militär nicht aufspaltet, sind die Roten also unterlegen. Glauben Sie niemals, dass das Establishment keine chemischen und biologischen Kampfstoffe gegen die roten Kräfte einsetzen würde. Oder auch Atomwaffen.

Was ist mit der Kommunikation? Wir wissen und das ist eine absolute Tatsache, dass die Tech-Monopole mit dem Establishment gegen die Menschen ausgerichtet sind. So sehr, dass Präsident Trump, in den Prozess der Einrichtung für die Verfolgung und von der Kommunikation mit seinen Anhängern sowohl in den sozialen Medien und E-Mail abgeschnitten wurde.

Das amerikanische Establishment macht mit Präsident Trump genau das, was es dem ukrainischen Präsidenten Janukowitsch in der von Washington orchestrierten „Maidan-Revolution“ angetan hat, die von den Lügnern bei Wikipedia „die Revolution der Würde“ genannt wird, und genau das, was es Chavez, Maduro angetan hat und gerne Putin antun würde.

Angenommen, es kommt zu einem amerikanischen Bürgerkrieg. Wie wird er sich wahrscheinlich abspielen? Bevor Sie dies untersuchen, überlegen Sie zunächst, wie das Establishment es verhindern könnte, indem es die roten Staaten zu seiner Verteidigung bringt. Die Trump-Anhänger sind die einzigen Patrioten in der amerikanischen Bevölkerung. Sie neigen dazu, die Flagge auf ihrem Ärmel zu tragen. Im Gegensatz dazu definieren die Bewohner der blauen Staaten Partiotismus als Anerkennung der Übel Amerikas und als Vergeltung an den weißen Rassisten/Imperialisten, die diese Übel begangen haben. In den blauen Staaten führen Aufstände gegen das „rassistische System“ dazu, dass die Polizei nicht mehr finanziert wird. Wenn die Antifa und Black Lives Matter-Milizen auf die Biden-Regierung gehetzt würden, könnten die Patrioten der roten Staaten „ihr Land“ unter Beschuss sehen. Es ist möglich, dass die „Proud Boys“ zu Bidens Verteidigung kommen würde, nicht weil sie in Biden glauben, sondern weil Amerika unter Beschuss ist und er ist „unser Präsident.“ Alternativ könnte ein Antifa-Angriff auf das Biden-Regime als ein unpatriotischer Angriff auf Amerika dargestellt werden und verwendet werden, um roten Staat Opposition gegen den Polizeistaat zu entmutigen, so wie „Insurrection“ hat in vielen Trump-Anhänger erklärt ihre Opposition gegen Gewalt geführt. Mit anderen Worten, es ist durchaus möglich, dass der Patriotismus der „Trump Deplorables“ gespalten würde und die roten Staat Opposition zur Niederlage führen.

Angenommen, dass das Establishment zu arrogant und selbstsicher oder zu dumm ist, um an diesen Trick zu ausdenken, wie würde sich ein Bürgerkrieg abspielen? Das Establishment würde alles Mögliche in Betracht ziehen, um den Fall der „Rebellen“ zu diskreditieren. Die wahren Rebellen, natürlich, wäre das Establishment, das die verfassungsmäßige Ordnung gestürzt hat, aber keine Medien würden diesen Punkt ansprechen. Die Kontrolle über die Medien, das Establishment, der Kenntnis der Patriotismus seiner Gegner, würde die „Rebellen“ als ausländische Agenten versuchen, die amerikanische Demokratie zu stürzen porträtieren.

Die „ausländische Bedrohung“ zieht immer die Aufmerksamkeit des Patrioten auf sich. Wir sehen es gerade jetzt, als Trump-Anhänger auf die Desinformation hereinfallen, dass die Schweiz und Italien hinter den gestohlenen Wahlen stehen. Zuvor waren es Dominion-Server in Deutschland und Serbien, die die Tat vollbrachten.

Auf wessen Kopf wird das Establishment die Schuld für „den Krieg gegen Amerika“ setzen? Es gibt drei Kandidaten: Iran, China, und Russland. Welche wird das Establishment wählen?

Dem Iran die Schuld zu geben, verleiht einem relativ kleinen Land zu viel Macht über Amerika. Den Iran für unseren Bürgerkrieg verantwortlich zu machen, wäre eine Verharmlosung.

China die Schuld zu geben, wird nicht funktionieren, weil Trump China beschuldigt hat, Amerika wirtschaftlich zu untergraben, und Trump-Anhänger sind im Allgemeinen Anti-China. Also würde es nicht funktionieren, die rote Opposition zu beschuldigen, China-Agenten zu sein.

Die Schuld wird auf Russland gelegt werden.

Das ist die einfache Variante. Russland ist seit Churchills Rede zum Eisernen Vorhang im Jahr 1946 der schwarze Hut. Die Amerikaner sind an diesen Feind gewöhnt. Der Kalte Krieg herrschte vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991. Viele, einschließlich pensionierter amerikanischer Generäle, behaupten, dass der sowjetische Zusammenbruch vorgetäuscht wurde, um uns für eine Eroberung aus dem Konzept zu bringen.

Wenn das Establishment beschlossen, Präsident Trump zu Frame, wählte das Establishment Russland als Trump Mitverschwörer gegen die amerikanische Demokratie. Russiagate, orchestriert von der CIA und dem FBI, sorgte drei Jahre lang dafür, dass Trump in den westlichen Medien beschuldigt wurde, mit Russland unter einer Decke zu stecken. Trotz des Fehlens jeglicher Beweise war ein großer Prozentsatz der amerikanischen und der Weltbevölkerung davon überzeugt, dass Trump von Putin ins Amt gebracht wurde, indem er die Wahl irgendwie manipulierte.

Die Gehirnwäsche war so erfolgreich, dass drei Jahre Trump Sanktionen gegen Russland nicht wach rütteln konnten.

Mit Russland als historischem und orchestriertem Feind wird alles, was in den Vereinigten Staaten passiert, das anderswo in die Schuhe geschoben werden kann, auf Russland geschoben. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, der ehemalige US-Botschafter in Russland, Michael McFaul, und der ehemalige stellvertretende nationale Sicherheitsberater, Ben Rhodes, haben bereits „Trumps Aufstand“ mit Russland in Verbindung gebracht.

Nehmen wir an, dass sich ein amerikanischer Bürgerkrieg zuspitzt. Angenommen, die Propaganda des Establishments gegen Russland wird zum herrschenden Glauben, wie Propaganda fast immer wird, wie kann das Establishment die Aufstandsdrohung nicht beenden, indem es das verantwortliche Land angreift? Das Establishment würde in seiner eigenen Propaganda gefangen sein. Die Emotionen würden davonlaufen. Russland würde Drohungen hören, die ernst genommen werden müssten.

Sie können darauf wetten, dass Bidens Neokonservativen-Regierung das anheizen wird. Amerikanischer Exzeptionalismus. Amerikanische Hegemonie. Russlands fünfte Kolonne, die atlantischen Integrationisten, die die Aufnahme in die degenerierte und scheiternde westliche Welt wünschen, werden die Anschuldigungen gegen Russland wiederholen. Das würde die Situation zu einem ernsten internationalen Zwischenfall mit Russland als dem bedrohten Bösewicht machen.

Was würde der Kreml tun? Würde Russlands Führung eine weitere Demütigung und falsche Anschuldigung akzeptieren? Oder wird der Zorn des russischen Volkes, das ewig beschuldigt wird und nie von seiner eigenen Regierung vertreten wurde, den Kreml zu der Erkenntnis zwingen, dass Russland jeden Moment angegriffen werden könnte.

Selbst wenn der Kreml zögert, die Kriegsgefahr anzuerkennen, was ist, wenn eine weitere der zahlreichen falschen Warnungen vor ankommenden ICBMs (Interkontinentalraketen ) eintrifft. Anders als in der Vergangenheit, wird dieses Mal daran geglaubt?

Die gestohlene Wahl in Amerika, der entstehende amerikanische Polizeistaat, der bösartiger und besser bewaffnet ist als jeder andere in der Vergangenheit, könnte zu einem amerikanischen Chaos führen, das für die Russische Föderation eine große Bedrohung darstellen könnte.

Was Trump und seine Unterstützer, und vielleicht der Kreml, nicht verstehen, ist, dass echte Beweise nicht mehr zählen. Das Establishment erfindet die Beweise, die es für seine Agenden braucht. Betrachten Sie, wie einfach es war für das Kapitol die Polizei Barrieren zu entfernen und einige Antifa in mit Trump-Anhänger zu vermischen . Dies war alles, was erforderlich war, um eine „von Trump angeführten Aufstand“, die die Präsentation der Beweise für Wahlbetrug beendet und es so drehte das die massive Kundgebung der Unterstützung für Trump in eine Bedrohung umkehrte. Trump verlässt nun die Präsidentschaft als „Aufrührer“ und ist für weitere Schikanen und Verfolgung ausgesetzt.

Wie ich bereits schrieb, bedeutet die gestohlene Wahl und ihre Akzeptanz im Ausland das Scheitern der westlichen Demokratie. Der Zusammenbruch der westlichen Welt und ihrer Werte wird die ganze Welt betreffen.