Israel: Netanjahu will 60.000 Corona-Impfungen täglich und „Grünen Pass“ für Geimpfte

Nachdem der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu am Mittwoch die erste Lieferung von Impfstoffen der Firma Pfizer empfangen hat, kündigte er in einer Pressekonferenz am Abend an, dass Israel am 27. Dezember mit der Impfung der Bevölkerung gegen das Coronavirus beginnen wird. Er selbst wolle sich als erster impfen lassen. Diejenigen, die geimpft sind, werden einen „Grünen Pass“ erhalten, damit sie sich wieder frei bewegen können und um andere „zu ermutigen, sich ebenfalls impfen zu lassen“. »Das wird uns schnell zurück zur Normalität führen«, sagte Netanjahu.