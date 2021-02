Israel erwägt Entsendung von Gesundheitspersonal in die Büros großer Unternehmen sowie Prämien für die Überzeugung von Bürgern, sich impfen zu lassen

Da die Nachfrage nach Impfstoffen sinkt, könnte Israel auf Anreizprogramme zurückgreifen

Zu den Vorschlägen gehören die Entsendung von Gesundheitspersonal in die Büros großer Unternehmen sowie Prämien für die Überzeugung von Bürgern, sich impfen zu lassen; Firmen bieten Bargeld an und erwägen Verbote für Personen ohne Impfung

Da Israels weltweit führende Impfkampagne aufgrund eines Einbruchs der Nachfrage nachlässt, suchen das Gesundheitsministerium und einige private Firmen nach Wegen, Israelis zu motivieren, sich impfen zu lassen.

Das Gesundheitsministerium erwägt Berichten zufolge einen Plan, medizinisches Personal in die Büros großer Firmen im ganzen Land zu schicken, um die Angestellten zu impfen, berichtete Channel 13 am Montag.

Derzeit ist dies logistisch problematisch, weil die HMOs für die Impfung der Israelis verantwortlich sind und jeder Mitarbeiter seine eigene HMO-Mitgliedschaft hat.

Nichtsdestotrotz wird im Gesundheitsministerium ein “Kontrollzentrum” eingerichtet, das sich mit diesen Fragen befasst und für die Koordinierung mit den verschiedenen beteiligten Unternehmen verantwortlich ist, so der Bericht.

Außerdem fand am Montag ein Treffen zwischen den Direktoren der vier israelischen HMOs und dem Gesundheitsministerium statt, bei dem beschlossen wurde, dass dem Finanzministerium ein Plan zur Genehmigung vorgelegt werden soll, der es den HMOs erlauben würde, Mitarbeitern, die Patienten zur Impfung überreden, einen Gehaltsbonus zu geben.

Israel hat sich zum Ziel gesetzt, 200.000 Impfungen pro Tag zu verteilen, aber obwohl jeder ab 16 Jahren Anspruch auf den Impfstoff hat, ist die Nachfrage nur halb so groß.

Inzwischen nehmen einige Unternehmen die Sache selbst in die Hand.

Die BIG-Einkaufscenter-Firma kündigte an, dass sie ungeimpfte Israelis nicht in ihre Büros in Herzliya lassen wird, wie Channel 12 berichtet.

Die Lebensmittelladenkette Shufersal sagt, dass sie die Mitarbeiter für die Stunden bezahlen wird, die sie brauchen, um sich impfen zu lassen.

Die Matratzenfirma Swiss System wird allen Mitarbeitern, die sich impfen lassen, einen Bonus von 500 NIS und sogar einen freien Tag gewähren, wie Channel 12 berichtete. Die Cafe-Kette “We like you too” bietet ihren Angestellten einen Bonus von NIS 300 für jeden geimpften Mitarbeiter.

Die Gemeinde Givatayim wird einen kommunalen Steuerabzug für jede Familie anbieten, die geimpft wurde.

Pelephone, Yes! und Bezeq International kündigten eine Zusammenarbeit mit der Wohltätigkeitsfirma “Latet” an, bei der sie für jeden der 4.000 Mitarbeiter der Unternehmen, die sich impfen lassen, eine warme Mahlzeit für Bedürftige spenden werden.

Das fast leere Big Shopping Center in Ashdod, Südisrael, am 7. Februar 2021. (Yossi Aloni/Flash90)

Obwohl alle Israelis ab 16 Jahren berechtigt sind, sich impfen zu lassen, sagen die Impfzentren, dass nur wenige auftauchen.

Laut Channel 12 waren Israels Gesundheitsanbieter seit letzter Woche auf 200.000 Impfungen pro Tag vorbereitet. Aber die Nachfrage ist um 50 Prozent gesunken, seit ein Rekord von 240.000 Israelis am 12. Januar geimpft wurde.

“Wir haben keine Erklärung dafür, warum die Leute nicht kommen. Wir senden Nachrichten aus, in denen wir die Leute auffordern, zu kommen und sich impfen zu lassen, aber die Resonanz ist immer noch gering”, sagte ein Gesundheitsbeamter von Clalit dem Sender.

Nach Angaben des Senders werden am Montag 119.000 Impfungen verabreicht, 53.000 davon die erste Dosis.

Moshe Tsarfati, der in einem Impfzentrum in Jerusalem auf einen Impfstoff wartet, sagte gegenüber Channel 12: “Es ist einfach schockierend, welche Flut von Verschwörungstheorien online gegen das Impfen verbreitet wird. Es ist schockierend und die Menschen sterben als Folge davon.”

Am Sonntag gab Facebook bekannt, dass es eine große Gruppe entfernt hat, die Verschwörungstheorien über die COVID-19-Impfstoffe fördert, die in den letzten Wochen Tausende von Mitgliedern aufgefordert hatten, Termine für die Impfung zu vereinbaren und diese dann in letzter Minute abzusagen, was die HMOs zwang unbenutzten Dosen weg zuwerfen.

Israel ist immer noch weltweit führend bei den Impfquoten pro Kopf und hat die erste Impfung an über 3,5 Millionen seiner Bürger und die zweite an 2,1 Millionen gegeben.

Laut OECD-Zahlen, die von Channel 12 zitiert wurden, ist Israel auch bei den Infektionen weltweit führend, obwohl es die niedrigste Sterblichkeitsrate (0,7%) aufweist.

Es gibt auch besorgniserregende Anzeichen dafür, dass medizinisches Personal sich weigert, sich impfen zu lassen.

Weniger als zwei Drittel des Krankenhauspersonals im Laniado Medical Center wurden gegen das Coronavirus geimpft, so Channel 12, der sich auf Zahlen des Gesundheitsministeriums beruft.

Im Krankenhaus von Netanya haben 60 Prozent der Ärzte und 60 Prozent des Pflegepersonals die Impfungen erhalten, hieß es.

Im Jerusalemer Shaare Zedek Medical Center sind nur 73% der Ärzte und 72% der Krankenschwestern geimpft worden.

Das Hadassah Ein Kerem Medical Center in der Hauptstadt war dagegen führend mit 94% der Ärzte und 89% des Pflegepersonals, die die Impfungen erhielten.

Die Impfstoffe sind seit Ende Dezember für das medizinische Personal verfügbar, und diejenigen, die nicht geimpft sind, haben die Impfungen von sich aus abgelehnt.