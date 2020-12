Irischer Mann zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt, weil er keinen Mundschutz getragen hat

Ein irischer Mann wurde zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt, weil er auf der Fahrt zur Beerdigung seines Onkels in einem Bus keine Gesichtsmaske trug, obwohl er behauptete, medizinisch davon befreit zu sein.

Andrew Heasman war am 14. Juli von Dublin nach Knock in der Republik Irland unterwegs, um seinen Verwandten zur Ruhe zu betten, als er von einem Busfahrer aufgefordert wurde, seine Maske ordnungsgemäß zu tragen.

Der Polizeibeamte Thomas Bowens sagte vor dem Bezirksgericht Castlebar, dass Heasman seine Maske „wie einen Hut“ trug und sich weigerte, der Aufforderung nachzukommen, seinen Mund und seine Nase zu bedecken, was andere Fahrgäste dazu veranlasste, den Bus zu verlassen.

Herr Heasman sagte den Behörden, dass er medizinisch befreit sei und dass er aufgrund von Datenschutzgesetzen rechtlich nicht verpflichtet sei, Beweise zu liefern.

