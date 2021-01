Instagrams neue Shopping-Funktion beutet Nutzer aus, und fördert den Überwachungskapitalismus

Als ich vor kurzem Instagram öffnete, bemerkte ich, dass der übliche Platz zum Überprüfen von Benachrichtigungen jetzt ein „Shop“-Tab ist. In dem Instagram-Blogpost, in dem das Redesign angekündigt wurde, hieß es, dass die Änderung kleine Unternehmen unterstützen und Menschen mit ihren Lieblingsmarken und den schaffenden verbinden soll.

Dies ließ mich innehalten. Als Wissenschaftlerin, die sich mit sozialen Medien, Menschen und der Gesellschaft beschäftigt, bin ich besorgt über die Auswirkungen des Überwachungskapitalismus. Dazu gehört, dass Social-Media-Unternehmen vom Sammeln von Nutzerdaten profitieren, algorithmische Rückschlüsse auf die Vorlieben der Menschen ziehen und diese Informationen nutzen, um Menschen mit Werbung anzusprechen.

Funktionen wie der „Shop“-Tab von Instagram erleichtern den Überwachungskapitalismus, daher ist es wichtig, die Konsequenzen zu betrachten. Viele Menschen nutzen Instagram, um ihr Leben mit anderen Menschen zu teilen, aber das Redesign verlagert die Natur der Social-Media-Plattform in Richtung Online-Handel. Dieser Wandel öffnet die Menschen für sehr gezielte Werbung und macht sie anfällig für Werbung, die ihre emotionalen Erfahrungen ausnutzt.

Umschalten auf Einkaufen

Untersuchungen, einschließlich meiner eigenen, zeigen, dass Menschen Instagram nutzen, um ihre großen und alltäglichen Momente festzuhalten, Gemeinschaft zu finden, soziale Unterstützung auszutauschen, Identitäten auszudrücken und mit Freunden in Kontakt zu bleiben.

Im Jahr 2017 haben Kollegen und ich gezeigt, wie sich Ad-hoc-Gemeinschaften rund um den Tag depression auf der Plattform bilden und wie viel des Diskurses darin besteht, der Erfahrung der Depression einen Sinn zu geben, sie aufzuzeichnen, mit anderen zu teilen und sich mit anderen Menschen auszutauschen, die mit Depressionen zu tun haben. Ich habe argumentiert, dass es für die Plattform wichtig ist, den Wert, den die Nutzer in diesen Gemeinschaften finden, anzuerkennen und sie zu unterstützen, anstatt sie zu verbieten oder sie zu drängen, woanders hinzugehen, wenn sie auf die Plattform kommen, um sich auszudrücken und Solidarität aufzubauen.

Die Benachrichtigungsschaltfläche, die als Herzsymbol dargestellt wird, ruft einen Bildschirm auf, der anzeigt, welche Interaktionen Menschen mit Ihrer Instagram-Präsenz hatten – zum Beispiel, wer Ihre Beiträge und Kommentare geliked hat. Es ist wahrscheinlich, dass die Benachrichtigungsschaltfläche die am häufigsten angeklickte Registerkarte war.

Wenn Menschen mit Technologie interagieren, bilden sie Gewohnheiten. Ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der auf die neue Registerkarte „Shop“ klickt, wenn ich eigentlich die Benachrichtigungsschaltfläche anklicken wollte. Es ist möglich, dass das Unternehmen dies einfach getan hat, um sicherzustellen, dass Instagram-Nutzer auf die neue Funktion stoßen, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, dies zu erreichen.

Mit der Entscheidung, die Registerkarte „Shop“ zum zentralen Bestandteil der Plattform zu machen, sendet Instagram seinen Nutzern eine Botschaft: Diese Plattform ist ein Geschäft, und die Interaktionen auf dieser Plattform werden zur Ware gemacht.

Auch wenn einige Leute zu Instagram kommen, um Dinge zu kaufen, tun das viele nicht. App-Designer können eine nicht benötigte Funktion bereitstellen und mit der Zeit ein Bedürfnis dafür schaffen. Dies ist nicht ohne Präzedenzfall im Kontext von Social Media und Shopping. Als Facebook, zu dem Instagram gehört, 2016 den Facebook Marketplace relaunchte, sagte der Produktmanager des Marketplace, Bowen Pan, beispielsweise: „Wir zeigen Ihnen die für Sie relevantesten Artikel, auch wenn Sie nicht wissen, was Sie wollen.“

Mögliche Schäden

Menschen teilen alle Arten von persönlichen Informationen auf Instagram, wie z. B. psychische Gesundheit, körperliche Gesundheit, traumatische Ereignisse, Schwangerschaft, Verlust, Unfruchtbarkeit, werdende Eltern und Heirat. Der Zugriff von Social-Media-Unternehmen auf solche sensiblen Informationen ist besorgniserregend, denn die Unternehmen könnten die Informationen ausnutzen und es besteht die Gefahr, dass Dritte auf die Daten zugreifen.

Instagram kann mit Hilfe von Computertechniken auf die affektiven Zustände von Menschen – ihre Emotionen und Stimmungen – schließen, basierend auf vielen Signalen, die der Plattform zur Verfügung stehen. Dazu gehört auch, welche Inhalte die Nutzer ansehen und posten. Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass Emotionen und affektive Zustände eine Schlüsselrolle in der Werbung spielen. Während die Ausnutzung von Emotionen und emotionalen persönlichen Erfahrungen für den Profit nicht nur für soziale Medien oder Algorithmen gilt, erhöhen die datengesteuerten, undurchsichtigen und hyper-personalisierten Ansätze das Ausmaß des potenziellen Schadens.

Vermutlich ist das, was die Nutzer im „Shop“ von Instagram sehen, personalisiert, basierend auf dem Empfehlungsalgorithmus der Plattform, der feststellt, dass ihnen etwas gefallen würde und sie geneigt wären, es zu kaufen. Wie prägen die abgeleiteten sozioökonomischen, geschlechtsspezifischen, altersbezogenen, rassenspezifischen und anderen Attribute das, was die Plattform den Nutzern im „Shop“-Tab empfiehlt? Welche Shops werden empfohlen und sichtbar?

Instagram-Nutzer können bereits mit 13 Jahren ein Konto eröffnen. Wie funktioniert die Personalisierung für Kinder? Wie wirkt sich diese Funktion auf die Erfahrung von Personen mit niedrigem sozioökonomischem Status aus? An welche Prinzipien und Werte hält sich die Plattform bei der Gestaltung dieser Empfehlungsalgorithmen, „Staff Picks“ und anderer Mittel zur Präsentation von Produkten?

Eine wichtige Überlegung ist, wenn Menschen in heiklen Momenten Empfehlungen zum Kauf von Produkten erhalten. Das Teilen oder Suchen von Informationen über ein schwieriges, persönliches Erlebnis auf einer Social-Media-Plattform und das anschließende Ausnutzen eines algorithmischen Verständnisses des Erlebnisses durch die Plattform – das zutreffend oder nicht zutreffend sein kann – ist problematisch.

Was sind die Auswirkungen für impulsive Käufer, die sich an Instagram als Raum für Gemeinschaft und Peer-Unterstützung wenden, um impulsiven Käufen zu widerstehen, die aber stattdessen mit Dingen konfrontiert werden, die sie kaufen sollen und keine Möglichkeit haben, sich dagegen zu entscheiden? Wie sieht es mit jemandem aus, der auf der Plattform Unterstützung bei der Bewältigung einer Substanzkonsumstörung sucht, aber stattdessen auf Empfehlungen zum Kauf von Artikeln stößt, die mit dem Trinken zu tun haben? Was passiert, wenn eine Person, die über Erfahrungen mit einem Schwangerschaftsverlust schreibt, Werbung für Babykleidung sieht? Dieses letzte Szenario ist bereits eingetreten.

In aktuellen und kommenden Studien habe ich beobachtet, dass Menschen in unterschiedlichem Ausmaß Social-Media-Plattformen, die aus ihren persönlichen, intimen Erfahrungen Kapital schlagen – insbesondere solchen, die mit negativen Emotionen verbunden sind – als manipulativ und schädlich empfinden. Designer und Entscheidungsträger von Social-Media-Plattformen sollten sich überlegen, wie sie potenzielle Schäden präventiv und nicht rückwirkend angehen können.

In dem Instagram-Blogpost, in dem die „Shop“-Funktion angekündigt wird, heißt es, dass es Vermarkter und Influencer auf der Plattform gibt sowie junge Menschen, die die gleichen Produkte kaufen wollen, die ihre Lieblingsschöpfer verwenden. Dies mag für einige Instagram-Nutzer ein Bedürfnis sein, aber nicht für alle. Wenn Instagram entschlossen ist, das Einkaufen zu betonen, und wenn ein Opt-in nicht möglich ist, sollte das Unternehmen meiner Meinung nach den Nutzern die Möglichkeit geben, die „Shop“-Funktion zu deaktivieren.

Verlust von persönlichen Verbindungen

Jüngste Untersuchungen haben gezeigt, dass Menschen immer weniger persönliche Informationen auf Facebook teilen, das seit 2016 seine Marktplatz-Funktion hat, und Plattformen wie Instagram für einen persönlicheren, intimeren Diskurs nutzen. Das liegt zum Teil an den Standortfunktionen und daran, mit wem die Menschen auf jeder Plattform verbunden sind. Durch die Abkehr vom Fokus auf Menschen und ihre Verbindungen und durch die Kommerzialisierung und potenzielle Manipulation von Nutzern zum Kauf von Artikeln auf der Plattform könnte Instagram den Weg einschlagen, den Facebook eingeschlagen hat – weniger persönliche Verbindungen und weniger persönliche, bedeutungsvolle Inhalte.

Auf der Website von Instagram steht, dass es „dich näher an die Menschen und Dinge bringt, die du liebst“. Aber Menschen und Dinge sind unterschiedliche Phänomene, und die Art und Weise, wie sich Menschen näher zueinander fühlen, unterscheidet sich von der Art und Weise, wie sie sich zu Dingen, Unternehmen und Marken hingezogen fühlen. Indem das Unternehmen beides tun will, oder vielleicht das Erstere zum Nutzen des Letzteren einsetzt, verfehlt es möglicherweise das Ziel, Menschen näher zusammenzubringen.