Inmitten steigender Spannungen mit China liefert Indien Waffen an Verbündete im Indischen Ozean

Der indische Verteidigungsminister Rajnath Singh kündigte am Donnerstag an, dass das Land bereit ist, schwere Waffen, einschließlich Raketen, Radar und Panzer an verbündete Länder im Indischen Ozean zu liefern, berichtet BLes digital. Er machte die Ankündigung in einer öffentlichen Rede bei der Eröffnung des IOR Defense Ministers Forum, einem Forum, das die Entwicklung von Stabilität und Wohlstand in der Region des Indischen Ozeans fördert, zu der das chinesische kommunistische Regime nicht gehört.

Die südindische Stadt Bengaluru war am 4. Februar Austragungsort der IOR-Konferenz, die zeitlich mit der 13. jährlichen Aero India-Ausstellung zusammenfiel, Asiens größter Ausstellung für militärische Luftfahrt, die vom 2. bis 5. Februar auf dem Luftwaffenstützpunkt Yelahanka in Bengaluru stattfand, berichtete der Indian Express.

In der Eröffnungsrede sagte Singh, dass Neu-Delhi “die Rolle eines Netzwerksicherheitsanbieters im IOR übernehmen könnte”, wenn man bedenkt, dass Indien das größte Land in dem Block ist, der 19 Mitgliedsstaaten rund um den Indischen Ozean umfasst, ein Territorium, das vor allem wegen des weitreichenden Vormarsches des chinesischen Regimes und seiner unlogischen territorialen Ansprüche in dem Gebiet ständig umstritten ist.

Minister Singh: “Indien ist bereit, verschiedene Arten von Raketensystemen, leichten Kampfflugzeugen/Hubschraubern, leichten Mehrzweck-Transportflugzeugen, Kriegs- und Patrouillenschiffen, Artilleriesystemen, Panzern, Radaren, Militärfahrzeugen, elektronischen Kriegsführungssystemen und anderen Waffensystemen an die IOR-Länder zu liefern”.

Auf diese Weise versucht Indien, sich als eine echte Macht in ständigem Wachstum zu positionieren, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch in Bezug auf die militärische Macht, die in der Lage ist, Waffen an sich selbst und auch an seine Partnerländer in Konfliktgebieten zu liefern.

Singh verwies auf das chinesische Regime und dessen stetiges Vordringen in die Konfliktzone im Indischen Ozean und forderte seine Partner und Mitarbeiter im IOR auf, sich auf die Sicherheit des gemeinsamen Territoriums, den Handel, die Konnektivität, die Terrorismusbekämpfung und den Austausch zwischen den beteiligten Ländern zu konzentrieren.

Indien hatte in den letzten Jahren unter der Trump-Administration die ständige Kooperation der USA in seinem Kampf um die Erhaltung des Friedens und die Eindämmung der Versuche des chinesischen Regimes, die indo-pazifische Region zu destabilisieren.

Sogar zusammen mit den USA, Australien und Japan haben sie eine strategische Allianz gebildet, die als Quadrilateraler Sicherheitsdialog oder Quad bekannt ist, mit dem gemeinsamen Ziel, der chinesischen Expansion in der Region entgegenzuwirken.

Mit der Ankunft von Präsident Joe Biden im Weißen Haus bleibt abzuwarten, wie die offizielle Position der USA zu diesen Konflikten aussehen wird, obwohl angesichts Bidens bekannter Verbindungen zum chinesischen Regime und ihrer gemeinsamen globalistischen und linken Agenda zu erwarten ist, dass er eine viel freundlichere und freizügigere Politik gegenüber dem kommunistischen Regime entwickeln wird.

Zusätzlich zur Bekämpfung der chinesischen Expansion in der Region des Indischen Ozeans arbeitet Indien an der Lösung eines monatelangen militärischen Pattes mit China entlang seiner unmarkierten Himalaya-Grenze, nachdem es im vergangenen Jahr zu tödlichen Zusammenstößen zwischen ihren Grenzregimentern gekommen war, die bis heute eine extrem angespannte Situation in der gesamten Region aufrechterhalten.