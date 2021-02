Indischer Staat fordert die Regierung auf, die Verwendung des nationalen Impfstoffs einzustellen: Er wird sie erst verwenden, wenn Daten über seine Wirksamkeit veröffentlicht wurden

Lokale Behörden im indischen Bundesstaat Chhattisgarh haben die Regierung gebeten, die Lieferung von Dosen des im Inland hergestellten Impfstoffs Covid-19 zu stoppen, zumindest solange, bis ausreichende Daten über dessen Wirksamkeit vorliegen.

Der Gesundheitsminister des östlichen Bundesstaates, T.S. Singh Deo, hat seinen nationalen Amtskollegen, Harsh Vardhan, schriftlich aufgefordert, alle Lieferungen des Impfstoffs Covaxin zu stoppen, um „Verschwendung“ des Medikaments zu vermeiden.

„Es gibt eine Besorgnis in der Gemeinschaft im Allgemeinen in Bezug auf die Verwendung von Covaxin“, sagte Singh Deo in dem Brief, den er am Donnerstag auf Twitter veröffentlichte.

„Diese Sorge rührt daher, dass die klinischen Studien der Phase 3 noch nicht abgeschlossen sind.“

Singh Deo sagte, dass die Impfstoff-Ampullen derzeit kein Verfallsdatum haben, und bat die indische Regierung, ihre Entscheidung, Dosen nach Chhattisgarh zu schicken, zu überdenken“, bis die Daten der Phase-III-Studie verfügbar sind.

Das von der Opposition regierte Chhattisgarh hat 588.000 Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs erhalten, soll aber auch einige der 10 Millionen Dosen des Covaxin-Impfstoffs bekommen, der von Bharat Biotech und dem Indian Council of Medical Research entwickelt wurde.

Die staatlich finanzierte medizinische Einrichtung hat gesagt, dass die Wirksamkeitsdaten aus einer Phase-III-Studie des Impfstoffs, an der 26.000 Menschen teilgenommen haben, im März veröffentlicht werden sollen.

Die indische Arzneimittelbehörde hat Covaxin jedoch Anfang Januar zugelassen, ohne Daten zur Wirksamkeit zu veröffentlichen, was bei indischen Medizinexperten Empörung ausgelöst hat.

Die Gesundheitsbehörde All India Drug Action Network sagte, sie sei „schockiert“ und habe „große Bedenken“ über den Schritt, während der indische Abgeordnete Shashi Tharoor sagte, die Entscheidung der Regulierungsbehörde sei „verfrüht und könnte gefährlich sein“.