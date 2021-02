Indische Ärzte fordern Untersuchung nach mutmaßlichem Tod von 13 geimpften Menschen

deccanherald.com: In Folge von 13 Todesfällen in den letzten zwei Wochen in Indien nach einer Covid-19-Impfung, forderte eine Gruppe von Ärzten und Forschern des öffentlichen Gesundheitswesens gestern, dass das Gesundheitsministerium die Todesfälle dringend untersucht und die Informationen veröffentlicht, berichtet der Deccan Herald.

“Bitte veröffentlichen Sie vollständige Informationen über alle Todesfälle, schwerwiegende unerwünschte Ereignisse nach der Impfung während der Einführung des Impfstoffs Covid-19 und deren Untersuchung. Diese Informationen sollten Nummern, Datum der Impfung, AEFE-Details, Ort, Status der Untersuchung und Ergebnisse enthalten”, schreiben sie in einem Brief an Harsh Vardhan, den indischen Gesundheitsminister.

Seit Beginn der Impfung am 16. Januar sind Todesfälle in den Bundesstaaten Uttar Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh, Rajasthan, Telangana, Haryana, Odisha, Kerala und Gujarat aufgetreten. Die meisten der 13 Todesfälle traten innerhalb von Stunden bis fünf Tagen nach der Impfung auf.

Das Ministerium hat bisher einen kausalen Zusammenhang kategorisch ausgeschlossen, alle Todesfälle wurden auf Herz-Kreislauf-Probleme oder Schlaganfälle zurückgeführt.

Der Brief bezieht sich auf die 11 Todesfälle, die bis zum Samstag gemeldet wurden. Doch gestern gab es zwei weitere Todesfälle in Telangana und Gujarat. Ein 55-jähriger Gesundheitsarbeiter aus dem Bezirk Mancherial starb 11 Tage nach der Impfung, während ein 30-jähriger Arbeiter aus der Gemeinde Vadodara zwei Stunden nach Erhalt des Impfstoffs starb.

“Die Todesursache deutet eindeutig auf zugrundeliegende Krankheiten hin und ist nicht auf die Covid-Impfung zurückzuführen”, sagte der Telangana Director of Public Health and Family Welfare in einer Erklärung. In einem Bericht sagte Ranjan Aiyyar, der Direktor des Sayaji Hospitals, der die Injektion verabreichte, dass der Tod des Gesundheitsarbeiters nicht primär auf den Coronavirus-Impfstoff zurückzuführen sei, aber eine Autopsie durchgeführt werde, um den genauen Grund zu ermitteln. Es wurde bekannt, dass der Empfänger ein Herzleiden hatte.

“Alle medizinischen Informationen über die Todesursache sollten öffentlich zugänglich sein, um das Vertrauen der Öffentlichkeit zu stärken. Wir sind besorgt, dass die Menschen ohne eine solche Transparenz das Vertrauen in den Impfstoff verlieren werden”, sagte Amar Jesani, Herausgeber des Indian Journal of Medical Ethics in Mumbai und einer der Unterzeichner des Briefes.

Ein hochrangiger ICMR-Beamter sagte, dass der Postmortem-Bericht für mehr Transparenz weitergegeben wurde, während die vollständige ISSE-Untersuchung bis zu einem Monat dauern könnte. Die Obduktion wird normalerweise innerhalb von 24 bis 48 Stunden durchgeführt.

“Wenn ein Todesfall unglücklich ist, sollten alle diese Todesfälle eine eindeutige Ursache haben. Todesfälle werden innerhalb von 24-48 Stunden gemeldet und die Feststellung der Ursache kann innerhalb eines Monats erfolgen”, sagt Samiran Panda, der die Abteilung für Epidemiologie und übertragbare Krankheiten am Indian Council of Medical Research leitet.

“Während die Regierung sich mehr an der Öffentlichkeit orientieren sollte, sollten die Menschen auch den wissenschaftlichen Prozess zur Feststellung der Kausalität schätzen.”

“Während Bezirks-/Staatsbeamte erklärt haben, dass keiner der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Impfstoff steht, wurden die Berichte der Bezirks-, Staats- und nationalen ISSE-Komitees zur Bewertung dieser und anderer schwerwiegender ISSEs nicht veröffentlicht”, schreiben die Ärzte und Gesundheitsforscher.

“Details darüber, wer die Todesfälle untersuchte und welche Methodik bei den einzelnen Untersuchungen angewandt wurde, sind nicht veröffentlicht worden. Das Nationale Komitee hat die Pflicht, mögliche Muster bei den kausalen Faktoren für diese Todesfälle zu untersuchen.”