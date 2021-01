Indiens Minister für fossile Brennstoffe sagt, dass Menschen, die keinen „Glauben“ an Impfstoffe gegen Coronaviren haben, „geistig behindert“ sind

Wenn Sie zu den zig Millionen Menschen da draußen gehören, die die Sicherheit und Wirksamkeit der Impfung gegen das Coronavirus (COVID-19) in Frage stellen, hat Dharmendra Pradhan, Indiens Minister für Erdöl und Erdgas, eine Nachricht für Sie: Sie sind geisteskrank.

Der gespielte „Gesundheits“-Beamte glaubt, dass die erfolgreiche Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Chinavirus durch sein Land „eine besondere Leistung“ ist, die niemand leugnen kann. Diejenigen, denen der „Glaube an die Wissenschaftler und die Kraft Indiens“ fehle, seien „geistig behindert“.

„Einige geistig herausgeforderte Menschen werden sich nie verbessern, besonders die Führung des Kongresses, die an allem etwas auszusetzen hat“, sagte Pradhan weiter in einer Rede, in der er jene indischen Führer kritisierte, die Skepsis gegenüber den Impfstoffen äußern.

Pradhan besteht darauf, dass die meisten Inder die Impfstoffinitiative der Regierung mit offenen Armen empfangen. Nur einige wenige, sagt er, die von „negativen“ Politikern beeinflusst werden, erwägen, sich nicht impfen zu lassen.

Der Chef der fossilen Brennstoffe möchte, dass sich jeder mit einem der beiden neuen indischen COVID-19-Impfstoffe impfen lässt, die beide am Wochenende von der Regierung des Landes eine Notfallgenehmigung erhielten.

„Covishield“ wurde vom Serum-Institut in Pune entwickelt und basiert auf der Formel des China-Virus, das in dem Impfstoff enthalten ist, der von AstraZeneca und der Universität Oxford auf den Markt gebracht wird. „Covaxin“, entwickelt vom indischen Pharmariesen Bharat Biotech, ist der andere WuFlu-Impfstoff, der in Indien auf den Markt gebracht wird.

„Es wird angenommen, dass Covishield mindestens 62 Prozent wirksam ist, ein Wert, der deutlich niedriger ist als bei konkurrierenden Medikamenten“, berichtet RT. „Covaxin hat noch keine Daten der dritten Stufe der Studie veröffentlicht.“

Warum werden Coronavirus-Impfstoffe zugelassen, bevor überhaupt Studienergebnisse veröffentlicht sind?

Weil die Studiendaten für Covaxin noch nicht veröffentlicht sind, wehren sich viele indische Abgeordnete gegen die Zulassung des Medikaments. Der einzige Grund, warum es auf dem Markt sei, sei, dass die indische Regierung damit prahlen könne, ein „Heilmittel“ gegen die Plandemie zu liefern.

Der Abgeordnete Shashi Tharoor meinte, dass die indische Regierung „Slogans der Substanz vorzieht“ und fügte hinzu, dass „brustbetonter ‚Impfstoff-Nationalismus'“ den „gesunden Menschenverstand und eine Generation etablierter wissenschaftlicher Protokolle übertrumpft“ habe.

Ashutosh Sinha, Chef der indischen Samajwadi (Socialist) Party, ging sogar noch weiter, indem er andeutete, dass der Impfstoff „etwas enthalten könnte, das Schaden anrichten kann“, wie etwa „Impotenz“ oder eine „Abnahme“ der Bevölkerung.

Ein indischer Whistleblower hat sich bereits gemeldet und enthüllt, dass einer der experimentellen COVID-19-Impfstoffe in Indien ihm schweren Schaden zugefügt hat, einschließlich eines „neurologischen und psychologischen Zusammenbruchs“.

Es wurde festgestellt, dass der Whistleblower eine akute Neuroenzephalopathie entwickelte, die ihn „völlig desorientiert“ zurückließ, bis zu dem Punkt, dass er nicht mehr in der Lage war, seine nahe Familie und Verwandten zu erkennen.

Diese Person versuchte, das Serum Institute of India (SII) zu verklagen, nur um im Gegenzug von der Medikamentenfirma verklagt zu werden.

Dr. Venugopal G. Somani, der als Indiens Drugs Controller General arbeitet, sagt jedoch, dass nichts davon wahr ist und die Impfstoffe „110 Prozent sicher“ sind.

In der Zwischenzeit denkt Indien über die Zulassung mehrerer anderer Impfstoffe nach, darunter der russische Sputnik V, der angeblich 91,4 Prozent wirksam ist (bei irgendetwas). Der Impfstoff von Pfizer/BioNTech, der hier in den Vereinigten Staaten zusammen mit dem von Moderna vertrieben wird, soll etwa 95 Prozent wirksam sein.

„Alle diese Länder, die aus Optionen laufen, sind ihre Militärs zu stärken, um den Zug zu halten, die auf den gleichen Spuren gehen,“ schrieb ein RT-Kommentator. „Die USA bewegen sich auf ein erzwungenes Vax-Programm zu und werden die Bevölkerung mit RFID-Chips injizieren.“

„Die einzigen geistig herausgefordert Menschen sind diejenigen, die den Impfstoff puschen der nicht einmal ein Jahr alt ist,“ schrieb ein anderer, Flipping das Skript gegen die Impfstoff-Pusher.