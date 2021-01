In den US-Staatshauptstädten versammeln sich schwer bewaffnete Demonstranten

In der Nacht marschieren Hunderte von Nationalgarde-Truppen, die das US-Kapitol schützen, unter Androhung bewaffneter Proteste auf den Straßen der Stadt.

America 2021: National Guard troops march in front of the U.S. Capitol.pic.twitter.com/5aO0YA04pW — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) January 17, 2021

Bewaffnete Demonstranten sind am Sonntagmorgen in mehreren staatlichen Kapitolkomplexen im ganzen Land eingetroffen. Dies folgt auf ein spezielles Bulletin des FBI in der vergangenen Woche, in dem gewarnt wurde: Vor der Amtseinführung des gewählten Präsidenten Joe Biden am Jan. 20 wurden „Bewaffnete Proteste“ an 50 Landeskapitolen und dem US-Kapitol in Washington DC , geplant.

Während die Demonstranten auf verschiedenen Plattformen als Mitglieder einer sogenannten „Boogaloo“ -Bewegung identifiziert werden, scheinen sie größtenteils generische regierungsfeindliche Anarchisten zu sein – einige von ihnen nennen sich „Liberty Boys“, andere sind gegen die konservativen Proud Boys . Ihr plötzliches Auftauchen im Zusammenhang mit der Einweihung ist, gelinde gesagt, merkwürdig.

Ein Feldreporter bei The Daily Caller, Jorge Ventura, berichtet aus dem Ohio Statehouse, wo er feststellt, dass „580 Mitglieder der Nationalgarde“ aktiviert wurden, „um die Sicherheit rund um das Ohio Statehouse in der Innenstadt von Columbus bis Mittwoch zu gewährleisten.“

Boogaloo boys marching towards the Ohio Statehouse for an armed protest. Gov. authorized 580 National Guard members to provide security around the Ohio Statehouse in downtown Columbus through Wednesday pic.twitter.com/ujV68xAdHF — Jorge Ventura Media (@VenturaReport) January 17, 2021

„Wir sind keine Pro-Trump-Gruppe“, sagte einer der bewaffneten Demonstranten bei der Demonstration in Ohio.

"We are not a pro-Trump group" says one of the speakers for the Boogaloo Boys in front of the Ohio Statehouse pic.twitter.com/mHTMfSlLtk — Jorge Ventura Media (@VenturaReport) January 17, 2021

"We are out here supporting the local BLM scene" says one of the Boogaloo Boys before marching towards the Ohio Statehouse building to protest pic.twitter.com/i7KQ3HohqD — Jorge Ventura Media (@VenturaReport) January 17, 2021

Ein bewaffneter Demonstrant in Ohio sagte den „Proud Boys“, dass sie nicht hierher kommen sollen.

“We hope the Proud Boys do not come here, we do not want you here,” armed boogaloo boys protesting outside Ohio Statehouse. Ohio State Highway Patrol and National Guard surround the area pic.twitter.com/99MEtOac3l — Lisa Bennatan (@LisaBennatan) January 17, 2021

In Michigan tauchen derzeit etwa ein Dutzend bewaffneter Demonstranten im State Capitol auf.

Couple National Guard vehicles pulled up to the corner of Capitol and Ottawa. Again, not a very vibrant protest. Snow starting to pick up. pic.twitter.com/4cfIkr9mAQ — Dave Boucher (@Dave_Boucher1) January 17, 2021

“If you continue to oppress the American people, they will remain rational no longer.” A member of the Boogaloo Bois gives remarks outside the fenced-off Capitol steps #Lansing #Michigan #Capitol pic.twitter.com/Jo9Xxdhpdx — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) January 17, 2021

Derek Momodu von Daily Mirror twitterte: „Das ist sehr besorgniserregend …“, als sich bewaffnete Demonstranten vor dem Michigan State Capitol versammeln, während die Gardisten in „Bereitschaft“ sind.

„Wenn Sie weiterhin das amerikanische Volk unterdrücken, wird es nicht länger rational bleiben“, sagte ein bewaffneter Demonstrant in Michigan.

“If you continue to oppress the American people, they will remain rational no longer.” A member of the Boogaloo Bois gives remarks outside the fenced-off Capitol steps #Lansing #Michigan #Capitol pic.twitter.com/Jo9Xxdhpdx — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) January 17, 2021

In New Hampshire tauchte eine Handvoll bewaffneter Demonstranten vor dem Capitol auf.

Während sich eine ähnlich kleine Gruppe vor dem Oregon Capitol zu versammeln begann.

Die Gruppe in Oregon bezeichnet sich selbst als die „Liberty Boys“.

In the Oregon Capitol five boogaloo boys stand outside the statehouse pic.twitter.com/x3bshD9nWE — Sergio Olmos (@MrOlmos) January 17, 2021

Am Illinois State Capitol warten schwer bewaffnete Gardisten und State Troopers auf Demonstranten.

A heavily armed platoon of Illinois National Guard formed a perimeter to blockade all access roads leading up to the Illinois State Capitol. pic.twitter.com/VSRJ169B11 — Mark Maxwell (@MarkMaxwellTV) January 17, 2021

Es gibt eine große Polizeipräsenz im Minnesota State Capitol, da es heute Drohungen gab das sich bewaffneter Demonstranten versammeln könnten.

St. Paul MN — Large Police Presence At The Minnesota Capitol pic.twitter.com/fnFdI5Edvx — Tony (@Mrtdogg) January 17, 2021

Boogaloo checklist: long gun, hawaiian shirt, Pall Malls, beef jerky. pic.twitter.com/GNtjAGeTv7 — Jonathan Oosting (@jonathanoosting) January 17, 2021

Bewaffnete Demonstranten versammeln sich vor dem Texas Capitol.

Mehr bewaffnete Demonstranten vor dem Texas Capitol.

Bloomberg merkt an, „Milizgruppen sowohl von links als auch von rechts versammelten sich vor dem Staatskapitol in Frankfort, Kentucky.“

U.S. state capitals stepped up security on Sunday for signs of the unrest following the January 6 Capitol riots, but only few turned out.



Here, militia groups from both the left and right gathered outside the state capitol in Frankfort, Kentucky pic.twitter.com/q5RiIg7Uc2 — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) January 17, 2021

Währenddessen haben in Washington, DC, mindestens 25.000 Gardisten und andere Strafverfolgungsbehörden den Bereich zwischen dem US-Kapitol und dem Weißen Haus abgeriegelt.

Obendrein haben zivile Flugbeobachter gesagt: „Die Menge der USAF-Frachtflugzeuge (C130, C17, KC135, KC46), die Truppen der Nationalgarde nach Washington DC/Capitol bringen, ist wirklich beeindruckend. Fast eine ständige Luftbrücke in den letzten Tagen.“